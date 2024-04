Niedermayer (TOP 09): Můj "ECON" finiš za posílením evropské ekonomiky

reklama

V posledních desítkách hodin mandátu tohoto Evropského parlamentu se sešlo neuvěřitelné množství nesmírně důležité ekonomické legislativy, která může udělat naši Unii lepší. A u většiny z nich nesu dost velký díl odpovědnosti:

1. Plénum Evropského parlamentu tento týden snad podpoří dohodu na nových pravidlech proti praní špinavých peněz. Odpovídám za jeden ze tří předpisů, na jehož vyjednávání jsem strávil stovky hodin. Díky tomuto novému předpisu budou napříč Unií přesněji sjednocena pravidla zamezující praní špinavých peněz na základě unijního nařízení. Vznikne též koordinační orgán (AMLA), který bude dbát na to, aby napříč Unií neexistovala slabá místa umožňující legalizaci kriminálních peněz. Umožní lepší přístup k datům a napříč EU buje jasně stanoveno, jaký přístup k nim budou mít třeba média. Větší důraz bude i na implementaci sankcí. Prostě důležitý krok správným směrem.

2. Ve čtvrtek, po více než 10 letech otálení, výbor ECON podpořil modifikovaný návrh pro vznik Evropského fondu pojištění vkladů (EDIS), který zvýší jistotu vkladatelů napříč Unií a může snížit náklady pro banky. Některé země jednání úspěšně blokovaly. S několika kolegy se mi ale povedlo jednání restartovat a "minutu před dvanáctou" dostat návrh alespoň na jednání výboru. A návrh zde jasně uspěl. Nyní jsou na řadě členské státy v Radě, které by konečně měly o “EDIS” začít jednat (jde o spolurozhodování). Své k tomu řekne i nový EP po červnových volbách.

3. Ještě důležitější bude hlasování o potvrzení dohody o změně unijních fiskálních pravidel, které by měly zajistit to, že dluhy států budou pod kontrolou. Patřil jsem ke skupině poslanců, kteří opakovaně po změně od dnešních velmi složitých pravidel, volali. Byl jsem spoluautorem návrhu parlamentu, který plénum jasnou většinou odsouhlasilo, a který se výrazně propsal do návrhu Evropské komise. Takže doufám, že tento důležitý předpis plénem úspěšně projde a pomůže tak ke stabilitě unijní ekonomiky.

4. Poslední, a také nejsložitější, je hlasování o postoji parlamentu k návrhu na "krizové řízení bank" (CMDI). Jeho cílem je posílit stabilitu unijních bank, snížit riziko pro klienty a v případě problémů postupovat dle jasného transparentního rámce. Ale také snížit pravděpodobnost, že problémy bank budou řešit daňoví poplatníci skrze státní pomoc.

Do poslední chvíle nevím, zda soubor 3 návrhů (u jednoho jsem zpravodaj, u dalších "šedý" zpravodaj) projde. Návrh nicméně čelí silnému protitlaku lobby části bank a kvůli jeho ne zcela přesné interpretaci hrozí, že jej některé silné národní delegace nepodpoří. Byla by škoda, kdyby parlament svou pozici neschválil, a proto se do poslední chvíle snažím dostatek kolegů přesvědčit.

P.S. Ufff, dá dost práce to srozumitelně popsat, ale samozřejmě mnohem méně, než to poctivě v EP odpracovat. A bez toho se u takto složitých návrhů nedá v Evropském parlamentu úspěchu dosáhnout.

