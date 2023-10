Nacher (ANO): Zazněly tady zisky bank? Nezazněly

reklama

Ano, děkuji za slovo, děkuji za vstřícnost, paní předsedkyně na rozpočtovém výboru, který právě běží o patro níž. Já bych chtěl teď zevrubněji reagovat na kolegu, předsedu Jakuba Michálka. Dělal jsem si poznámky, nevím, jestli jsem zachytil úplně všechno. Nejprve k té atmosféře, k tomu zklidnění, jak nás k tomu vyzvala ministryně obrany. No, já bych byl docela rád, aby byla tady klidná atmosféra, abychom věcně debatovali. Vy víte, že tady mám často věcné argumenty, čísla, data. Problém je, že potom z ničeho nic vystoupí předseda klubu Pirátů a celou svojí řeč postaví na nezklidnění té situace a na tom, že útočí na opozici. Ne, že prezentuje úspěchy své vlády, ale že útočí na opozici. Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5262 lidí

Ale úplně od všeho. Od ovlivňování médií, zisků firem - já se k tomu pak dostanu, o Dozimetru, o strašení, o nepřítomnosti o tom, že my tady vlastně nutíme ministry, aby tady byli po celou dobu a že jsme na ně zlí. Prostě jeden útok za druhým na opozici. Jedna připomínka za druhou k tomu, jakým způsobem a co, kdy řekl Babiš v předchozím volebním období. Ale my jsme teď v tomto volebním období. A já vám říkám, jako důkaz, důkaz toho, že kdo tady zneklidňuje tu situaci, je to, jak se to odsud přelévá na ulici. To znamená, jak se chovají potom naši voliči navzájem. To je za mě hmatatelný důkaz toho, kdo zneklidňuje a kdo uklidňuje. A já vám tady můžu říct zkušenost z volebních kampaní za poslední čtyři roky, že to byli bohužel voliči vaši, to znamená vládní pětikoalice, kteří pravidelně napadají naše mítinky. A to není jenom že Andreje Babiše, ale i všech ostatních. Dělat jako kampaň v Praze, bylo v některých momentech o zdraví.

Já jsem byl rád, že někteří politici pětikoalice se nevysmívali tomu, když jsem tady prezentoval, že na mém mítinku pak nějaký dobrodruh vypustil skákací hrad a bylo to docela nebezpečné, protože tam byly v té chvíli děti, a to bylo minimum, co se dělo v té kampani, na té ulici.

Takže se ptám, kdo je tady ten, kdo zneklidňuje a kdo vysílá do té společnosti tu agresi? Děje se vám tohle na vašich mítincích? Děje se to, napadá někdo, krade vám knížky, napadá vám volební manažerku? To se opravdu děje? Kdyby se to dělo, budu první, co budu vybízet naše voliče, aby to nedělali, protože to prostě do té soutěže politických stran nepatří.

Ale ze strany druhé se to děje. Podívejte se na prezidentskou kampaň. Dělo se něco na mítincích Petra Pavla? Ne. Na mítincích Andreje Babiše se několikrát stalo, že dokonce se on nedostal ke svým voličům, ke svým fanouškům. To za mě do demokracie nepatří. Já jsem neslyšel, že byste tohleto tady odsoudili a vyvolávali ke klidu. Já jsem si nevšiml, že když tady byly šibenice v minulém volebním období, že byste se rozčilovali stejně, jako když byly ty šibenice teď.

Já konzistentně - a to je ten můj dvojí metr, mám ho rád a vím, že vám leze na nervy - protože mně to vadilo tehdy, mně to vadí i teď. Šibenice na náměstí nepatří. Ale já tam vidím ten dvojí metr, že předtím vy jste to promlčeli a vadí vám to, až když to jde proti této vládě. To si myslím, že je úplně krásný ilustrační příklad toho, že to, co jde proti někomu jinému, vám nevadí a když se to dotkne vás samotných, tak se najednou probudíte. Takže tolik k té zklidněné situaci.

Jinak jsem si tady udělal pár poznámek. Kolega Michálek hovořil - už to nebudu opakovat - spíš vystoupil jako opoziční politik, ne jako koaliční. Vyzobával tady věci bez jakéhokoliv kontextu.

Zisky firmy Agrofert, jsem si napsal. Za prvé, vy se prezentujete jako pravicová vláda, tak co máte proti ziskům firem obecně a proč to nedáte do nějakého kontextu? Takže zisky firmy Agrofert. Já tady nemám ten rozpad a ten rozbor, jestli to je skutečně za potraviny, jestli to je z českého trhu, nebo je to ze zahraničí. Ale v kontextu by mě tedy zajímalo, jestli vám tedy v tom případě vadí i zisky energetických společností v tom inkriminovaném období, o kterém jste mluvil. To tady nezaznělo. Zazněly tady zisky bank? Nezazněly. Všichni ti, kteří měli mimořádné zisky.

Tak v tom případě to dejte do nějakého kontextu. Vy si vezmete tu jednu firmu a na tom vystavíte nějaký svůj příběh. Je to prostě hrubě nefér, a proto se nedivím i tomu slovníku, který použil můj kolega Aleš Juchelka, protože to pak skutečně na mě dýchlo něco, co jsem slyšel před rokem 1989. Vezmu si ideologického nepřítele a na něm vystavím celý ten příběh. Tak v tom případě nechť kolega Jakub Michálek zkritizuje všechny ty firmy, které měly nadměrné zisky v tom inkriminovaném období. I pak bych já se samozřejmě logicky ptal, proč to tady říká, když je koaliční poslanec a má možnost s tím něco dělat? Vy jste nastavovali tady windfall tax a podobně a my jsme říkali, že se ty peníze nevyberou a vy jste to hájili. Takže pak moc nerozumím, proč to tady vůbec zdůrazňovat. Ale když už, tak ať je to v nějakém kontextu zasazené.

Média. Vy nám říkáte, že kňouráme. Tak já jsem tady slyšel kňourání a nějaký rozbor, kolik bylo titulků v Mladé frontě a podobně. Zase, tak to dejte do kontextu. Kolik bylo titulků proti hnutí ANO i přesto, že jsme v opozici v Ekonomii, v Seznamu na Novinkách. Forum 24. Tam vychází jedna pochvala za druhou na vládu a tam nebylo za tu dobu jediné ocenění, jediný pozitivní text o hnutí ANO. Proč to tady neřeknete, ať je to tedy v nějakém kontextu?

Pojďme se klidně o tom bavit, pojďme se bavit o účasti třeba v Otázkách Václava Moravce, o těch poměrech, jestli to odpovídá velikosti toho poslaneckého klubu tady. Pojďme se o tom bavit klidně. Nevím, jestli v nedůvěře vlády, ale já s tím nemám problém. Ale co to je zase za kňourání, že vy vezmete jedno médium za nějaké období - docela bych chtěl vidět ta čísla - ale ty ostatní, kteří vás chválí. Krásně to bylo vidět, co přebírá Seznam Novinky z Deníku N. Když to byly věci, které se týkaly Víta Rakušana, tak jedno nepřevzali, jedno takové trošičku relativizovaly, a když se týkal ten článek z Deníku N Jany Mračkové Vildumetzové, tak to převzali a ještě tomu napálili nádherný titulek. Tak to máme krásné srovnání.

Tak když už něco investigativně vyjde v Deníku N, tak to převezmu. Padni komu padni a ne, že to budu selektivně třídit. Proč tohleto kolega nezmínil? Proč nezmínil kolega, že když bylo hnutí ANO ve vládě, vycházely negativní články i na iDNES, V Lidovkách všude. Protože samozřejmě logicky by novináři měli být jaksi více zaměřeni na toho, kdo vládne, a ne na toho, kdo je v opozici. To je přece logické. Co to tady bylo za kňourání, tohleto? Já tomu jako fakt nerozumím. Jako že by i novináři chválili jakoby vládu, ale nedejbože, kdyby bylo ve vládě hnutí ANO.

Tam zase musí nastoupit tam ten hlídací pes demokracie. Vždyť já to tady říkám opakovaně. Hlídací pes demokracie nastupuje, hlídá toho, kdo má moc. To máte vy, ukazujete to tady každým dnem, že nás válcujete za pochodu. V zásadě tady měníte jednací řád, používáte retroaktivní opatření, je vám to úplně jedno. Vy máte tu moc, vy to držíte v ruce, tak je logické, že by novináři - a za mě ještě víc - by vás měli kontrolovat a měli by vám připomínat ty předvolební sliby. Ne nám.

Proč Jakub Michálek mluvil o slibech. Vytáhl tady halu Sáblíkové. Teď vládnete vy. Teď je potřeba připomínat vaše sliby. Nebudeme zvyšovat dně. Zvyšujete. Nebudeme zvyšovat koncesionářské poplatky. Zvyšujete. Vždyť prostě tady se nelze na nic spolehnout. My říkáme, zastropujte ceny energií. Ne, je to populismus od opozice, říká ministr Síkela. Za 14 dní jste to zastropovali. Ale vždyť to máte furt, vždyť je to furt jedna věc za druhou. Dodržte, prosím, alespoň něco. Teď je potřeba kontrolovat vaše sliby. Fajn, až bude jiná vláda, tak to bude zase jinak, ale neměňte tyhlety pravidla. Vám se nechce dodržovat vlastní sliby, tak to zase přehazujete zpátky na nás.

Teď, Piráti, teplá místečka, mám psané. To je moje oblíbené téma. Já vám normálně řeknu, jak by to mělo fungovat a jak vy jste za to bojovali. Já jsem s Jakubem Michálkem byl dvakrát v Zastupitelstvu Hlavního města Prahy, tak se známe. Je to tak, že když už jde někdo na náměstka, tak je to člověk, který se připravuje na tu pozici toho náměstka. Ta strana si ho připravuje. Nemám nic proti politickým náměstkům, proti tomu principu.

Vy jste nás za to kritizovali, když jsme byli ve vládě, že jo. Političtí náměstci, ne. Já jsem to slyšel, odagrofertizace státní správy. Přitom tam žádní političtí náměstci nebyli. V tom počtu oproti současným - kolik jich je, 42 - tak jsme byli řádově úplně někde jinde. Já vám řeknu, co mi tam vadí. Mně vadí, že ti vaši političtí náměstci - proto já tomu říkám klidně teplá místečka, -se totiž rekrutovali z neúspěšných poslanců.

To je ten problém, že to nebyli ti odborníci z těch stran, kteří jsou připravováni na tu politickou kariéru a je to v pořádku. Ale že to je to tom, že vy s někým kandidujete, jste překroužkováni, ten poslanec se sem nedostane a je potřeba mu nahradit nějaké místo, protože byl překroužkován, tak se z něho stane politický náměstek. Ale to je přece úplně něco jiného. Protože vy jste s ním počítali jako s poslancem sem, ne jako s náměstkem na ministerstvo. Proto se nedivte, že nám jako opozici to vadí, že subjekt, který má čtyři poslance ve svém klubu, má násobně více náměstků než jaká je jeho síla v Poslanecké sněmovně. Protože potřebují uplacírovat - omlouvám se za ten výraz - ty neúspěšné překroužkované lidi, s kterými se nepočítalo do pozice náměstků.

Takhle se ty věci mají. (Skupinka poslanců postává u pultíku a diskutují.) To se týká všech, i kolegy Kolaříka. (Otáčí se.) Můžu poprosit? Oni se tam hádají, tak ať to...

***

Děkuji. Takže tolik, pokud jde o ta teplá místečka. A já si pamatuji, že ti náměstci tady byli vaším tématem, když jste byli v opozici. Je to téma Pirátů. I teď na pražském magistrátu. Vy jste s tím šli do politiky, že to budete dělat jinak, že děláte výběrová řízení na ty pozice. Jak my můžeme věřit, jak jste dělali výběrová řízení, že shodou náhod ti, kteří byli překroužkováni, tak mnozí z nich se stali náměstci? To jste dělali výběrová řízení? Ale je to vaše věc, nominujte si tam, koho chcete. Ale zase naše věc - a nám to neberte - že my to legitimně kritizujeme.

Dozimetr. Tak to je úplně zásadní záležitost, částečně kvůli tomu tady vlastně dneska jsme. No, tak já připomenu, když už jsme u té zodpovědnosti. Vy to, za mě, rozmělňujete, relativizujete, je to vaše legitimní obrana, bohužel vám na to naskakují novináři. Takže já to řeknu znovu a pak už to nebudu opakovat ve svém projevu klasickém. Dozimetr byl spojen s hnutím STAN. Ale není vyloučené, že s jednotlivými osobami, které tam byly, se znají i osoby z jiných subjektů. Ale to jsou úplně odlišné kategorie a vy to furt směšujete do jednoho. To není jedna k jedné. To není Vít Rakušan nebo Stanislav Polčák versus Jana Mračková Vildumetzová. Takhle to opravdu není.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

My se tady bavíme o Dozimetru, o jakési skupině, která chtěla ovlivňovat veřejné zakázky, obsazovat lidi v dozorčích radách městských firem. A tam já férově musím říct, že třeba Piráti v Dopravním podniku hlasovali proti, ale jejich koaliční partneři ne, aby se tam jeden z podezřelých z Dozimetru dostal do dozorčí rady. A vy směšujete to, že někdo je známý manžela - dobře, řeknu - rodiny Mračkových, tam samozřejmě zapomenete zdůraznit, že manžel Jany Mračkové byl ve své době ve výkonné radě ODS, protože nechcete naštvat koaličního partnera, tak to hodíte jenom na moji kolegyni a dáváte to jako jedna k jedné. A to tedy zdaleka není.

Jana Mračková je pražská zastupitelka, pražská politička, ona mohla ovlivnit v Dopravním podniku veřejné zakázky? Opravdu mohla? Tak dejte mi důkaz, ukažte mi to a já se omluvím. Ale víte, že to takhle nebylo. A vy to právě dáváte jako jedna k jedné, relativizujete celý Dozimetr díky tomu. Ten vznikl - aspoň se tím takhle chlubí bývalý náměstek Scheinherr za PRAHA SOBĚ - jeho údajným trestním oznámením v roce 2020. Všechno, co se stalo předtím, různé svatby a tak dále, je úplně irelevantní. Je úplně irelevantní, protože pak z toho děláte, že se má koukat člověk do budoucnosti. Jak můžete ovlivnit - ani já, ani Jakub Michálek určitě nemůžeme zaručit, že se nestýkáme dneska s lidmi, kteří za dva, za tři roky můžou být z něčeho obviněni. To jako - to pardon. Takže v roce 2020.

V únoru 2022 vyšel článek v Deníku N, který už naznačoval něco kolem Petra Hlubučka. V březnu 2022 vystoupila ze STANu, ze STANu (odešla?) Hana Kordová Marvanová na protest proti tomu, že se tam děje něco divného. Když už jsme u té odpovědnosti, hlavou v Praze je primátor - byl tehdy - Zdeněk Hřib. Chce kolega Michálek stejnou zodpovědnost po Zdeňkovi Hřibovi, kterou teď chce po Janě Mračkové Vildumetzové? Já jsem si nevšiml. On byl hlavou. On ještě v dubnu a v květnu seděl v radě s Petrem Hlubučkem, jakkoliv už v únoru vyšly články, že tam se kolem toho pohybuje policie, a v březnu na ten popud odešla Hana Kordová Marvanová ze STANu.

Ještě v květnu byla schválená kandidátka, kandidátka hnutí STAN, a to na pražském sněmu - nebo jak si o ní říkají - kde byl přítomen i Vít Rakušan. A na třetím místě byl Petr Hlubuček. Takže vaši partneři koaliční schválili kandidátku, kde na třetím místě byl Petr Hlubuček. A stále jste byli koaliční partneři a stále byl primátor Zdeněk Hřib.

Váš obrat o 180 stupňů byl teprve poté, co zasáhla policie. A to, že se o tom vědělo, šuškalo, bylo víceméně jasné, vždyť se to vědělo. Vědělo se to do té míry, že se to dostalo i do médií. Takže mě zajímá, kde tedy je to převzetí zodpovědnosti, aby to tedy bylo fér.

Jana Mračková Vildumetzová odešla z pozice místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, jinak prý byste udělali silové řešení, takže byste ji asi odvolali. Dobře. Já, když jsem s tímto konfrontoval na mimořádném zastupitelstvu Jiřího Pospíšila, proč tedy ve stejném duchu, abyste neměli dvojí metr, neodejde on, tak tam na mikrofon řekl, že by se rozhodl jinak než ona a že ona se rozhodla špatně, že neměla podlehnout tomu tlaku, že není možné odstupovat z funkce jenom proto, že se někdo s někým vídá, že (je) na fotce nebo něco takového. Ta podstata je, jestli politik umožnil někomu jinému dělat byznys. To je ta podstata - ne, s kým se zná. To je ta relativizace tohohle toho, co vy tady v Dozimetru děláte. A já díky tomu, že jsem v Praze, tak jsem docela v detailu. Já to tady nečtu, jak vidíte, protože toho mám - toho Dozimetru a těch informací - plnou hlavu.

No a posledních pár poznámek. Kolega Michálek mluvil o interních kontrolních mechanismech Pirátů. No, ty moc právě nezafungovaly, evidentně, protože Zdeněk Hřib jako primátor se vůči Petrovi Hlubučkovi vymezil až teprve po zásahu policie, jakkoliv ty indicie tam předtím byly. Celou svoji kampaň postavil na tom, že Jiří Pospíšil nemá být a má rezignovat na všechny funkce - kdo mi nebude věřit, tak mám celý monitoring k tomuto - aby v této chvíli s Jiřím Pospíšilem seděl v radě. Předtím po něm chtěl, aby se vzdal i byť funkce řadového zastupitele, teď jsou oba dva náměstci. Kde je ta změna? Kde je ten interní kontrolní mechanismus, tedy Pirátů, v tom případě? To bych se chtěl zeptat, když už jsme u toho.

Tady už nebudu asi reagovat, že strašíme gangy v západní Evropě. No, pane kolego, prostřednictvím paní místopředsedkyně, tady nikdo nestraší. Tady se jenom upozorňuje, že v západní Evropě - já se omlouvám, že takhle skáču z toho Dozimetru, ale já reaguji na to, co říkal pan předseda Michálek, z těch poznámek, co tu mám - my tady jenom říkáme, že jsou v západní Evropě, a jestli cestujete, tak to víte, určité, no-go zóny v některých metropolích. A my jenom před tím varujeme, aby se to nestalo i u nás. Toť vše. Já doufám, že se shodneme, že je lepší prevence, že je lepší prevence, než potom říkat - mohli jsme něco udělat, ale už je pozdě. To mi připomíná seriál Jistě, pane ministře a sira Humphreyho. Teď nic dělat nebudeme, to je první fáze. Druhá fáze, myslíme si, že by nebylo vhodné v této chvíli něco dělat, počkáme, jak se to vyvine. A pak je třetí fáze, no, něco jsme udělat mohli, ale už je pozdě. Tak to já si myslím, že tady zase nám nasazujete psí hlavu, že my strašíme. My říkáme to, co se tam děje, a to, co všichni z nás, kteří cestují, tak nějakým způsobem zažívají.

Poslední poznámka. Musím zásadně odmítnout, že my trváme na přítomnosti ministrů. Jakub Michálek si určitě pamatuje, že když se tady probíral, teď nevím, co to bylo, rozpočet nebo nedůvěra vlády, tak tady Alena Schillerová musela sedět a když šla na toaletu, tak to musela nahlásit předsedajícímu. Je to tak, pamatuju si to správně? Předsedajícímu. A všichni tady seděli. My jsme tolerance sama. Teď tady sedí jenom jeden ministr a my ani nepípneme. My jsme taková vyměklá opozice v tomhletom. Kdybyste tady byli vy, tak si teď berete různě pauzy, dokud tady nebude aspoň půlka ministrů. Takže tady v tomhletom prosím - a já to budu sledovat potom, až se to někdy vymění, abyste se chovali takhle velkoryse jako my. Jak říkám znovu, sedí tady jeden ministr, za chvilku pravděpodobně odejde, vymění se, zase si tam sedne kolega Baxa, vy to takhle děláte, my na to jenom můžeme upozornit, nechť si diváci udělají obrázek sami. My s tím asi nic tady neuděláme a nebudeme se chovat jako vy, abychom vám dávali povolenky jít na toalety.

Tolik asi v kuse reakce na kolegu Michálka, která mě mrzí v tom, že tam doposud fungovalo - a tam já souhlasím se slovy Jany Černochové, že vystupovali opoziční poslanci k bodu projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě a někteří ministři, co tu byli, to hájili. V pořádku. Nebo i poslanci koaliční. No a pak to přeruší Jakub Michálek, který tady přednesl projev, kde mu bylo jasné, že my na to budeme reagovat, protože celý ten projev byl postaven na tom, jak hnutí ANO je špatné. Ale dneska to není o hnutí ANO, dneska je to o vás, my vám dáváme jenom zrcadlo. Až budete v opozici, tak na ten projev budete mít právo. Takže vy jste věděl, že tím rozpoutáte spoustu faktických, případně přednostní právo, takže jste to dělal s tím, nevím, jestli jste si vytáhl sirku, nebo ne, nevím proč, protože tam z hlediska obsahu, na který by se dalo reagovat, jestli jste včas zastropovali nebo jste zvýšili daně nebo něco, tam se nedalo moc s čím polemizovat. Takže mě to vystoupení mrzí, ale nedalo mi to, abych já na to nereagoval, aby některé ty polopravdy nezůstaly ve vzduchu. Já vám děkuji za pozornost.

Psali jsme: Nacher (ANO): Slibovali jste, že nebudete zvyšovat žádné daně Nacher (ANO): Doufám, že vám jde o transparentnost jako mně Nacher (ANO): Jedno ponaučení ze slovenských voleb přeci jen vyplývá Nacher (ANO): „Začínáme u sebe” v pojetí vlády Petra Fialy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama