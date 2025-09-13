Nadace ČEZ: Trutnovští skauti mají nové táborové vybavení

13.09.2025 14:06 | Tisková zpráva

Díky finančnímu příspěvku Nadace ČEZ 74 920 korun se podařilo pořídit podsadové stany, podlahy i velký vojenský stan.

Nadace ČEZ: Trutnovští skauti mají nové táborové vybavení
Foto: Nadace ČEZ
Popisek: Nadace ČEZ

Skautské středisko Hraničář Trutnov každoročně pořádá 1 až 3 turnusy letních táborů pro své členy. V posledních letech však výrazně narostla členská základna, a proto bylo nutné rozšířit a dovybavit táborové zázemí. Díky finančnímu příspěvku Nadace ČEZ ve výši 74 920 korun se podařilo pořídit nové podsadové stany, podlahy i velký vojenský stan, které umožní účast ještě většímu počtu dětí.

Právě končí 1. turnus letního skautského tábora v Novém Rokytníku. Mladší skauti, nazývaní vlčata, si pochvalují nové kvalitní podsadové stany, v nichž jsou po dobu 14 dní ubytováni. Vedoucí zase mají radost, že se mohly díky zvýšení počtu stanů tábora zúčastnit všechny děti.

Anketa

Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?

1%
97%
2%
hlasovalo: 4180 lidí

„Letošní velkou výzvou byla obnova táborového vybavení. K účasti všech skautů na táborech nám chyběl materiál k výrobě dalších 12 podsadových stanů a scházel nám i velký vojenský stan. Chtěli bychom Nadaci ČEZ moc poděkovat, protože bez jejího příspěvku bychom nezvládli vše ufinancovat a tábory pro všechny skauty letos zpřístupnit,“ říká Radim Volman, vedoucí skautského střediska Hraničář Trutnov.

V posledních letech došlo k výraznému nárůstu členské základny, dnes má skautské středisko 171 členů v 8 oddílech. Každý z oddílů koná alespoň jedenkrát týdně schůzky pro své členy a organizuje každý měsíc výpravy a výlety do přírody. S růstem střediska se zvýšily i náklady na provoz a potřeby nákupu nového vybavení. Nadace ČEZ skauty v obnově táborového vybavení podpořila příspěvkem ve výši 74 920 Kč.

Skautské středisko Hraničář Trutnov vzniklo v listopadu roku 1945 a svou činností výchovně působí na děti a mládež v Trutnově. Kromě běžné oddílové činnosti městu vypomáhá při významných městských akcích, ať již jde o čestné stráže, Dny evropského dědictví nebo jiné akce pro veřejnost. Každoročně také před Vánoci dováží do Trutnova Betlémské světlo.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací najdete ZDE.

Psali jsme:

Nadace ČEZ: Pojďte ven! Grant nadace pomáhá s úpravou tras pro turisty
Nadace ČEZ: V Hradci Králové se šlapalo na oranžovém kole
Nadace ČEZ: Pojďte ven! Grant pomáhá s úpravou tras pro turisty, běžkaře i cyklisty
Nadace ČEZ: Děti z Horní Lidče si užívají prázdniny na Oranžovém hřišti

Zdroje:

https://www.nadacecez.cz

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kraj Královéhradecký , grant , nadace ČEZ , TZ , skauting

autor: Tisková zpráva

Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

internet

Nepřijde vám absurdní, že je ještě dnes na mnoha místech problém s dostupností internetu? Sám teď tvrdíte, jak budete situaci řešit, ale proč jste tak nečinil dosud? Mimochodem, když bude ODS v příští vládě, budete jako ministr dopravy pokračovat? Protože objektivně vzato, jste asi nejlepší ministr ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nadace ČEZ: Trutnovští skauti mají nové táborové vybavení

14:06 Nadace ČEZ: Trutnovští skauti mají nové táborové vybavení

Díky finančnímu příspěvku Nadace ČEZ 74 920 korun se podařilo pořídit podsadové stany, podlahy i vel…