Petr Fiala: Evropa nám závidí. Moje vize jsou bavorské platy

Na připomínku, že už na volebním kongresu ODS v roce 2002 z úst Petra Fialy zaznělo, že stranu mnozí lidé nevolili proto, že by ji milovali, ale proto, že ji vnímali jako menší zlo, Čestmír Strakatý položil otázku, zda dnes nenabízí voličům něco podobného. „Dávám jim nabídku, která ukazuje, jakým způsobem Česká republika bude pokračovat v cestě prosperity, svobody a demokracie, jak udržet hodnoty, které máme, a jak pokračovat v tom, co se naší vládě podařilo,“ reagoval předseda ODS.
„Protože my jsme ze země, která neměla respekt a která měla ekonomické problémy, se dostali do situace, že dnes ekonomika roste, podnikání se tu úspěšně rozvíjí, zakládá se nejvíc firem v historii, máme čísla, která nám závidí většina evropských zemí, přicházejí sem zahraniční investice,“ řekl.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Evropské země nám podle jeho slov závidí především ekonomický růst. „Máme růst minimálně podle těch skeptických odhadů někde kolem dvou procent. Česká národní banka je optimističtější, říká 2,6 procenta. Vlastně všechny ostatní státy s výjimkou Polska mají růst nižší. To jsou určitě dobrá čísla. U nás je nejnižší nebo druhá nejnižší nezaměstnanost v Evropě, jsme devátá nejzdravější ekonomika. To jsou věci, které nám skutečně závidí řada evropských zemí. Určitě je to výsledek politiky naší vlády,“ zdůraznil premiér.
„Zavřete oči a volte nás,“ vyzývá Fiala
Premiér se v rozhovoru vrátil k myšlence, že voliči nemusí jeho stranu milovat, ale měli by jí dát důvěru pro další období. Připomněl, že i volba „menšího zla“ může být podle něj správná volba. „Snažím se lidem říct, že i volba menšího zla nebo toho, kdo mi míň vadí, je vlastně volba správná a ne úplně neobvyklá. A snažím se vyzývat lidi, aby šli k volbám. Aby prostě kvůli tomu, že mají třeba pocit, že je někdo v něčem zklamal, nebyl důvod k tomu, aby nešli volit. V tom je ta síla mého sdělení,“ uvedl Fiala.
A doplnil: „Říkám lidem, pokud jste nespokojení s něčím, co jsme udělali a co se nám nepovedlo – a takové věci také jsou – tak zvažte ta pro a proti. A zavřete oči a volte nás, protože je to důležité pro dobrou budoucnost nejen vás, ale i vašich dětí,“ pokračoval Fiala, který vede v těchto volbách kandidátku SPOLU v Jihomoravském kraji.
Premiér v tomto kontextu zmínil důchodovou reformu, kterou podle něho vláda dělala pro budoucí generace. „Důchodovou reformu jsme nedělali pro současné důchodce, dokonce ani pro mou generaci. My jsme tu důchodovou reformu dělali pro mladé lidi, aby i oni měli šanci mít důstojnou penzi v budoucnosti,“ vysvětlil Fiala.
Na kritické hlasy, které zpochybňují, zda šlo o skutečnou a dostatečnou reformu, reagoval čísly. „Na to odpovídají čísla. Na tuto teoretickou otázku, kterou občas čtu, že si někdo klade – příští rok už nebude důchodový účet v deficitu. To jen ukazuje, že jsme tu reformu udělali správně,“ dodal premiér, který varoval, že pokud by přišla jiná vláda, může tato snaha přijít vniveč.
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Anketa
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Podle svých slov věří, že je většina lidí půjde volit na základě pozitivní volby, že je spokojena s tím, jak naše země obstála pod vedením jeho vlády v krizích a jak na tom dnes jsme – že žijeme v bezpečí a máme kvalitní, fungující ekonomiku.
Dobrá budoucnost náš čeká jen při pokračování současné vlády
Moderátor Čestmír Strakatý namítl, že podobně jako jiné strany i premiér žádá voliče o hlas s příslibem dobré budoucnosti. Připomněl ale, že část veřejnosti může být po čtyřech letech vládnutí zklamaná, a že řada slibů z programu mohla být splněna už v minulém období.
Na to premiér reagoval obdobnou rétorikou: „Dobrá budoucnost nebude, když nebudeme pokračovat v tom, co děláme, když nebudeme dávat peníze na bezpečnost, na svou obranu, když nebudeme dělat potřebné změny ve vzdělávání a lákat investice dál s vysokou přidanou hodnotou,“ zmínil, že jde o konkrétní kroky, které vytvářejí pracovní místa a zvyšují životní úroveň. „Jako je moje vize, že lidé budou mít mzdy stejné jako v Rakousku nebo v Bavorsku. K tomu vedou právě tyto kroky,“ dodal premiér.
Naopak se pustil do programu opozičního hnutí ANO, který označil za ekonomicky nesmyslný. „Když se podívám na program hnutí ANO, tak to znamená zadlužení dva biliony za příští čtyři roky, a to si prostě naše země nemůže dovolit. To je ekonomicky nesmyslný program,“ řekl premiér.
Premiér přiznal, že část voličů nevidí zmíněné úspěchy jeho vlády a cítí spíše zklamání. Z části viní i média. Někteří lidé proto avizují, že už koalici Spolu volit nebudou. Na otázku, zda tím sám neodklání odpovědnost za náladu ve společnosti od sebe samého, Fiala reagoval slovy: „Přemýšlím nad tím, jak lidem pozitivní zprávy doručit. Jenom říkám, že pro mě je zklamání, že přes média se velmi těžko doručují pozitivní zprávy a pozitivní informace. Ale já si na to nestěžuji, tak to je. Využíváme proto třeba sociální sítě, je to dobrý nástroj, kterým to jde udělat, a setkávám se s lidmi, u kterých také vidím, že si uvědomují ta pozitiva.“
Zároveň dodal, že od občanů často slyší obavy a strach z budoucnosti. Podle něj se lidé bojí, že by v říjnových volbách mohlo být ohroženo vše, co se v zemi podařilo vybudovat za posledních 35 let.
Strakatý: Strach je součástí vaší kampaně
Čestmír Strakatý k tomu však podotkl, že právě tento strach a obavy premiér aktivně šíří a jde o součást jeho strategie. „Vy jste přece ten, kdo vykresluje v černých barvách Babiše, Okamuru, paní Konečnou a píšete k nim, že jsou zlo, že budoucnost je ohrožena a tak dále. Vy jste přece jeden z těch, kdo ten strach buduje. To je součást vaší kampaně. Strach,“ řekl moderátor premiéru Fialovi.
Premiér se hájil tím, že obavy vycházejí přímo od lidí, kteří jej oslovují. „Lidé, kteří za mnou chodí, ten strach mají proto, že přemýšlejí a proto, že mají historickou paměť a proto, že si pamatují třeba ruské tanky u nás v ulicích. Proto, že si uvědomují, co znamená kapitulace před zlem. A proto, že poslouchají, co říkají naši političtí soupeři,“ uvedl Fiala.
Na otázku moderátora, zda by vláda Andreje Babiše skutečně znamenala tanky v ulicích, premiér nereagoval přímo a pokračoval: „Je správné, že my upozorňujeme na nebezpečí, které představuje politika populistů a politických extremistů. To si myslím, že je naprosto jednoznačné.“
Fiala varuje před nebezpečím referenda i ústupky Rusku
Ministerský předseda poté varoval před konkrétními návrhy opozičních stran, které by mohly mít zásadní dopad na bezpečnost země. „Uvedu příklad. Přečetl jsem si, že v programu hnutí ANO je jako jedna z priorit referendum. A vedle toho poslouchám, jak paní Konečná a pan Okamura dlouho chtějí referendum o vystoupení z EU a ze Severoatlantické aliance. To je třeba věc, kterou já považuji za opravdu nebezpečnou,“ řekl Fiala.
Zmínil také zpochybňování české muniční iniciativy, která podle něj přináší zemi mezinárodní respekt a zároveň pomáhá Ukrajině. Připomněl, že její význam podpořil i generální tajemník NATO Mark Rutte při návštěvě Prahy. „Když bychom toto vyškrtli a nedělali, tak ohrožujeme i naši bezpečnost,“ konstatoval.
A emotivně vysvětloval: „Dostanou se k moci síly, které uvažují o tom, že bychom nebyli v NATO, že bychom nebyli v Evropské unii. Andrej Babiš neví, jestli by pomohl sousední zemi, kdyby byla napadena. To jsou přece všechno věci, které oprávněně v lidech vyvolávají obavy,“ dodal premiér a jako další varovný historický příklad zmínil i myšlenku ústupků Rusku: „Nebo když někdo říká, ať se nestaráme o to, co se děje na Ukrajině. Nebo ať kus Ukrajiny dostane Rusko a bude klid. To je tak naivní. Lidé si uvědomují, co třeba znamenal Mnichov v roce 1938,“ rozčiloval se Petr Fiala.
Kromě jiného moderátor připomněl, že i prezident Petr Pavel uvedl, že válka může skončit tak, že Ukrajina přijde o část území, které v současnosti neovládá. Fiala ale zdůraznil, že debata je podle něj úplně jiná. „Ta debata je taková: podporujme co nejvíc Ukrajinu. Nestačí, co děláme, musíme všichni ještě přidat. Musíme také zesílit náš tlak na Rusko, abychom vytvořili prostor pro prezidenta Zelenského, aby vůbec mohl jednat s Ruskem, aby měl bezpečnostní záruky, že při nějakém jednání, které povede s Ruskem, může přistoupit na dohodu, která by vedla k dlouhodobému míru, stabilitě a k tomu všemu, co je důležité nejen pro Ukrajinu, ale pro celou Evropu. Tam se nemluví o kapitulaci před Ruskem. Je shoda koalice ochotných dát dostatečné bezpečnostní záruky,“ vysvětlil Fiala a dodal, že opozice o podobných řešeních vůbec nemluví.
Česká republika překračuje svůj závazek vůči Ukrajině, říká premiér
V minulých dnech se však objevila čísla německého Kielského institutu pro světovou ekonomiku, jednoho z předních think-tanků. Podle jeho údajů je Česká republika v pomoci Ukrajině vzhledem ke svému hrubému domácímu produktu až na 24. místě v rámci srovnávání zemí – tedy daleko za Německem, Polskem a dokonce i za Slovenskem. „Jde o reflexi strukturálního problému české zahraniční politiky,“ uvedl vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný.
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
V tomto kontextu Čestmír Strakatý přemítal nad tí, zda nejde jen o hezká slova a zda Česká republika skutečně dělá pro Ukrajinu tolik, jak vláda tvrdí. Petr Fiala vysvětlil, že čísla o pomoci Ukrajině nezahrnují vše „Já doporučuji si poslechnout, co říkají naši ukrajinští přátelé, nebo co včera řekl tady na tiskové konferenci v Praze Mark Rutte. K těm číslům: my poskytujeme vojenskou pomoc v rozsahu, který z různých důvodů nezveřejňujeme. Takže ta čísla, se kterými pracoval ten Kielský institut, jsou z veřejných zdrojů,“ odmítl, že by se Česká republika podílela na podpoře Ukrajiny jen okrajově. Vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný připustil, že ve zmíněné statistice není zahrnuto vše, ale zároveň zdůraznil, že čísla Kielského institutu v zásadě odpovídají realitě.
Následně Petr Fiala odkázal na čísla NATO. „My jsme se zavázali podílet se na pomoci Ukrajině v Severoatlantické alianci i v Evropské unii a ten náš závazek zhruba znamená 6,5 miliardy ročně. Nejen že ho plníme, ale ještě ho překračujeme. A patříme k těm zemím, které jdou nad rámec toho závazku. Na to jsou oficiální čísla Severoatlantické aliance. Takže určitě myšlenka, že by se Česká republika dostatečným způsobem na podpoře Ukrajiny nepodílela a dělala jenom muniční iniciativu, ta správná není a neodpovídá tomu, co se děje,“ argumentoval Fiala. Skutečný rozsah české pomoci Ukrajině podle něj nelze posuzovat jen podle jednotlivých tabulek a statistik. Připomněl i zvládnutí uprchlické vlny a českou muniční iniciativu.
„Chci všechny uklidnit: Česká republika nedává málo, dává vše, co může a co je potřeba, abychom dávali. Pomáháme účinně Ukrajině a tím, že jsme ještě navíc udělali českou muniční iniciativu, pomáháme nad rámec velikosti naší země. Takto je to mezinárodně chápáno, takto to chápou Ukrajinci. Toto je realita,“ shrnul předseda vlády.
Za děsivý označil postoj slovenského premiéra Roberta Fica k Rusku: „Obraz, kdy Robert Fico žertuje s Vladimirem Putinem v době, kdy Rusové zabíjejí nevinné lidi na Ukrajině, myslím, že ten mluví sám za sebe. Je to obraz, který zneklidňuje nejenom mě, ale i celou Evropu.“
Co se týká letošních parlamentních voleb, voliči by podle Fialy měli mít na paměti širší souvislosti: „Lidé mají vědět, že toto nejsou volby, kde se rozhoduje o tom, jestli bude deficit 230 miliard nebo 480. To je taky podstatné. Že to nejsou volby, kde se rozhoduje o tom, jestli tato daň bude vyšší nebo nižší, ale že to jsou volby, kde se rozhoduje o tom, kam bude patřit Česká republika, jak kvalitní tu bude demokracie, jaká tady bude bezpečnost a jaká tady bude perspektiva pro mladé lidi.“
Mimo jiné se premiér v rozhovoru vyjádřil i k bitcoinové kauze, kterou vláda prý zvládla vyřešit obstojně. Připomněl, že bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek podle něj odešel nejen z vlády, ale i z politiky. „Pavel Blažek se rozhodl politicky a z etického hlediska špatně, tak odešel. Nejenom z vlády, ale odešel z politiky. Není člen Občanské demokratické strany. Zaplatil nejvyšší politickou cenu. Hned. Během několika hodin. To si myslím, že je zase něco, co v české politice úplně obvyklé není. Bitcoinovou kauzu jsme ze strany vlády naprosto transparentně rozkryli až tam, kam jsme jít mohli,“ uvedl Fiala.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Natálie Brožovská