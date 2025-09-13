Zeman o ruských dronech. Překvapil i v Polsku

13.09.2025 17:51 | Monitoring

„Rusové jednají iracionálně, jsou to masochisté, chtějí poškodit sami sebe. Průnik dronů do Polska nebyl navigační chybou, šlo o naivní provokaci. Jestli je někdo kvalifikovaný k ukončení války na Ukrajině, je to Donald Trump.“ Exprezident Miloš Zeman hovořil zpříma. Lidé si všimli ostrého kontrastu Zemanových slov s názory Lubomíra Zaorálka (SOCDEM).

Zeman o ruských dronech. Překvapil i v Polsku
Foto: Repro TN
Popisek: Miloš Zeman

Hostem pořadu Napřímo na TN Live byl exprezident Miloš Zeman. V rozhovoru s Michaelou Indrákovou se mimo jiné vyjádřil k průniku ruských dronů na polské území.

„Šlo o provokaci, protože Rusové někdy jednají velmi iracionálně. Koneckonců celý jejich útok na Ukrajinu byl iracionální. Nedá se vysvětlit racionálními argumenty, s výjimkou toho, že Rusové jsou masochisté. Chtějí poškodit sami sebe. Ruský útok, ruská agrese proti Ukrajině poškozuje i Rusko – ekonomicky, lidskými zdroji atd. Nešlo o navigační chybu, dokonce nešlo – i když bych to úplně nevylučoval – ani o elektronické rušení dronů ukrajinskými ozbrojenými silami. Šlo spíš o naivní provokaci, která je naprosto iracionální, zbytečná,“ vyjádřil se exprezident Zeman.

V případě, že by se incident opakoval, měli by Poláci podle Zemana posílit protivzdušnou obranu, např. raketami typu Patriot. „I když na drony jsou ty Patrioty drahé. Raketa stojí několikanásobně víc než dron,“ upozornila bývalá hlava státu.

Domnívá se, že čím dál jsme od bojiště, jako je např. Ukrajina, tak tím menší je zájem o boj. „Poláci přímo hraničí s Ukrajinou. To je hlavní důvod, proč Poláci reagují tak, jak reagují. Já bych neřekl, že náš postoj k válce na Ukrajině je lidem lhostejný. Naopak. Podporujeme Ukrajinu od samého začátku a já si velmi vážím toho, že jsme dokázali přijmout 560 tisíc ukrajinských uprchlíků. Ale na druhé straně si uvědomte, že jsme filtrováni Slovenskem, které je mezi námi a Ukrajinou, takže bezprostřední pocit ohrožení z tohoto důvodu není,“ řekl Zeman.

Ing. Miloš Zeman

  • BPP
  • První přímo zvolený prezident ČR
Odpovídal také na otázku, zda otázku Ruska někde probírá s další bývalou hlavou státu Václavem Klausem. „Nedávno jsme se setkali na recepci Slovenské republiky, ale o tomto tématu jsme se nebavili. Rusko je a zůstane velmocí. Z ekonomického hlediska je přirozeným partnerem. Válka na Ukrajině jednou skončí a my bychom poté, až skončí, měli mít možnost mluvit a říkat si do očí, co se nám na druhém nelíbí, ale ne vzájemně mlčet,“ domnívá se někdejší prezident.

Trump má v ruce páky

Vyjadřoval se i k mírovému úsilí amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho zapojení podle svých slov vnímá velmi pozitivně. „Každého člověka měřím podle jeho reálných výsledků. Donald Trump během velmi krátké doby dokázal dosáhnout usmíření mezi Indií a Pákistánem. Dokázal ukončit válku mezi Kongem a Rwandou. A ještě bych našel pár dalších příkladů. Takže jestli je někdo kvalifikovaný k ukončení války na Ukrajině, je to právě Trump. Ne kvůli nějakým sladkým slovům, ale kvůli tomu, že má v ruce páky, jimiž může obě strany přinutit k uzavření míru. Je zajímavé, že změnil svůj názor. Původně usiloval o příměří na Ukrajině. A teď mluví rovnou o mírové dohodě,“ uvedl exprezident. Odpověděl i na otázku, zda by Česko mělo na Ukrajinu vyslat vojáky. „Největší a jedinou bezpečnostní garancí je silná ukrajinská armáda. Všechno ostatní je doplněk,“ soudí Zeman.

Miloš Zeman

Uvedl příklad, co by se stalo, kdyby na Ukrajině byli Francouzi a nálet zabil pár francouzských vojáků. „Tak ve Francii je okamžitě politické zemětřesení. A teď si představte, že by se totéž stalo s českými vojáky,“ nastínila někdejší hlava státu.

Otázkou podle Zemana je, jestli chceme poslat symbolickou jednotku, nebo nějakou, která by byla skutečně užitečná, např. protichemickou. „Představa, že se tam nahrnou vojáci zejména členských států NATO je naivní. Skutečně je třeba vyzbrojovat ukrajinskou armádu, aby byla v případě uzavření mírové dohody sama schopna čelit provokacím. A pouze tehdy, kdyby tyto provokace přesáhly určitý rozměr, zhruba ekvivalentní s ruskou agresí v roce 2022, tak bych viděl nasazení mezinárodních jednotek jako reálné,“ soudí Zeman.

Zamyslel se také nad tím, zda by Česko mělo po volbách pokračovat v muniční iniciativě. „Oponenti muniční iniciativy tvrdí, že je to byznysová záležitost a že kvalita té munice je údajně špatná. Ale já to pokládám za celkem dobrou věc,“ řekl exprezident, jehož slova neprošla bez povšimnutí na sociálních sítích.

Kdo má víc fištrónu?

„Bývalý český prezident Miloš Zeman – známý zastánce sblížení s Čínou a Ruskem – prohlásil, že drony nad Polskem jsou ruskou provokací a chování Moskvy nelze vysvětlit jinak než iracionálním masochismem, který má spočívat v nesmyslném pokračování války,“ upozornil polský politolog Cezary Paprzycki.

 

 

„Že bude mít Zeman víc fištrónu než Zaorálek? Kdo by to byl řekl,“ napsal na síti X Jiří Dolejš, „po vyloučení z KSČM nestraník“.

 

 

Lubomír Zaorálek, první místopředseda SOCDEM a kandidát hnutí Stačilo! v nadcházejících volbách, zpochybnil ruský původ dronového útoku na Polsko. Během debaty na stanici CNN Prima News prohlásil, že „vždyť všichni lžou“ a nepovažuje za prokázané, že Polsko zasáhly ruské drony. Problematiku údajně konzultoval s anonymním expertem české armády, navíc se oháněl analýzou polských sociálních sítí, podle níž 38 % Poláků obviňuje z incidentu Ukrajinu. Naznačil také, že ruských dronů, které se ve středu zřítily na polské území, se mohli zmocnit Ukrajinci a ovládat je.

„Všichni tvrdí, že to byly ruské drony. Ten vám ale dneska úplně jednoduše převezme Ukrajina a bude ho navigovat, celý roj vám může převzít Ukrajina. Vy vůbec nevíte, kdo ten roj dronů ovládal,“ řekl Zaorálek, který kandiduje jako dvojka hnutí Stačilo! v Moravskoslezském kraji.

Psali jsme:

Mňoukačka Wollner. Vyoral a morální majáky
Sterzik (Stačilo!): Evropa už není mocnost, ale panoptikum
Tak daleko ještě Putin nezašel. Polsko řešilo nálet dronů
Rusové zabíjeli v Kyjevě. Ukrajinci poškodili ropovod Družba

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/zaoralek-ruskych-dronu-se-mohli-zmocnit-ukrajinci-netahejte-sem-hlouposti-sepsul-ho-votapek-485345

https://t.co/mLIYuY71wg

https://t.co/voziXds4Ui

https://twitter.com/czarkye/status/1966556989510615106?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/DolejsJiri/status/1966506534843679159?ref_src=twsrc%5Etfw

autor: Naďa Borská

