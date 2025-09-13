Piráti: Stanjura maže daně miliardářům

Piráti k tomu na tiskové konferenci představili ostrý kontrast, balíček daňových úlev pro rodiny, který nahráli ve Sněmovně v paragrafovém znění.
Podle předsedy poslaneckého klubu Jakuba Michálka je Stanjurův plán pokračováním sérií skandálů vládní koalice: „Každý občan platí daň ze svých příjmů, ať už ze mzdy nebo podnikání – proč by zrovna majitelé firem a obchodních podílů měli mít výjimku? Nechceme další nesmyslné daňové výjimky. Navíc taková daňová výjimka pro firmy bude zneužitelná na fondy držící velký objem bitcoinů. ODS se spojila s ANO, aby čtyři týdny před volbami prosadila dáreček pro nejbohatší, zatímco běžným rodinám zrušila školkovné, živnostníkům zvýšila odvody a zákon proti drahým potravinám rok blokovala ve Sněmovně. Nová daňová výjimka pouze prohloubí státní dluh o další miliardy.“
Zdanění prodeje firem a podniků v okolních zemích, USA a Velké Británii:
„Zaměstnanci odvádějí v průměru 41 procent na daních a odvodech, lidé s minimální mzdou 36?procent. Studenti a senioři z dohod odvádějí 15 procent, a pokud vydělají víc než 11 500 korun, o slevu přijdou. A proti nim? Maximálně stovka nejbohatších lidí ročně nemá kvůli Stanjurově návrhu platit vůbec nic. Nula. To nedává smysl a není to fér. My chceme snížit daně pro více než 90 procent rodin, ne nulové daně pro stovku nejbohatších, když prodávají firmy. Jiné západní země přitom prodeje firem běžně daní,“ uvedla místopředsedkyně Pirátů a Poslanecké sněmovny Olga Richterová.
Konkrétní příklad mluví jasně: při prodeji firmy za 100 milionů, se zhodnocením 60 milionů za tento rok, má stejně výsledná efektivní daň vycházet jen 9,2 %. „Pro Stanjuru je moc i případných 9 procent, co mají platit desítky nejbohatších lidí při prodeji firem. Práci zatížil čtyřicetiprocentní daní, ale superzisky chce osvobodit úplně. Zdanění se přitom netýká rodinných firem, tedy převodu firem na blízké v přímé příbuzenské linii. Takže ani tento argument používaný některými neobstojí. Chceme jen férové placení daní při prodejích. Ale nulová daň pro miliardáře ukazuje, na čí straně stojí tahle vláda a zejména Zbyněk Stanjura,“ dodala Richterová.
Zdanění kapitálových zisků v celé Evropě:
Piráti proto přicházejí s jasnou alternativou: zvýšení slevy na poplatníka, zvýšení daňového bonusu na děti a pravidelné navyšování rodičovského příspěvku. Úspory pro 90 % rodin místo daňových úlev pro miliardáře.
„Je to jednoduché. Chcete férový stát, kde pravidla platí pro všechny, nebo republiku, kde se kmotři a bitcoinoví šíbři smějí lidem do tváře? My Pirátky a Piráti říkáme jasně – stojíme na straně lidí. A nakopneme změnu,“ uzavřela Richterová.
Česká pirátská strana
autor: PV