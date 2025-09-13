Finanční správa: Kontrolně-exekuční akce přinesly státu více než 10 milionů

13.09.2025 16:13 | Tisková zpráva

Finanční správa ve spolupráci s Celní správou ČR realizovaly dvě rozsáhlé kontrolně-exekuční akce s Ende a Solution.

Finanční správa: Kontrolně-exekuční akce přinesly státu více než 10 milionů
Foto: financnisprava.cz
Popisek: Finanční správa ČR - logo

Jejich výsledkem je okamžitý příjem do veřejných rozpočtů ve výši téměř 10 milionů korun.

Akce „Ende“ – zajištění elektroniky za čtyři miliony

Dne 22. srpna 2025 proběhla v Praze akce „Ende“, kterou společně provedly Finanční úřad pro hlavní město Prahu a Celní úřad pro Středočeský kraj. Na základě analytických podkladů byl vytipován rizikový subjekt dovážející spotřební elektroniku v hodnotách stovek milionů korun, který řádně nehradil DPH z následných prodejů.

Na základě avíza Celního úřadu pro Středočeský kraj byl kontrolován dovoz 389 kusů mobilních telefonů iPhone, notebooků MacBook Air a tabletů iPad v celkové deklarované hodnotě 172 669 EUR (3 631 229 Kč). Následně finanční úřad vydal zajišťovací příkaz na dosud nestanovenou daň a exekutoři zajistili tuto zásilku elektroniky v hodnotě téměř čtyř milionů korun. V případě, že dlužník svůj daňový nedoplatek neuhradí, bude zboží prodáno v dražbě a výnos použit na jeho úhradu.

Akce „Solution“ – hotovost ve výši 6 milionů

Další významná akce proběhla v Praze 4. září 2025 pod krycím názvem „Solution“. Na jejím provedení se podílel Finanční úřad pro hlavní město Prahu ve spolupráci s Celním úřadem v Praze a Celním úřadem pro Středočeský kraj.

Na základě analytických zjištění byl vytipován rizikový dovozce textilu a potravinářského alobalu. Podle avíza Generálního ředitelství cel dorazilo do České republiky pět kamionů se zbožím o deklarované hodnotě 599 455 EUR (14 386 929 Kč). U společnosti, která zboží dovážela, bylo zjištěno neplacení DPH. Finanční úřad proto vydal zajišťovací příkaz na dosud nestanovenou daň ve výši 5 934 456 Kč a exekutoři následně zabavili veškeré dodané zboží. Dlužník vzápětí celou částku uhradil v hotovosti do pokladny finančního úřadu.

Společný postup – klíč k úspěchu

„Bez efektivní spolupráce s orgány celní správy by nebylo možné dosáhnout takových výsledků. Díky vzájemné výměně informací a koordinaci postupů jsme schopni rychle a účinně odhalovat stále sofistikovanější způsoby daňových podvodů a chránit tak státní rozpočet,“ uvedl ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu Václav Žemlička.

Výsledky akcí „Ende“ a „Solution“, které přinesly státu okamžitý přínos v řádu milionů korun, potvrzují význam systematické analytické práce a úzké spolupráce mezi finanční a celní správou. Tyto zásahy jsou jasným signálem, že finanční správa důsledně postupuje proti subjektům, vyhýbajícím se daňovým povinnostem a přispívá tak k ochraně veřejných financí.

autor: Tisková zpráva

