Nerušil (SPD): To jako vážně?

09.04.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na debatu ve vysílání Českého rozhlasu o financování veřejnoprávních médií

V Českém rozhlase, na téma změny financování veřejnopravních médií. Zástupci současné opozice, konkrétně exministr Baxa a lidovecký poslanec Talíř, by chtěli konzervovat současný stav.

Já si naopak myslím, že by nebylo od věci rozvinout potenciál veřejnoprávních médií, tak aby odpovídal době internetu, věnovat více pozornosti regionálním tématům, kvalitnímu zahraničnímu zpravodajství se sítí stálých zahraničních zpravodajů (informujích o společenské situaci, nikoliv o veletrzích sýrů a podobných komerčních akcích), zabývat se více vzdělávací činností.

K tomu je potřeba zajistit i stabilní a předvídatelné financování, které umožní státní rozpočet, nikoliv nevyzpytatelný koncesionářský poplatek, plný výjimek. Co mě vyloženě pobavilo, pak argument opozice, že posílení kontrolní role mediálních rad oslabí nezávislost veřejnoprávních médií. To jako vážně?

Psali jsme:

Mandát po Šichtařové převezme Nerušil: Rezignace mě překvapila
Nerušil z SPD upozornil na nebezpečný systém kontroly voleb. A dostal od Facebooku ban
Dobytek Rakušan, ošklivý Vidlák, Fukovou bych vyhodil. Romský aktivista nastoupil na Nerušila z SPD
„To si nedovolili ani bolševici.“ Nerušil z SPD udeřil zpět

Bezpečnost

Kladete si zde dost dobrých otázek, ale co je zarážející, že sám na ně odpovídáte negativně. A můj dotaz je, proč jste s tím jako politici něco neudělali...

