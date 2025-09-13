Správně, Rakušane, umělci a Oganesjane. Vyskočil reaguje na „Přemluv bábu 2“

„Dobrý den moji milí čtenáři, je načase, abych se vám zase připomněl v Nedělním ránu. Napřed si neodpustím povzdech: ,Bože, proč je to léto tak krátké?' Už zase padá listí a hlásí se dříve tma. Jediné, co mě trochu naplňuje optimismem, že doufám, že s tím padajícím listím, snad padne i tato vlastizrádná vláda,“ přeje si na úvod dnešního Nedělního rána herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil a na adresu naší vlády pokračuje.
Zcela zapomněli, že nejsou naši vládci, ale naši zaměstnanci….
„Tahle parta, která nabyla jistoty, že tahle země je její majetek a její pašalík, kde si může dělat, co chce a žádný skandál a jejich průser jim není dost velký, aby je z toho trůnu srazil. Zcela zapomněli, že nejsou naši vládci, ale naši zaměstnanci. My je platíme a oni by měli zastupovat nás a lézt do análu nám, abychom je nevyměnili. Nikoliv Bruselu, Washingtonu a už vůbec ne Ukrajině!“ říká rázně herec a dodává. „Jenomže oni jsou takoví amatéři, kteří nejen neumí řídit ty obory, které si hladově rozebrali, (viz. Ministr financí elektrikář, min zemědělství katecheta, dopravy novinář, něco učitelů, těch je tam hodně – a sami víme ze školních lavic, co někteří učitelé umí být zač!), ale nestačili ani pochopit to, že nejsou majitelé klíčů k naší vlasti. Opakuji – jsou to naši zaměstnanci!! A přece? V naší zemi patří veškerá moc LIDU. Tak si tu Ústavu, sakra, aspoň přečtěte!,“ vzkazuje.
To je kabaret… Najednou vidíte, jaké nuly nás zastupují…
„Myslím, že si alespoň někteří z vás nenechali ujít předvolební debaty. Páni, to je paráda. To je kabaret a najednou vidíte, jaké nuly nás zastupují,“ chytá se za hlavu Ivan Vyskočil a vysvětluje.
„Nedávná debata byla zrovna poznamenána dopadem dronů na polské území. V debatě byl jakýsi pan Votápek, zastupující Piráty. Ti už naštěstí ve vládě nejsou, kromě přeběhlíka Lipánka. Pan Votápek věděl úplně všechno. S jistotou naprostého blba identifikoval drony a rozséval moudrosti, že jste měli pocit, že na místě sám byl a všechny drony sám podrobil důkladnému až lékařskému zkoumání. O svá moudra se s námi neváhal podělit,“ žasne herec a dodává. „Už mnohokráte jsme se přesvědčili, že nejjistější a nejméně pochybující je - blb. Ten vždycky ví všechno a hned. Ten, kdo oplývá odborností a zná problematiku dané věci si připouští, že věci nejsou vždy tak jasné a snaží se získat vhled v mnoha souvislostech. Takže jako balzám působil rozbor člověka, který ví a necintá si pentli jistotami blbce. Generál Andor Šándor o té věci hovořil, mluvil zasvěceně a objektivně, konečně jako vždy, a z jeho projevu se mohl člověk něco dozvědět. Najděte si jeho povídání na Plesku s Vladimírem Frantou.“
Jasná řeč Ševčíka, dobře argumentující Bobošíková… a tričko Fuck off Putin?
„V další debatě mne pobavil svou přímou a jasnou řečí pan Ševčík. Dobře argumentující paní Bobošíková se pouze podivila nad těmi sliby, co všechno pětidemolice nyní zase zařídí a zvládne, jako kdyby tam celé čtyři roky neseděla. Celou tu dobu mohla směle a bez překážek plnit to, co teď opět slibuje. A nic??“ krčí rameny herec a pokračuje.
„Pak jsem s údivem pozoroval naší ministryni války. Na obrazovce seděla přímo jako ,ředitel zeměkoule' a sám člověk hned po Bohu. A tahle bohorovná dáma se dostala do prudkého sporu s panem Rajchlem. Ovšem ten není lehký soupeř. Právník nabytý vědomostmi a zastupující mnoho případů nespravedlivě stíhaných. Zkrátka tady paní Černochová narazila. Škoda jen, že si nevzala své infantilní tričko Fuck of Putin. Tričko s takovým nápisem se pro člověka, člena vlády, zvláště hodí a jen podtrhuje úroveň našich vládců. Když člověk slyší ty prázdné fráze o tom, co udělají ti, kteří to měli udělat za dobu, co u té vlády byli, tak neví, jestli se má smát, nebo plakat. To snad ani nemohou myslet vážně, nám znovu takové vyčpělé bulíky věšet na nos. To se snad musí zastydět, přece si nemohou myslet, že jsme tak blbí a nic si nepamatujeme?“ nechápe Ivan Vyskočil a podotýká.
„Nestyděli se. A to tam chyběla expertka na řeči dunící prázdnotou, mladá a pohledná Danuše. Tady jsem byl zcela orientovaný. Černochová bubnuje do války, kterou nikdo z nás nechce, Spolu a Stanaři melou prázdnou slámu, aby se radši nikdo neptal na dozimetry a kampeličky a spoléhají na to, že voliči mají krátkou paměť a jsou, dle jejich přesvědčení, blbí. Inu, možná ano, možná ne. Tady jsem záměry pochopil a bylo mi jasno,“ pokyvuje Ivan Vyskočil a jde na poslední téma.
Tentokrát jen dědek a bába nestačí…..
„Ale nyní mě zcela vykolejil příspěvek mých kolegů. Jmenuje se to dese(t) k volbám. Zřejmě se jedná o kampaň Milionu chvilek. Vykouklo to na mě na YouTube. Silně to připomíná apel „přemluv bábu, přemluv dědka“. Patrně tady kolegové chytli inspiraci, ale tentokrát dávají větší úkol, tentokrát jen dědek a bába nestačí,“ pokyvuje Ivan Vyskočil.
Veřejně známé osobnosti mluví ve zmíněném videu o naší historii a v té souvislosti o tom, že „si svou svobodu nesmíme nechat znovu vzít“ a „že dnes stojíme na další křižovatce“. Dozvídáme se také, že „u nás sílí populisté a extremisté tak moc, že mohou získat ústavní většinu“ a že „jejich vláda by naši zemi vytrhla z EU a NATO a odevzdala vlivu Ruska“. Nechybí výzva, abychom si nenechali naši zemi ukrást. „Když spojíme síly, dokážeme extremisty zastavit“, zaznělo mimo jiné i s tím, aby každý oslovil deset dalších lidí, aby přišli volit. „Pojďme zabránit vládě extrémistů,“ nechybí také společně s další výzvou „jde se k volbám.“
„Ano i já se chci přidat. Také chci v naší zemi svobodu! Už žádné zmanipulované soudy, jako s učitelkou Bednářovou, nebo s Josefem Skálou, už žádné předvolební tahanice s Andrejem Babišem. Již žádnou justici jednající na povel shora. Správně kolegové! Jsem s vámi! A bude-li třeba, podpořím i Milion chvilek. Už žádné extremistické strany, které si myslí, že naše zem je jejich majetek. NE, NE! Nebude si žádná skupinka žijící v nějaké bublině s námi dělat, co chce a zaštiťovat se demokracií, ovšem jen podle jejich modelu. Už stejně, jako moji prozíraví kolegové, nechci, aby mi zmocněnec těchto podvodníků moci spílal do dezolátů a sviní!“ pokyvuje vehementně Ivan Vyskočil a obrací se na svém kolegy.
„Správně Jirko Lábusi, správně Vláďo Polívko a slečno Krobotová a Milane Šteindlere. Také nechci ty strany, co se skrývají za líbivá hesla a zůstávají za nimi mrtví, jako v případě dozimetru. Přece už nesmíme věřit tomu učiteli z Kolína, že šifrovaný telefon měl na hraní pro děti. Správně Emo Smetano! Jste po čertech hezká, ale také máte v hlavě a také takovým kravinám nevěříte. Ano, jsem plně s vámi. I já, Ivan Vyskočil, chci plnou svobodu slova a informací a žádné vymlčování bitcoinových afér a mlžení té ministryně spravedlnosti s podivným vzděláním! A ty SA bojůvky nějakého Oganesjana, co jsou skoro pod policejní ochranou, nesmí napadat nás slušné lidi na předvolebních schůzích. Pryč se Stanjurou, kterého Spolu drží zuby nehty a on přitom o těch zločineckých bitcoinech všechno věděl a Péťa Ukrfialenko jakbysmet! Ano! Výborně kamarádi!! Jdu s vámi! A z přesvědčení a ne proto, abych si zase zahrál v Televizi! Také budu lidi přemlouvat, aby se k naší výzvě lidé připojili!!! Jde se k volbám!!! Jde se k volbám!!“ provolává Ivan Vyskočil a ve svém tradiční PS se pak se s pořádnou dávnou ironie zamýšlí.
P. S. Ivana Vyskočila
„………nebo jste to kolegové snad mysleli jinak??? Vy přece také chcete určitě odchod této proradné a antidemokratické vlády jako já. Tak jsem s Vámi!
………..Nebo snad ne?“
autor: David Hora