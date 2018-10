Niedermayer (TOP 09): O čem je nový daňový skandál...

...v rámci kterého se podařilo pár lidem připravit (nejen) německou státní pokladu o desítky miliard euro? Je to o realitě, kdy daňový systém, který používáme, možná odpovídá realitě polovině 20. století. Dnes je svět "menší", "rychlejší" a někdy i "virtuální".

něm "šikovní" lidé vítězí nad pomalými daňovými autoritami, často nesdílejícími si navzájem data.

Ztráty desítek miliard euro jen třeba "touto konstrukcí" si dnes Evropa nemůže dovolit. Stejně tak ani ztrátu důvěry lidí. A natož tak to, co vidíme u nás - tedy snahu "pokleknutím" na některé poplatníky i v rozporu se zákonem z nich "nějaké peníze" získat - nebo šikanu plátců poctivých. Evropské země se musí konečně odhodlat a zjednodušit daňové systémy tak, aby placení daní bylo snazší a jednoznačné. A to bez toho, aby byla omezena suverenita zemí rozhodnout o výši daní. A ve vztahu ke 3. zemím použít svoji ekonomickou sílu pro to, aby ani touto cestou daně "nemizely".

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

P.S. Často čtu, že kdyby byly daně nízké, s výběrem by nebyl problém. Omlouvám se, ale má více než 3 letá intenzivní zkušenost s daňovými kauzami odůvodňuje jediný závěr - je to úplná blbost. Třeba zde nejde o snížení daně, ale o vylákání peněz od státu díky tomu, že plátci získají dvě potvrzení o platbě srážkové daně, kterou pak po státu nárokují.

Psali jsme: Niedermayer (TOP 09): Papír snese všechno... Niedermayer (TOP 09): Naše drahá koruna... Niedermayer (TOP 09): Politika "pro všechny" fakt pro všechny nefunguje Niedermayer (TOP 09): Slibotechny volebních mašinerií neznají meze

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV