Finanční správa: Kontrolně-exekuční akce přinesly státu více než 10 milionů

Jejich výsledkem je okamžitý příjem do veřejných rozpočtů ve výši téměř 10 milionů korun.
Akce „Ende“ – zajištění elektroniky za čtyři miliony
Dne 22. srpna 2025 proběhla v Praze akce „Ende“, kterou společně provedly Finanční úřad pro hlavní město Prahu a Celní úřad pro Středočeský kraj. Na základě analytických podkladů byl vytipován rizikový subjekt dovážející spotřební elektroniku v hodnotách stovek milionů korun, který řádně nehradil DPH z následných prodejů.
Na základě avíza Celního úřadu pro Středočeský kraj byl kontrolován dovoz 389 kusů mobilních telefonů iPhone, notebooků MacBook Air a tabletů iPad v celkové deklarované hodnotě 172 669 EUR (3 631 229 Kč). Následně finanční úřad vydal zajišťovací příkaz na dosud nestanovenou daň a exekutoři zajistili tuto zásilku elektroniky v hodnotě téměř čtyř milionů korun. V případě, že dlužník svůj daňový nedoplatek neuhradí, bude zboží prodáno v dražbě a výnos použit na jeho úhradu.
Akce „Solution“ – hotovost ve výši 6 milionů
Další významná akce proběhla v Praze 4. září 2025 pod krycím názvem „Solution“. Na jejím provedení se podílel Finanční úřad pro hlavní město Prahu ve spolupráci s Celním úřadem v Praze a Celním úřadem pro Středočeský kraj.
Na základě analytických zjištění byl vytipován rizikový dovozce textilu a potravinářského alobalu. Podle avíza Generálního ředitelství cel dorazilo do České republiky pět kamionů se zbožím o deklarované hodnotě 599 455 EUR (14 386 929 Kč). U společnosti, která zboží dovážela, bylo zjištěno neplacení DPH. Finanční úřad proto vydal zajišťovací příkaz na dosud nestanovenou daň ve výši 5 934 456 Kč a exekutoři následně zabavili veškeré dodané zboží. Dlužník vzápětí celou částku uhradil v hotovosti do pokladny finančního úřadu.
Společný postup – klíč k úspěchu
„Bez efektivní spolupráce s orgány celní správy by nebylo možné dosáhnout takových výsledků. Díky vzájemné výměně informací a koordinaci postupů jsme schopni rychle a účinně odhalovat stále sofistikovanější způsoby daňových podvodů a chránit tak státní rozpočet,“ uvedl ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu Václav Žemlička.
Výsledky akcí „Ende“ a „Solution“, které přinesly státu okamžitý přínos v řádu milionů korun, potvrzují význam systematické analytické práce a úzké spolupráce mezi finanční a celní správou. Tyto zásahy jsou jasným signálem, že finanční správa důsledně postupuje proti subjektům, vyhýbajícím se daňovým povinnostem a přispívá tak k ochraně veřejných financí.
autor: Tisková zpráva