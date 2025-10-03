Nerudová (STAN): Vítku Rakušane, dal jsi této zemi novou naději

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Vítu Rakušanovi.

Nerudová (STAN): Vítku Rakušane, dal jsi této zemi novou naději
Foto: Hans Štembera
Popisek: Danuše Nerudová

Vím, jak těžká je role lídra. Lídr se stará o všechny kolem sebe. O tým, o kandidáty, o hnutí, o zemi. Nese odpovědnost, dělá těžká rozhodnutí a obstojí i v nejtěžších chvílích. Ale málokdo se v tu chvíli postará o něj.

Proto dnes podporuji tebe, Vítku. Dal jsi této zemi novou naději. Nejen na 101 demokratů, ale i na to, že slušnost, pracovitost a odvaha nejsou prázdná slova, ale hodnoty, které stojí za to bránit.

Jsem ráda, že už rok a půl mohu být součástí Starostů. Hnutí, kde pracovitost a starost o druhé nejsou prázdné slogany, ale každodenní realita. A ty jsi lídr, který jde příkladem a nikdy se neschová před těžkými rozhodnutími.

Věřím, že právě takového lídra naše země potřebuje. Tak na Tebe, @vitrakusan, na demokracii a na #101.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
  • Profil není používán
  • europoslankyně
