Ministerstvo spravedlnosti: Štrasburský soud odmítl stížnost Petra Kramného

13.09.2025 11:27 | Tisková zpráva

Evropský soud pro lidská práva odmítl stížnost ve věci Kramný proti České republice.

Foto: justice.cz
Popisek: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Stěžovatel v ní brojil proti zamítnutí své žádosti o obnovu trestního řízení, ve kterém byl v roce 2016 pravomocně uznán vinným z dvojnásobné vraždy. Věc se týkala žádosti stěžovatele o obnovu jeho řízení v trestní věci, v níž byl v roce 2016 pravomocně odsouzen za vraždu své manželky a dcery.

V roce 2022 požádal stěžovatel o obnovu řízení, přičemž se odvolával na několik nových důkazů. Vnitrostátní soudy jeho žádost zamítly. Navržené důkazy totiž neobsahovaly nové skutečnosti neznámé v původním řízení, které by mohly vést k jinému rozhodnutí o vině. Důkazy jako například zvukové nahrávky totiž buď byly dříve známy nebo se jednalo o nové znalecké posudky, které neobsahovaly nové skutečnosti, byly rozporuplné a nemohly jednoznačně vyvrátit zjištění soudů v původním řízení.

Před štrasburským soudem stěžovatel tvrdil, že Česká republika porušila jeho právo na spravedlivý proces a právo na účinný prostředek nápravy. Odvolával se na porušení presumpce neviny a namítal, že soudy v řízení o obnově neměly pravomoc přezkoumat původní řízení v celém rozsahu ani odstranit jeho zásadní vady.

ESLP připomněl, že podle jeho ustálené judikatury Úmluva nezakládá právo na obnovu již skončeného trestního řízení. Článek 6 Úmluvy zaručující právo na spravedlivý proces se ve své trestní větvi vztahuje na „každého, kdo je obviněn z trestného činu“. Osobu, která již byla pravomocně odsouzena ? jako stěžovatel v této věci?, tak není možné považovat za „obviněného“.

Soud dále zdůraznil, že český právní řád stanoví podmínky pro povolení obnovy řízení (§ 278 odst. 1 trestního řádu), které stěžovatel v této věci nesplnil. Tyto podmínky mají chránit právní jistotu a vyloučit možnost, aby se řízení znovu otevíralo pouze na základě odlišného názoru na danou věc.

Soud proto stížnost brojící proti rozhodnutí vnitrostátních soudů o zamítnutí obnovy trestního řízení odmítl.

Rozhodnutí v anglickém jazyce naleznete ZDE. Anotace rozhodnutí bude rovněž k dispozici v české databázi judikatury Evropského soudu pro lidská práva.

