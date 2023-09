Nacher (ANO): Zvýšení daní je jisté, protože ho prosadíte, ale ty škrty ne

reklama

Já jsem chtěl říct, vážená vládo, to nemůžu říct, protože tady je jenom jeden ministr. Naštěstí ministr financí, jehož se to týká, který je předkladatel. Jenom nevím, pane ministře, proč sedíte mezi řadovými poslanci, proč si nesednete sem jako předkladatel? Nebo sem jako ministr, tak nevím, jaké to má být znamení, ale zaplaťpánbůh, že jste aspoň v sále.

Takže tolik vět, protože tím navážu na svoji kolegyni. My se teď bavíme o návrhu, který má, jak je v názvu Konsolidace veřejných rozpočtů, jsme ve třetím čtení, měníme tady 63 zákonů, zvyšujeme téměř všechny daně a z vlády je tady jenom ministr financí. Tak já vám jenom říkám, že zakládáte precedens, že až někdy vy jednou budete v opozici, nejste v koalici navždy, a někdo přijde s nějakým balíčkem, nějakou reformou a bude tady jenom jeden ministr, tak já v rámci dvojího metru, když si někdo bude stěžovat, tak vám to připomenu, že jste to dělali taky. To je právě výhoda těch dnešních možností a technologií, že člověk na to tady upozorní, dá to na sítě a vy pak to za dva, za tři, za pět, za deset let nemůžete popřít. Za mě to špatně, za mě je to špatně. Tady by ti ministři kromě ministra financí být měli. Já rozumím tomu, že to trvá dlouho, taky jste o tom dlouho jednali, půl roku jste to dojednávali, měnit 63 zákonů to není, jako když jsme včera během deseti minut projednali tři, čtyři normy tady ve druhém čtení. To přece vidíte, že se to dá odlišit. Některé věci tady trvají pět minut, deset minut a některé poběží několik dní. To tak je. Já také k tomu budu mít celkem dlouhý projev, nebudu ho číst, budu improvizovat tak, jak jsem si to nějakým způsobem připravil, nějaké body. Možná, co mě napadne, když bude třeba někdo z koaličních poslanců na mě mávat, tak si třeba vzpomenu ještě na nějaký další argument. Ale přijde mi to prostě opravdu nefér, nejenom vůči nám, my to nějak sneseme, vůči občanům. Protože oni samozřejmě vidí ty záběry odsud a vidí, že za mnou je prázdno. Je to vaše vizitka.

Já nejprve začnu obecně, proč ten konsolidační balíček - já mu říkám daňový balíček od začátku - čím to argumentujete? Pokusím se ty vaše argumenty rozbít. Pak tady něco ocituji, abych konečně utnul šíření dezinformací, které používáte jako obhajobu pro tak zvanou konsolidaci, a pak se dostanu i k některým pozměňovacím návrhům. Takže asi takhle budu strukturovat ten svůj příspěvek.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Proč konsolidaci veřejných rozpočtů? Na začátku bych chtěl jenom podtrhnout, že neříkám, že by se nemělo dělat nic. To zase aby mi tady někdo nepodsouval. Na druhé straně to, co děláte vy, že zvyšujete daně, za mě nejvíce za posledních 20 let, naproti tomu nevidím ty škrty, ty škrty jsou přislíbené, ale my je nevidíme. Občané je nevidí. Ty zvýšené daně uvidí ve svých peněženkách zanedlouho. Ale ty škrty nevidí. Jak je to třeba s těmi obnovitelnými zdroji? Vrátí se to zpátky na ty faktury pro lidi, nevrátí? Jenom pro lidi, pro firmy, pro koho? Tak to je typická položka. Jak se s tím popasujete? Lidé to sledují, a to je přesně ono. Ty daně jsou jisté, to zvýšení daní je jisté, protože vy to tady prosadíte, ale ty škrty ne.

Ale čím vy to odůvodňujete? Vy to odůvodňujete zadlužením České republiky. A tím tempem. No tak já tady připomenu, mám menší tabulku, ne takovou, jako měl kolega, který mi ji tenkrát nechtěl půjčit. (Ukazuje tabulku.) Mám pocit, že to bylo v prvním čtení. Když vstupovalo hnutí ANO do vlády, tak ten státní dluh poměru k HDP, k hrubému domácímu produktu, byl 44,4. Když to předávalo, i přesto, že tady byl dva roky covid, zastavila se ekonomika, příjmy se snížily, výdaje se zvýšily, celosvětová záležitost, celoevropská záležitost, to nebyla jenom Česká republika, tak se odevzdal dluh ve výši nějakých 43 %. To znamená pod tím, než jak se to přebralo.

Dokonce když se podíváte, tak v roce 2019 se podařilo snížit ten dluh na 30 %, to znamená o 14 procentních bodů. Takže kdyby tam nebyl ten covid, tak jsme dneska někde kolem 27, 26 %. Já to tady dávám, já jsem si mezitím našel, dávám to tady do srovnání a do souladu nikoliv třeba s Řeckem, jak tady někdo tímhletím strašil. A musím říct, že to nebyl pan ministr. Pan ministr, co si pamatuju, v prvním čtení řekl: Nestrašme Řeckem na jedné straně a nedělejme nic. To si pamatuju velmi dobře. A já říkám, nedělejme nic a nestrašme Řeckem. Úplně stejně, tak já to porovnám se zadlužením Spojených států. To není Řecko. Takže v roce 2014, abychom měli stejnou základnu, bylo zadlužení Spojených států 103 % HDP. V roce 2021 125. Víte, kolik bylo loni? 124 % HDP.

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 6757 lidí

Kdybychom to vzali na absolutní částky, je to přes nějakých 32 bilionů dolarů, když jsem se naposledy díval, možná se pletu, tak když to rozpočítáme na počet obyvatel, tak na obyvatele jsou Spojené státy osmkrát více zadlužené než my.Já jsem rád, že pan zpravodaj kýve, že se nemýlím. Osmkrát více zadlužené! Dámy a pánové, vy tady z toho děláte, já neříkám, že to není problém, ale vy tady z toho děláte posvátnou krávu na úkor ekonomického růstu, na úkor poklesu životní úrovně obyvatel. To tak je.

Vy totiž na té škále neřešit nic a strašit Řeckem je celá řada možností. A vy to vždycky berete buď, anebo. Ten černobílý svět, já tomu říkám dalmatinský svět. Že ten, kdo s tím nesouhlasí, nechce dělat nic. Ale to takhle není. Takže já jsem vám tady dal příklad ne Řecka, ale Spojených států. Mě by zajímalo, jestli ve Spojených státech to tímhletím způsobem takhle řeší. Neřeší. Že by u každé druhé věty furt říkali: Konsolidujme, konsolidujme, nebo to s námi špatně dopadne! Takhle to není.

Druhý argument, který používáte, je, že předchozí vláda utratila spoustu peněz v době covidu, tím to roztočila, pustila do ekonomiky peníze, které nebyly kryté hodnotou - doufám, že to říkám správně, kolegové kývají - a vy to teď zachraňujete. Takže já vám tady znovu zopakuji, byť ne tak podrobně, že jste to byli vy, kteří jste navrhovali pozměňovací návrhy - škoda že tady není kolega Skopeček, protože on se mě na to ptal - které ty kompenzace chtěli, aby byly delší, vyšší a pro více osob. Kdo nevěří, tak mu to tady nakopíruji.

Já jsem vám tady ukazoval v prvním čtení, já teď nechci zdržovat, ale když budete kývat, že ne, tak já to rád tady přečtu, těch pět stránek vašich pozměňovacích návrhů, jak kompenzační bonusy mají být delší, vyšší a na delší dobu. Nějakých 120, 150 miliard navíc. Tenkrát jste to navrhovali jako opozice a teď jako koalice se rozčilujete, že v době covidu předchozí vláda zbytečně dávala moc peněz do ekonomiky. To jako myslíte vážně? Skutečně? Mám tady přečíst ty pozměňovací návrhy? Místo 500, 750, místo dvou měsíců, půl roku odpustit na celý rok odvody a tak dál. Fakt to tady chcete číst?

Já si myslím, že ve vašem vlastním zájmu to číst nebudu. Poslední důvod, proč, protože jste říkali, že i zpráva NKÚ říkala, že 90 % výdajů na covid nešlo na covid. To je nejčastější argument, který mi říká tady kolega, když jdu do televize, kolega Havránek, Skopeček, Kohajda a kolega Bureš. S těmi všemi se vždycky utkávám, oni mi to opakují. Tak si to najděte. Já jsem si to našel tu zprávu. A já vám jí teď tady přečtu, abyste pochopili, co je 90 %, co je 10 % a že vy tady vytváříte mýty, že vy tady vytváříte dezinformace.

Protože ono je to totiž 90 % z něčeho úplně jiného, nikoliv z výdajů na covid, ale z rozdílu deficitu rozpočtu státního. Takže pozor. Výdaje, to je jediné, co budu číst, protože cituji, jinak číst nebudu. Výdaje státního rozpočtu v roce 2021 činily 1 907 miliard korun a byly meziročně o 64 miliard vyšší, než výdaje v roce 2020. Schválený rozpočet výdajů byl překročen o 21,3 miliardy. Na meziročním nárůstu výdajů se podílely zejména běžné výdaje, které vzrostly o 59,5 miliardy. Na rozdíl od nich se kapitálové výdaje meziročně zvýšily pouze o 4,5 miliardy. Teď - důvodem růstu běžných výdajů byly zejména pokračující podpora podnikání a zaměstnanosti související s pandemií onemocnění covid-19, zvýšení platby státu za státní pojištěnce, nárůst transferů krajům a sociálních dávek. Dle pokladního plnění zveřejněného Ministerstvem financí činily v roce 2021 výdaje vynaložené v souvislosti s pandemií onemocnění covid celkem 153 miliard korun. 153 miliard korun. Což znamená meziroční nárůst o 6,7 miliardy. Celkové výdaje státního rozpočtu se meziročně zvýšily o 64 miliard.

A teď to přijde. To znamená, že nárůst výdajů, nárůst výdajů označených Ministerstvem financí jako související s pandemií onemocnění činil pouze 10,5 %. To je těch 10 %. Takže ještě jednou, aby to pochopil opravdu každý, abyste to furt neopakovali dokola. Výdaje vynaložené v souvislosti s pandemií onemocnění činily 153 miliard. To, jak vy to vykládáte, by znamenalo, že 90 % výdajů nešlo na covid, to znamená že na covid by šlo jenom 15 miliard a těch 137, nebo kolik je tam ten zbytek, by šlo někam jinam. Ale takhle to není. To je možná nějaký titulek, zkratka, hyperbola, jak jsem se dočetl, když se neříká pravda. Takhle to není. Je to tak, že celkové výdaje státního rozpočtu meziročně mezi roky 2020 a 2021 se zvýšily o 64 miliard. Výdaje státního rozpočtu meziročně. A z tohoto zvýšení tvořily zvýšené náklady na covid těch 10 %. Já doufám, že teď už je to jasné. Je to jasné?

Není to 10 % z výdajů na covid, ale z rozdílu nárůstu výdajů meziročně mezi roky 2020 a 2021 u státního rozpočtu. Tak to prosím už neopakujte, nebo si přečtěte tu zprávu NKÚ, protože to furt točíte dokola. Není tudíž pravda, že by 90 % výdajů na covid nešlo na covid. To, co říkáte furt dokola. Tím jsem se dostal proč. A teď proč my tady k tomu takhle hovoříme. My tady k tomu hovoříme proto, protože v zásadě za prvé, vy to i po nás chcete. Druhým nejčastějším argumentem kromě covidu, NKÚ, to jsem vám teď tady rozbil, je to, že my nemáme alternativu. Tak za prvé bych řekl - a tady cituji i slova vás, když jste byli v opozici. My jako opozice teoreticky a my jí máme tedy, ale my jí mít nemusíme. My jsme opozice. My vás kontrolujeme, my vás někdy pochválíme, někdy zkritizujeme, my ji nemusíme mít, my nemáme ten aparát.

Já, když dávám nějaké pozměňovací návrhy u stavebního spoření, tak jenom s tou ambicí, kdy já jsem schopen s tím zázemím, které mám a které má náš klub, vytvořit nějaké pozměňovací návrhy jednoduché. To není tak, že bych tam dal nějakou vizi, ke kterém jsem vyzýval pana ministra a pak jsme si na to sedli s legislativci Ministerstva financí. Nemůžete srovnávat koalici s tisíci úředníky za sebou a opozici. Vždyť vy jste to také takhle sami dělali, anebo vám pomáhali legislativci na ministerstvech, když jste byli v opozici. To prostě nemůžete popřít. Já si pamatuju u exekucí, insolvencí, tam jsme s Markem Výborným a s dalšími kolegy z opozice, ti tam byli častěji než já na tom ministerstvu, to zas jako pozor.

Nemůže být argument mějte stejnou alternativu. To nejde. Tak to položte, sestaví se nová vláda a pak budete mít alternativu. Takhle to není jedna k jedné. Nemáme alternativu v těch pozměňovacích návrzích. My je obhajujeme ve druhém čtení, já o nich budu tady mluvit i ve třetím čtení a vy nám je všechny zabijete. Ale proto my je tady máme. Ano, bohužel to dopadne, že nás přehlasujete. Někdy úplně mimo logiku, ale nemůžete potom tvrdit, že nemáme návrhy. Tak to je jedna věc. Druhá věc mimochodem, ten problém je totiž v tom, že vy to vždycky někam dotáhnete a pak se nás ptáte, jak bychom to řešili. Ale takhle ta věc nestojí. Protože my celou dobu říkáme - a tady máme takový dokument (ukazuje) - Udělejme z Česka opět zemi pro budoucnost, materiál stínové vlády, kde v každé kapitole jsou nějaké návrhy. Já tam mám tu ochranu spotřebitele také, můžete si to přečíst, koho to zajímá.

Ale my bychom v některých věcech udělali kroky na začátku, abychom se nedostali do tohohle toho stavu, pokud jde například o výši cen za elektřinu nebo za plyn. Pokud jde o nevýběr některých daní. Ta otázka není pouze, jak vy to zúžujete, více vybrat a více ušetřit. Já dokola to stále říkám, že to je i o tom, že máte lépe vybírat ty stávající daně. Já to připodobňuji, aby to bylo úplně jasné, jakože vláda je správce nějakého domu, my jsme správci nějakého domu, my tam máme bezpečnostní kamery. Pod tím si představte EET. Ony nějak fungují, vy to kritizujete. Těch, kterých se to týkalo, tak s tím byli už ztotožněni, jak tady neustále opakuji, pokud jde například o zavedení dobrovolného EET. A vy přijdete, převezmete správcovství toho domu a zrušíte ty bezpečnostní kamery. Zrušíte ty bezpečnostní kamery a pak najednou se množí počet chuligánů, kteří vám ten dům pomalovávají. A vy pak po nás chcete řešení. No, vidíte, máme pomalovaný dům, co s tím máme dělat? Vy byste ho nechali pomalovaný jako opozice? No, nenechali. A my bychom neodstranili ty bezpečnostní kamery. Já už nevím, jakým způsobem tohleto vysvětlit.

Já rozumím, že to byla politická vlajka, ale za mě to byla chyba. A vy pak tu chybu, kde jakože šetříte administrativu a náklady podnikatelů v gastronomii, nahradíte, že v tom balíčku jim zvýšíte o dva procentní body daň. No, tak to jste jim pomohli. EET jim zrušíte a daň jim zvýšíte. Takhle se věci mají. A teď když se dostanu přímo k tomu balíčku. Procedura. Procedura při tvorbě. Nezlobte se na mě, já vám se snažím, vy mě znáte, vy, co mě znáte roky, tak víte, že já se snažím skutečně být pozitivní, najít tam nějaký pozitivní moment. Mně se nelíbí jako kritizovat za každou cenu, fakt ne. Ale já tady marně to pozitivní hledám. Fakt, věřte mi. Kdybych tam měl detektor lži, tak fakt nekecám. Protože bod(?) procedury přes obsah, přes proceduru, která byla tady, přes ty návrhy, přesto jak nás válcujete, jak nám nepodpoříte vůbec nic, já tam nic pozitivního nevidím. Procedura při schvalování. Tak vy jste se o tom půl roku bavili a radili, v pořádku. U pětikoalice je to složité. Pravicová, levicová, liberální, konzervativní strana. Je to těžké, já tomu rozumím.

Já tomu rozumím, je to takové nesourodé, ale co se dá dělat. A pak dáte pět dní. Pět dní na připomínkové řízení, na ty připomínková místa u novely, která mění 63 zákonů. Která kromě silniční daně zvyšuje všechny daně. 700 stránek, nebo kolik to má. Pět dní. Jak to může dopadnout? Dopadne to potom tak, že to sem dáte a pak se dohodnete na komplexním pozměňovacím návrhu, který tady organizoval můj ctěný kolega, který je zpravodaj, který to chudák tady musel obíhat všechno a samozřejmě, že se to nedá.

Já si pamatuju, jak se komplexní pozměňovací návrhy dělaly třeba u exekucí. Já jsem sem nepřijel jako na tříkolce. Já tomu rozumím. Je to těžké. Je to těžké. Ale tam to tenkrát byla dohoda koalice s opozicí - ty komplexní pozměňovací návrhy - právě proto, že byly komplexní a mění úplně ten systém.

Problém potom je, že to je nepředvídatelné - to, co vy sem pošlete. Vy sem pošlete něco, co sami změníte. A pro nás jako pro opozici, říkal jsem to x-krát, je pak těžké, k čemu přiřazovat ty pozměňovací návrhy, aby to bylo vůbec hlasovatelné. K tomu původnímu? K tomu novému? (Reakce zpravodaje.) K tomu novému. Taky jsme to tak udělali. Ale co si má z toho vzít občan?

Vláda se půl roku domlouvá, pak se pět dnů připomínkuje a poté to sem dá a za 14 dní sem dá komplexní pozměňovací návrh, který třetinu těch zákonů úplně mění. Tak to, co platilo v pondělí, ve středu neplatí. To se na mě nezlobte... I ta procedura v tomhletom, vím, že to je těžké, ale tady podle mě měla nastoupit aspoň elementární nějaká shoda, dohoda, jednání s opozicí, jako jsme to tenkrát udělali my, tuším, že to byl tisk 545, který měnil exekuční řád.

Mám tady ještě dvě poznámky politické - nedodržování slibů a retroaktivita. S tím se teď roztrhl pytel.

Nedodržování slibů. Vy jste ještě na začátku roku slibovali, zejména tedy ODS, že nebude zvyšovat daně. Teď je zvyšujete. Rád bych se zeptal kolegů, co se změnilo. A všimněte si, jak jsem vůči vám benevolentní a férový, že vás nesrovnávám to, co jste říkali před volbami, protože tam jste to říkali úplně jednoznačně, a to, co říkáte teď, protože ta situace se změnila. Já to vnímám. Ale zajímá mě, co se změnilo od ledna letošního roku do května? To je legitimní dotaz. Proč v lednu premiér řekl, že se zvyšovat daně nebudou? A teď se navrhují zvyšovat. A celý ten balíček je postavený, který nazýváte konsolidačním, na zvyšování daní.

Retroaktivita. Tak retroaktivitu máme nejenom v tomhletom tisku. Máme to i v tisku 474. Vy víte, že na to upozorňuji konzistentně. V tomhletom případě se to týká například stavebního spoření. A vy víte, že tam mám pozměňovací návrh. Respektuji - spolknu dvě žáby - respektuji, že je politické rozhodnutí, že zrušíte prakticky ten produkt. Je to politické rozhodnutí. Snížíte příspěvek ze dvou na tisíc korun. Tak to ale aspoň udělejte od těch smluv, nebo resp. po skončení vázací doby. Neříkám po skončení smlouvy, která končí naplněním cílové částky. Ale alespoň ta vázací doba, která je dneska šest let. Aspoň to tam podpořte. Protože dneska stavíte lidi do pozice, že stát jim jednostranně změní podmínky a oni na druhé straně nemohou dát výpověď. Nemohou dát výpověď. Protože když ji dají ve vázací době, tak přijdou o státní příspěvky za předchozí roky. Takhle se věci mají. Je to jasná retroaktivita.

Jak vidíte, já nezpochybňuji... nesouhlasím, ale nezpochybňuji politické rozhodnutí snížit státní příspěvek u stavebního spoření. Ale nedělejte to retroaktivně, stejně jako to děláte u státního příspěvku u penzijního spoření pro lidi pobírající důchod v tisku 474. To je úplně totéž. Princip retroaktivity se vám jednou vrátí jako bumerang.

Z toho obsahu už tady bylo mnohé řečeno. Zvýšení daně z právnických osob. Proč? Vždyť když jste byli v opozici, tak jste furt navrhovali zrušení daně z převodu nemovitosti. Spolu jsme hlasovali pro zrušení superhrubé mzdy, tedy snížení o 7 procentních bodů daně z příjmu fyzických osob. Proč to najednou tady zvyšujete? Co tím podnikatelům říkáte? Co jim jako sdělujete? Že jste je zachránili od EET a teď jim zvyšujete daně?

DPH. U DPH jste říkali, že to vlastně má být jenom zjednodušení, zpřehlednění. Je to tak? Zpřehlednění. A že dokonce lidem více zůstane v jejich kapsách. Tak to bych skoro dal sázku. Já už jednu s kolegou Havránkem mám. Už se těším na tu jeho kravatu, jak jsme se vsadili, až ji tady bude nosit. Tady jsem ochoten se vsadit, že lidem ty 4 miliardy, nebo kolik tam počítáte... (Zpravodaj: Sedm.) Sedm dokonce - hmm - že nezůstane.

Všichni víte, že elasticita nebo pružnost cen - víte to v různých oborech, v různých sektorech, od daňových úroků přes ceny ropy a podobně, že je vždycky pružná směrem nahoru a méně pružná směrem dolů. Když snížíte DPH u potravin z 15 na 12 %, to znamená o 3 procentní body, ne o 3 procenta, ale o 3 procentní body, tak si myslím, že se to neprojeví. A dosavadní zkušenost taková je. Když se sníží cena ropy, tak víte, že cena benzínu, že to má dlouhé zpoždění. Když se zvýší, tak to tam vidíte prakticky okamžitě.

Vy jste zvýšili ale - a to tam nesmí zapadnout - že spousta položek byla v 10% sazbě. A to jste posunuli do té 12%. Je to taky o 2 procentní body, takže jakoby titěrná změna, abych byl konzistentní, ale tím, že je směrem nahoru, tak vám garantuji, že se to okamžitě objeví - vodné, stočné, teplo a podobně. To uvidíte. A pro spoustu institucí, firem to bude logická výmluva, protože zároveň někde jinde zvyšujete daně z příjmu.

Když se podíváte na základní sazbu, jak se s tím chlubíte, těch 12 % u potravin a dáte srovnání zase se zeměmi Evropské unie, tak i těch 12 % patří kromě Finska mezi nejvyšší sazbu. Vy tím, že jste spodní sazbu zvýšili z 10 na 12, tak jsme se - jak říkám, kromě Finska - dostali do top trojky. Ta spodní, ta nižší sazba DPH patří mezi nejvyšší. Jinými slovy ten rozptyl mezi 21 a 12 - 9 procentních bodů patří mezi nejnižší, pokud jde o rozptyl základní sazby a té nižší sazby.

Jak jsem řekl, kromě silniční daně v zásadě v tomhletom zvyšujete všechny - všechny daně.

A teď stručně k pozměňovacím návrhům, které jsem předložil já. Ty se týkaly stavebního spoření. A i na tom chci ilustrovat, že to, jakým způsobem jste se s tím popasovali, jakým způsobem jste odůvodnili negativní stanovisko, je vidět, že to prostě nesouvisí s konsolidací veřejných rozpočtů. Vůbec to nesouvisí. Protože já tam třeba navrhoval... Jasně, rozumím tomu, že když navrhuji zachovat současný stav, tak se to zobrazí v aktuálním roce ve státním rozpočtu. Jakkoliv já jsem vám tady jasně dokládal, že koruna investovaná ze strany státu do stavebního spoření se vám vrátí čtyřikrát na dalších daních, které se vyberou, protože lidé si pak berou úvěry, rekonstruují a podobně. Ale to mi nemusíte věřit. Tak se zeptejte expertů. Ale rozumím tomu. Dobře, chcete mít účetně v roce 2024, protože vy to nemůžete udělat zpětně, takže to v roce 2025, vlastně v roce 2025 až, pardon, to nevyplatíte za rok 2024, tak rozumím tomu, že ten návrh můj, který to má zachovat, nebo který to má studentům zvýšit ze 2 na 4 000, že se dotkne státního rozpočtu. Ale nerozumím tomu, že stejně odůvodňujete zamítavé stanovisko, kde se snažím udělat nějaké prospotřebitelské opatření, když vy tady hýbete s těmi pravidly, že zkracuji vázací dobu z šesti na pět let. To mě tedy fakt zajímá, jak se tohleto dotkne konsolidace veřejných rozpočtů. Jak se konsolidace veřejných rozpočtů dotkne rozšíření účelu poskytnutí úvěru ze stavebního spoření i třeba na školné na vysokých školách. Tak já jsem myslel, že se shodneme na tom, že ten produkt máme modernizovat. Tak ho modernizujeme a vy řeknete, že ten pozměňovací návrh jde proti duchu konsolidace. To mě teda zajímá jak.

Ten poslední, o tom já už jsem hovořil, to je věc týkající se té retroaktivity. Tam já znovu apeluji a dopředu říkám, že budu na našem klubu žádat, abychom, pokud to skutečně prohlasujete, podali v té věci ústavní stížnost, aby to prošlo testem ústavnosti, jestli je možné změnit jednostranně podmínky, aniž by se dala klientům možnost to vypovědět. Ještě kdyby tam byla varianta, že to změníte a ten klient může zrušit stavební spoření a nepřijde o ty předchozí státní příspěvky. Tak nesouhlasil bych, ale tomu bych třeba rozuměl. Ale není možné, to není možné prostě, změnit podmínky a nutit toho člověka tam zůstat, neodcházet, protože je ve vázací době. To je změna podmínek uprostřed, to si myslím, že v pořádku není.

Dámy a pánové, mám tady spoustu podkladů, mohl bych hovořit ještě o dalších pozměňovacích návrzích mých kolegů. Například nerozumím tomu, proč kojenecká voda je třeba v základní sazbě? Už jsem se na to ptal ve druhém čtení, jestli mi to můžete vysvětlit, jakou to má logiku? Potraviny jsou teda ve 12%, kojenecká voda je v 21%. Proč? Nápoje nejsou jako potraviny, to není v jedné kategorii, proč tam z toho nevymezíte kojeneckou vodu, neslazené vody? Nechápu. Kde je tam to zpřehlednění pro lidi, aby to bylo srozumitelné? Ten zmatek kolem kafe, to už tady opakovat nebudu, to už jsme si odehráli. Menstruační pomůcky totéž. Proč to necháváte v základní sazbě? Vaši debatu u tichého vína, kde já jsem od začátku pro, aby se to zdanilo, ale u vás tam došlo k nějakému zase kompromisu koaličnímu. A vím, že na tom není shoda napříč politickým spektrem, tak je to pro lidi nevysvětlitelné, pro lidi mimo Jihomoravský kraj.

Takže tam těch věcí je celá řada. Za mě tohleto konsolidační balíček při veškeré možné úctě není. Je to daňový balíček. Zvyšujete daně. Opozici prostor nedáte, vymlouváte se, že nemáme alternativu, my ji nabízíme, vy ji neslyšíte, nepodpoříte kromě Zuzany Ožanové a technické nějaké změny vůbec nic, neposloucháte, že máme alternativy, které prezentujeme od začátku. Za mě, kromě ministra financí - jsem rád, že tady přečkal celý můj příspěvek - není tady žádný jiný ministr u takhle důležité věci a vy tady sami říkáte, že to je nejdůležitější kromě státního rozpočtu. Je to vizitka vaší vlády, vaše zodpovědnost. Já vám v tomhletom přeju hodně štěstí.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Nacher (ANO): Média nehlídají vládu, ale opozici. To je česká novota Nacher (ANO): Princip kolektivní viny do společnosti 21. století nepatří Nacher (ANO): Svět se mění a Evropa zaostává. Stihneme se přizpůsobit, než bude pozdě? Nacher (ANO): Místo jedné organizace nebudou kapacitně stíhat rovnou dvě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama