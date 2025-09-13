Seďa (SOCDEM): To mi hlava nebere

13.09.2025 20:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dopadu ruských dronů na polské území

Seďa (SOCDEM): To mi hlava nebere
Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Zahrávat si s válkou proti Ruské federaci po sestřelení dronů nad polským územím je hazard s bezpečností obyvatel. Osobně jsem přesvědčen, že pravdu má švédský vojenský analytik, který tvrdí, že ruské drony, útočící na Ukrajinu přes Bělorusko, odklonila ukrajinská protivzdušná obrana.

Pokud je pravdou, že Bělorusko varovalo Polsko a Litvu předem, že došlo k odklonění dronů na jejich území, pak jen potvrzuje tuto analýzu. Nechápu logiku těch, kteří tvrdí, že RF zaútočila drony proto, aby se přesvědčila, jakou obranu má NATO. Proč by to ruská strana dělala?

To mi hlava nebere...

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Seďa (SOCDEM): Pohled do politického zpětného zrcátka
Seďa (SOCDEM): O nedostupném bydlení se nemá pouze mluvit
Seďa (SOCDEM): Učitelé stále neví, za kolik budou příští rok pracovat
Seďa (SOCDEM): Sociální demokracie je zase stranou pracujících lidí

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Polsko , Seďa , drony , SOCDEM

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Mohla ruské drony odklonit nad polské území ukrajinská protivzdušná obrana?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek byl položen dotaz

Už od vašeho vystoupení z vlády kritizujete ODS

Jak vám tu vaši kritiku ale věřit, protože co si pamatuji, tak jste ODS kritizovali i dřív a pak jste s ní šli do koalice. A šli byste do ní s ODS znovu? A co třeba STAN, s kterým jste dokonce společně kandidovali, a kde se její šéf schází s trestně stíhanými lidmi? To vám nevadí?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Karezza je jemná technika pomalého sexu bez upínání se na orgasmusKarezza je jemná technika pomalého sexu bez upínání se na orgasmus Cukrovka souvisí se způsobem vaření bramborCukrovka souvisí se způsobem vaření brambor

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Seďa (SOCDEM): To mi hlava nebere

20:03 Seďa (SOCDEM): To mi hlava nebere

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dopadu ruských dronů na polské území