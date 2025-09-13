Schillerová (ANO): Uděluji pokutu koalici Spolu za lži v předvolební kampani

13.09.2025 14:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke lžím koalice Spolu ve volební kampani

Schillerová (ANO): Uděluji pokutu koalici Spolu za lži v předvolební kampani
Foto: Aby bylo jasno
Popisek: exministryně financí Alena Schillerová

Vážení přátelé,

uděluji pokutu 46 milionů korun koalici Spolu za lži v předvolební kampani. Tuhle větu by si ODS, TOP a KDU vyslechly, kdyby v dubnu prošel návrh zákona o nepravdivých informacích. Podle něj by mohly úřady napálit 2 miliony korun politikům za lhaní. Zákon ale schválen nebyl, takže Spolu neskutečně ušetřila.

Dejte si do Googlu „program spolu“ a zjistíte, že hned v úvodním prohlášení mají 23 lží. Tvrdých, nepokrytých lží.

Lenost koalice Spolu dosáhla takového vrcholu, že už ani nepřekrucují pravdu a prostě lžou „z hlavy“, nebo chcete-li „spatra.“

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • poslankyně
Pojďme na to:

LEŽ 1:
„Ekonomika šlape. Růst HDP přináší prosperitu ve všech regionech.“ Seznam Zprávy: „Místo dohánění nám Západ utíká. Česko si v Indexu prosperity pohoršilo o dvě příčky.“

LEŽ 2:
„Rozpočet máme pod kontrolou včetně provozních výdajů.“ Fialova vláda udělala za 4 roky dluh 1200 miliard, to je průměrně 300 miliard ročně. Výdaje státu stouply oproti nám o 50 miliard ročně.

LEŽ 3:
„Neutrácíme na dluh.“ Fialova vláda si půjčuje u bank ne proto, aby investovala, ale aby vykrývala díry v rozpočtu. Splácení tohoto dluhu přehazuje na další vlády.

LEŽ 4:
„Daňové prostředí je férové a předvídatelné.“ Od Fialova slibu, že nezvýší daně, a jejich zvýšením uběhlo jen pár měsíců.

LEŽ 5:
„Inflace? Ta je pod kontrolou.“ Za dobu Fialovy vlády dosáhla kumulovaná inflace 30 procent a oni se teď chlubí údajem za poslední měsíc.

LEŽ 6:
„Klíčovou energetickou infrastrukturu máme ve vlastních rukou.“ Fiala nesplnil slib, že získá kontrolu nad ČEZ a odkoupí 30 procent od soukromých akcionářů. Cena elektřiny je pořád katastrofální.

LEŽ 7:
„České firmy vyrábějí bez překážek – a rostou.“ Deník: „Strojírenské firmy varují před zhroucením českého průmyslu. Předali poslancům apel.“

LEŽ 8:
„Zajišťujeme bezpečnost českých občanů.“ Česká republika klesla v indexu bezpečnosti z 6. na 9. místo.

LEŽ 9:
„Výdaje na obranu jsme navýšili na 3 % HDP.“ Fialova vláda dává reálně na obranu míň vůči HDP, než jsme dávali my. Aby se papírově dostali výš, předčasně proplácí zálohové faktury, které našim vojákům nijak nepomůžou.

LEŽ 10:
„Nelegální migrace je pod kontrolou.“ Rakušan s Fialovým přihlížením schválil migrační pakt s povinnými kvótami a pokutami za nepřijetí nelegálních migrantů.

LEŽ 11:
„Rodina zůstává základním kamenem společnosti.“ Za Fialy klesla porodnost na historické minimum. Rodí se 1,3 dítěte na ženu.

LEŽ 12:
„Stát je přátelský k rodičům.“ Tady se mi úplně zvedl žaludek. Zrušili školkovné, snížili a omezili slevu na manžela či manželku.

LEŽ 13:
„Dobře funguje mezigenerační solidarita a důstojnost.“ Fialova vláda obrala každého důchodce průměrně o 1000 korun měsíčně, a pak začala namlouvat mladým, že senioři chtějí peníze na jejich úkor.

LEŽ 14:
„Během čtyř let jsme ještě více zpřístupnili bydlení.“ Akademie věd: „Bydlení v Česku je nejméně dostupné za posledních 35 let.“

LEŽ 15:
„Hypotéky jsou dostupné pro mladé i střední třídu.“ iDnes: „Pořízení vlastní nemovitosti je pro domácnost s mediánovým příjmem čím dál vzdálenější.“

LEŽ 16:
„Díky fungujícímu digitálnímu stavebnímu řízení…“ Škoda za 45 miliard. Největší selhání od revoluce. Některé stavby kvůli tomu stojí doteď.

LEŽ 17:
„Doprava je rychlejší, dostupnější, chytřejší.“ Dálniční známku zdražili z 1500 na 2440 korun. Hejtmani Spolu zdražují hromadnou dopravu a ruší spoje.

LEŽ 18:
„V Evropě máme silný hlas a neuhýbáme.“ Když je skutečně důležité jednání, Fiala není pozván. Není hráč, s kterým se počítá.

LEŽ 19:
„Aktivně tlačíme EU ke změně Green Dealu.“ Fiala se podílel na tom, že se Green Deal rozjel do šílené spirály jménem ETS2. Odmával za českého předsednictví úplně všechno.

LEŽ 20:
„Vyjednali jsme možnost pokračovat ve výrobě spalovacích motorů po roce 2035.“ Fialova ministryně životního prostředí Hubáčková se chlubila, že zákaz spalovacích motorů byl schválen během českého předsednictví.

LEŽ 21:
„Stali jsme se zemí moderních technologií.“ Za Fialy uvalily USA na Česko embargo na čipy pro umělou inteligenci. „Česko s AI zaspalo,“ napsala ČT24 letos v únoru.

LEŽ 22:
„Zdravotnictví je dostupné, efektivní a moderní.“ Za Válka se zdravotní pojišťovny dostaly úplně na dno. Seznam Zprávy: „Na vyšetření rakoviny se čeká měsíce. Bez známých nemá člověk jinou možnost.“

TEĎ POZOR, PRAVDA!:
„Optimalizovali jsme počty pracovníků ve školství.“ Tím se myslí, že Fialova vláda vzala školám peníze na kuchařky a školníky. Nevím ale, jestli je to pravda, kterou se má chlubit před volbami.

LEŽ 23:
„Přírodu chráníme rozumně.“ Stanjura prohlásil mokřady a rybníky za dotační byznys a úplně škrtl peníze na jejich obnovu a budování.

PRAVDA ČÍSLO DVĚ:
„Tvoříme obraz země, která nečeká, ale koná.“ To je naprostá pravda. Vy totiž, drahé Spolu, jen tvoříte obraz. Skutečnost je naprosto jiná.

Hezký víkend.

autor: PV

