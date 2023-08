Niedermayer (TOP 09): Na co má Evropa energii?

Informace na svém veřejném facebookovém profilu k vystoupení v panelové diskuzi na festivalu Colours of Ostrava

reklama

Návštěva letošních Colours of Ostrava byla příjemným zpestřením mého, zatím stále pracovního, léta. Potěšilo mě, že si mnoho návštěvníků udělalo mezi koncerty čas i na stage @Melting Pot, na kterou jsem byl jako jeden z řečníků pozván.

Vystoupil jsem v panelové diskuzi “Na co má Evropa energii” o jednom z nejdůležitějších témat dneška - o energetice. A velkou radost mi udělalo, jak moc míst v Europe Stage (i okolí), kde debata probíhala, byla zaplněna. Je to složité téma a pro mnohé asi ne příliš zábavné, ale přitom dnes mimořádně důležité. O to více si cením zájmu lidí, kteří se na Colours vyrazili primárně bavit a přišli.

Anketa Věříte, že existují mimozemšťané? Věřím 68% Nevěřím 18% Nevím / Je mi to jedno 14% hlasovalo: 5148 lidí

Takže díky a jen v krátkosti, co jsem při debatě řekl:

Nacházíme se v bodě obrovských změn v energetice a nesmíme je zaspat. Bylo by to špatně nejenom vůči naší planetě, ale také vůči našim peněženkám. Nové zdroje totiž nabízejí levnější a přitom čistou energii.

V rámci evropských dotací dostáváme stovky miliard korun, které zatím neumíme efektivně využít na zvládnutí dekarbonizace bez sociálních a ekonomických dopadů. To musíme zlepšit - musíme mít přesný plán a nad ním dohled na to, co si za stovky miliard € kupujeme.

Méně plýtvat, šetřit se zdroji a energií by se mělo stát součástí našich životů. Krize ukázala, že se šetřit dá, a přitom nám to kvalitu života nikterak nezhorší.

Evropa, a my v ní, na to zvládnout současnou transformaci "energii" rozhodně má. Ale “samo” se to neudělá.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Niedermayer (TOP 09): Státy musí začít u sebe, velké nároky jsou kladeny na veřejnou správu Niedermayer (TOP 09): Hodně peněz na snižování emisí. A co efektivita? Niedermayer (TOP 09): Hrůzné požáry vyžadují jasné činy. Snižovat emise Niedermayer (TOP 09): Zatrvzelým postojem „ne euru“ ubližujeme sami sobě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.