Nedvěd (SOCDEM): Nehažme české důchody do chřtánů amerických zbrojovek

Do české společnosti začali pumpovat koňské dávky obav z údajné bezprostřední hrozby války, aby pak jedním dechem mohli uspokojovat vyděšené občany »odvážným« házením obrovských sum do zbrojení. Podle Fialovy vlády mají armádní výdaje v příštích letech každoročně růst o 0,2 % HDP, abychom se v roce 2030 dostali na 3 %, tj. vyjádřeno v »kulatých«: každý rok o 20 miliard víc.

Žádná diskuse o tom, kam konkrétně by měly ty závratné peníze jít, žádná koncepce, jen »prachy a zbraně na stůl«. A každého, kdo jejich nadšení z bezhlavého zbrojení nesdílí, už zase povýšeně cejchují jako nezodpovědného hlupáka nebo rovnou Putinova přisluhovače. Co na tom, že ještě nedávno si pro pár miliard státních výdajů zodpovědní hospodáři ze SPOLU rvali vlasy a mluvili o zásadním ohrožení rozpočtu.

Co na tom, že ministerstvo obrany mělo v loňském roce problém utratit i ta vzývaná 2 % a jen za listopad a prosinec narychlo rozházelo 70 miliard (tj. skoro polovinu všech svých výdajů!), aby se vláda mohla chlubit, jak spolehlivě plníme spojenecké závazky. O smysluplnosti a hospodárnosti těchhle rychlonákupů pod tlakem si asi každý dokáže udělat obrázek. A o tom, k jakým odklonům veřejných peněz do neveřejných kapes ve staré dobré tradici ODS při tom nejspíš dochází, jakbysmet.

Strašení místo řešení

Všechny ostatní problémy České republiky v rétorice vládních představitelů rázem zmizely, zůstala jen hrozba války a řinčení zbraněmi. Jako by se zde ODS rozpomněla na své dřevní heslo, tentokrát ale v opačném gardu: »Strašení místo řešení«. Chcete vyšší mzdy, abyste mohli normálně žít? – Investujme do zbraní, jinak válka! Chcete dostupnější bydlení? – Investujme do zbraní, jinak válka! Chcete funkční stát? – Investujme do zbraní, jinak válka! Hromady zbraní na stůl! Tak zní Fialova zoufalá odpověď na každou otázkou po tom, co udělat s všestranně stagnujícím Českem.

Zbývá vyřešit drobnost – odkud na všechny ty zbraně vzít? Nejdříve vypustili pár pokusných balónků vládní poslanci a poradci. A nesly se nepřekvapivě ve stejném duchu: ořežme důchody. Případně veřejné zdravotnictví. Tak mluvil Pavel Žáček z ODS, Petr Letocha ze STANu i premiérova poradkyně Helena Horská. Pak ale zřejmě zasáhli vládní marketingoví poradci a tuhle předvolební sebevraždu zatrhli.

A ministr financí Stanjura přišel s šalamounským řešením: nemusí se prý osekávat nic, zbraně se pořídí na dluh a nebudou se jich týkat rozpočtová pravidla. Tenhle trik ale není těžké prokouknout. Do voleb se bude říkat, že vyšší zadlužení státu nevadí. A potom jako vždycky nastoupí odpovědně zamračení strážci státní kasy a oznámí lidem, že je třeba zkrotit státní výdaje – na jejich úkor. A začnou dělat přesně to, co prve prořekli vládní poslanci…

A do toho nyní vpadl americký ministr obrany Marco Rubio s vyděračským požadavkem na členské země NATO, aby zvýšily vojenské výdaje rovnou na 5 % HDP. A samozřejmě, nejlépe všechny ty peníze utratit u amerických zbrojařů. Jak známo, atlantisté ze SPOLU rádi plní vše, co svým přátelům za velkou louží na očích vidí, a tak pro ně jistě nebude zvýšení o dalších 160 miliard žádný problém. Nejdráže nakoupené letouny F-35, o jejichž ceně (jakož i o obchodních podmínkách) se podle »zlých jazyků« ani nevyjednávalo, jsou dobrým precedentem.

A když se to zítra vydaří s 5 % (což by představovalo více než 17 % všech předpokládaných státních výdajů za rok 2025!), proč ne pozítří 7 % nebo rovnou 10 % HDP? Američtí zbrojaři si už mnou ruce. A lidé v Česku? Budou žebrat u potravinových bank o jídlo, protože na něj při neustále rostoucích životních nákladech z důchodu nebudou mít, nebo roky čekat na bezplatné vyšetření bolestí břicha. Ale ze vzduchu budou naši bídu chránit supermoderní americké stíhačky.

Sociální demokracie v žádném případě nepodceňuje bezpečnostní hrozby pro Českou republiku (mimochodem, bylo to za celou dobu našeho členství v NATO jen za její jednobarevné vlády, kdy se důsledně plnil závazek dávat nejméně 2 % HDP na obranu). Zároveň si ale nemyslí, že po zuby vyzbrojený svět je bezpečnější svět. Nebo že se mají v uměle vyvolávané hysterii bezmyšlenkovitě vyhazovat peníze oknem, aby se naplnila procenta na papíře.

Sociální demokracie chce rozumné investice do obrany, které budou odpovídat reálným možnostem naší země. Chce postupovat ve spolupráci a synergii s evropskými, a zvláště středoevropskými partnery. Chce co nejvíc z vyčleněných prostředků investovat doma nebo v Evropě, ne kupovat předražené systémy z USA. Chce ucpat díry, kterými při horečnatých obchodech současné vlády tečou veřejné peníze bůhvíkam. A především chce investovat do soudržné společnosti a do lidí u nás doma (zvyšováním mezd a platů, budováním státních bytů atd.), protože tím se současně investuje do demokracie a ochoty lidí ji v případě potřeby bránit.