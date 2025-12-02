Niedermayer (TOP 09): Tomu říkám, panečku, velkorysost

Šéf Správy železnic, firmy, která investuje desítky miliard korun, "spravuje" majetek svého otce i svůj tím, že ho drží v podobě bankovek v sejfu. Pokud by je investoval jen s 3% úrokem či výnosem, měl by z toho denně 6575 korun. Za rok takto přichází o 2,4 milionu.
Vzdát se mnoha tisíců korun denně, a ještě riskovat, že se bankovkám v sejfu "něco stane", tomu říkám, panečku, velkorysost. Otázkou pak je, zda podobnou "kompetenci" pan ředitel projevuje i při správě státem vlastněného majetku v řádu stovek miliard…
RNDr. Luděk Niedermayer
autor: PV