Nerudová (STAN): Vítku Rakušane, dal jsi této zemi novou naději

Vím, jak těžká je role lídra. Lídr se stará o všechny kolem sebe. O tým, o kandidáty, o hnutí, o zemi. Nese odpovědnost, dělá těžká rozhodnutí a obstojí i v nejtěžších chvílích. Ale málokdo se v tu chvíli postará o něj.
Proto dnes podporuji tebe, Vítku. Dal jsi této zemi novou naději. Nejen na 101 demokratů, ale i na to, že slušnost, pracovitost a odvaha nejsou prázdná slova, ale hodnoty, které stojí za to bránit.
Jsem ráda, že už rok a půl mohu být součástí Starostů. Hnutí, kde pracovitost a starost o druhé nejsou prázdné slogany, ale každodenní realita. A ty jsi lídr, který jde příkladem a nikdy se neschová před těžkými rozhodnutími.
Věřím, že právě takového lídra naše země potřebuje. Tak na Tebe, @vitrakusan, na demokracii a na #101.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV