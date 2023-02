Niedermayer (TOP 09): Trvalá inflace je zlo na druhou

reklama

Současná vysoká inflace je zlo. Je proto třeba se s ní efektivně a rychle vypořádat tak, aby začala, pokud možno rychle, klesat. To nejhorší, co by se mohlo stát je, že by se ze současné dočasné inflace stala inflace trvalá. To by naši ekonomiku poškodilo opravdu citelně.

Mezinárodní Měnový Fond i většina renomovaných analytiků radí, a já se k nim přidávám, že by Česká Národní Banka (ČNB) měla zvážit zvýšení úrokové sazby nad současných 7 % se snahou inflaci zkrotit. Rétorika ČNB se přitom již několik měsíců drží spíše strategie nezvyšování úroků, ač její vlastní prognóza vyžaduje jejich zvýšení. I přestože v posledních týdnech došlo k změně u důležitého faktoru stojícím za vysokou inflací – ke snížení cen energií – a desinflaci pomáhá i posilování kurzu, bylo by dobré, aby se ČNB nad argumenty jdoucími proti jejím rozhodnutím vážně zamyslela a věrohodně zdůvodnila svou strategii. A nebo doložila, že poslední data opravňují nezvyšování sazeb.

Bohužel, zatím nebudí přístup ČNB ke svým rozhodnutím moc důvěry. Diskuse o tom, jestli je současná úroveň úrokových sazeb dostatečná pro rychlé a viditelné zkrocení inflace, je důležitá a legitimní. ČNB v ní musí být s to svá rozhodnutí lépe obhájit, ať již jde o sazby vyšší či jejich stabilitu. Naopak argumenty, že není možné zvýšit úrokové sazby, protože by to poškodilo ekonomiku, jsou zavádějící.

Ekonomiku a české občany by nejvíce poškodilo, pokud by se ze současné inflace stala inflace trvalá. Náklad na její krocení by totiž byl opravdu velký.

Více jsem toho k inflaci řekl v rozhovoru pro ČRo ZDE.

