14.09.2025 8:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podpoře vstupu Ukrajiny do EU Evropským parlamentem

Poslanci Evropského parlamentu vyzvali Evropskou komisi, aby co nejrychleji zahájila jednání o otevření prvních vyjednávacích kapitol přístupových rozhovorů, a to za předpokladu, že Ukrajina dokončí započaté reformy. „Díky důkladným reformám může Ukrajina dosáhnout svého cíle, kterým je vstup do EU, kam patří,”uvedl Michael Gahler z frakce Evropské lidové strany (EPP), který vypracoval následující text:

„Jako parlament chceme vyslat jasný signál, že Ukrajina patří do Evropské rodiny a že uděláme vše pro to, aby co nejdříve zaujala své právoplatné místo,”dodal. Informovalo o tom Echo24.

Debatu o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu a členství země v EU v úterý dopoledne s europoslanci vedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ta mimo jiné uvedla, že EU již vycvičila přibližně 80 000 ukrajinských vojáků a začala pracovat na tom, aby mohla změnit mandát svých misí, aby bylo možné cvičit vojáky i na území Ukrajiny.

SPD a spojenci nesouhlasíme s členstvím Ukrajiny ani v NATO ani v EU, protože jde o zkorumpovaný režim a zatáhlo by nás to konfliktu proti Rusku. Členství Ukrajiny v EU navíc znamená, že bychom museli přispět na obrovské dotace, která by Ukrajina vstupem získala.

Prosazujeme ukončení podpory Ukrajině a Ukrajinců a prosazujeme provedení REVIZE povolení k pobytu u Ukrajinců.

Zuzana Majerová

  • Trikolora
autor: PV

