Seďa (SOCDEM): To mi hlava nebere

Zahrávat si s válkou proti Ruské federaci po sestřelení dronů nad polským územím je hazard s bezpečností obyvatel. Osobně jsem přesvědčen, že pravdu má švédský vojenský analytik, který tvrdí, že ruské drony, útočící na Ukrajinu přes Bělorusko, odklonila ukrajinská protivzdušná obrana.
Pokud je pravdou, že Bělorusko varovalo Polsko a Litvu předem, že došlo k odklonění dronů na jejich území, pak jen potvrzuje tuto analýzu. Nechápu logiku těch, kteří tvrdí, že RF zaútočila drony proto, aby se přesvědčila, jakou obranu má NATO. Proč by to ruská strana dělala?
To mi hlava nebere...
Ing. Antonín Seďa
autor: PV