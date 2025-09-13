Dostál (Stačilo!): Ostudné jednání Evropského parlamentu

V Utahu zastřelili mladého konzervativce Charlieho Kirka, tátu dvou dětí. Předsedkyně EP odmítla minutu ticha. Když se ji poslanci rozhodli uctít spontánně, předsedající do toho nechala hlasovat. A progresivci tomu ještě zatleskali...
Tomuhle myšlenkovému směru nějak přestávám rozumět. Jsem tak starý, že pamatuju, jak kádrovali fotbalisty, když si odmítli kleknout kvůli BLM. A když měl každý progresivista v pokojíčku plakát George Floyda.
V europarlamentu roníme slzy za kdejakého pučistu nebo kriminálníka. Zato když se střílí do Roberta Fica nebo do Donalda Trumpa, tak tomu bezmála ještě fandí. A když zastřelí konzervativního aktivistu na přednášce pro mladé, nedokážou mít ani tolik slušnosti, aby aspoň minutu nedělali bordel...
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
autor: PV