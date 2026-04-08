Nerušil (SPD): To jako vážně?

V Českém rozhlase, na téma změny financování veřejnopravních médií. Zástupci současné opozice, konkrétně exministr Baxa a lidovecký poslanec Talíř, by chtěli konzervovat současný stav.
Já si naopak myslím, že by nebylo od věci rozvinout potenciál veřejnoprávních médií, tak aby odpovídal době internetu, věnovat více pozornosti regionálním tématům, kvalitnímu zahraničnímu zpravodajství se sítí stálých zahraničních zpravodajů (informujích o společenské situaci, nikoliv o veletrzích sýrů a podobných komerčních akcích), zabývat se více vzdělávací činností.
K tomu je potřeba zajistit i stabilní a předvídatelné financování, které umožní státní rozpočet, nikoliv nevyzpytatelný koncesionářský poplatek, plný výjimek. Co mě vyloženě pobavilo, pak argument opozice, že posílení kontrolní role mediálních rad oslabí nezávislost veřejnoprávních médií. To jako vážně?
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku