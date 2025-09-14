ČSÚ: V sedmi obcích zvolili nová zastupitelstva

Počet zastupitelů zde klesl pod zákonem stanovený počet nebo se zde zvolená zastupitelstva rozpadla. O 41 mandátů se ucházelo 72 kandidátů na 18 kandidátních listinách. Nové volby se uskutečnily v obcích Dolní Hradiště v okrese Plzeň-sever, Dolní Pěna na Jindřichohradecku, Hájek na Strakonicku, Kohoutov na Trutnovsku, Pucov na Třebíčsku, Vinařice na Berounsku a Županovice na Jindřichohradecku.
Mandát získalo 23 mužů a 18 žen. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 48,1 let. Nejstaršímu zvolenému je 77 let, nejmladšímu 22 let. Celková volební účast dosáhla 54,24 %. Nejvyšší zájem o nové volby byl v obci Županovice, hlas zde odevzdalo 84,21 % z 38 oprávněných voličů. Nejnižší účast zaznamenali v obci Dolní Pěna, kde k volbám zamířilo 32,74 % z 336 oprávněných voličů.
„Zpracování výsledků sobotních voleb do sedmi obecních zastupitelstev jsme zároveň využili jako jeden z testů volební infrastruktury před nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny, které proběhnou za necelé tři týdny. Přestože Český statistický úřad provádí před každými volbami celostátního významu sérii zkoušek, je příležitost vše odzkoušet i v reálném provozu vždy neocenitelná,“ říká Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.
Průměrný věk kandidujících byl 49,3 let. Nejmladšímu bylo 22 let, naopak nejstaršímu kandidátovi bylo v době konání voleb 77 let. O post zastupitele se ucházelo 34 žen, tj. 47,2 % z celkového počtu kandidátů. Nejvíce kandidátů usilovalo o zvolení v obci Kohoutov, kde se o 7 mandátů ucházelo 29 kandidátů. V obcích Vinařice a Hájek kandidovalo do pětičlenného zastupitelstva pouze 5 kandidátů a všichni kandidáti tak byli zvoleni zastupitelem.
Podrobné informace o výsledcích voleb v předmětných obcích naleznete na volebním webu Českého statistického úřadu ZDE.
Poslední okrsek byl zpracován v neděli 14. září 2025 v 00.18 hodin. V pondělí 15. září výsledky hlasování projedná Státní volební komise a po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů. Další termín pro konání nových či dodatečných voleb do obecních zastupitelstev byl vyhlášen na 6. prosince 2025.
autor: Tisková zpráva