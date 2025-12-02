Niedermayer (TOP 09): Tomu říkám, panečku, velkorysost

02.12.2025 21:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k milionům v hotovosti, nalezeným u bývalého šéfa Správy železnic

Niedermayer (TOP 09): Tomu říkám, panečku, velkorysost
Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Luděk Niedermayer

Šéf Správy železnic, firmy, která investuje desítky miliard korun, "spravuje" majetek svého otce i svůj tím, že ho drží v podobě bankovek v sejfu. Pokud by je investoval jen s 3% úrokem či výnosem, měl by z toho denně 6575 korun. Za rok takto přichází o 2,4 milionu.

Vzdát se mnoha tisíců korun denně, a ještě riskovat, že se bankovkám v sejfu "něco stane", tomu říkám, panečku, velkorysost. Otázkou pak je, zda podobnou "kompetenci" pan ředitel projevuje i při správě státem vlastněného majetku v řádu stovek miliard…

RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
Psali jsme:

Niedermayer (TOP 09): Orbán hraje podle karet Kremlu
Niedermayer (TOP 09): Drzost premiéra Fica nezná mezí
Niedermayer (TOP 09): To, že na vše nezbude, je normální
Niedermayer (TOP 09): Účet za Havlíčkovy plány zaplatíme my všichni

Článek obsahuje štítky

Niedermayer , Svoboda , TOP 09 , správa železnic

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Věříte tvrzení bývalého šéfa Správy železnic Jiřího Svobody, že miliony v hotovosti, které byly u něj nalezeny, jsou jeho otce a dědečka?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

