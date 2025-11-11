Nerudová (STAN): Já rozhodně nebudu sedět v koutě

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání v EU.

Nerudová (STAN): Já rozhodně nebudu sedět v koutě
Já rozhodně nebudu sedět v koutě. Český hlas patří k hlavnímu stolu a já u něj sedím.

Byla jsem nominována jako první Češka v historii do nejužšího vyjednávacího týmu Evropského parlamentu (tzv. Contact group), kde u jednoho stolu sedí vedení parlamentu a předsedové hlavních frakcí.

Právě zde rozhodujeme o podobě evropského rozpočtu na příští dekádu, jde o skoro 50 bilionu korun. A jen do Česka z toho poputuje minimálně 715 miliard korun.

Vyjednávám společně se špičkami unijní politiky o budoucnosti Evropské unie. A plním tím svůj slib, že zajistím, aby český hlas byl v EU významně slyšet, nejen pasivně přihlížel.

