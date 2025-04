Niedermayer (TOP 09): Výsledek v obchodě neurčují vlády, ale poptávka

Bílému domu se prezentací celních tabulek podařilo zcela zdevastovat svou ekonomickou kredibilitu. Zdá se být takřka jisté, že na první pohled nepochopitelná výše cel pro různé země vychází prostě jen z rozsahu jejich obchodního přebytku ve zboží s USA. Což je ekonomicky absurdní.

Výsledek v obchodě neurčují vlády, ale poptávka lidí a firem. A výše cel či jiných překážek je jen jedním z mnoha faktorů. Zkrátka pokud některá země nabízí něco, co USA neprodukují nebo produkují draze, a nabízí to za atraktivní ceny, americké firmy to jednoduše nakoupí. A zaplatí za to dolary, neb peníze vznikly právě proto, aby usnadnily směnu. Pokud neexistuje opačným směrem podobně atraktivní nabídka, vznikne obchodní přebytek. Je v zájmu obou zemí...

Míru chaosu ilustruje i otočka v tom, zda se cla aplikují i na léky, kdy pro ně Bílý dům pár hodin po uveřejnění údajně učinil výjimku...

Donald Trump zcela chybně a absurdně ztotožnil racionální obchodní jednání se zlovůlí vlád zemí, se kterými USA obchodují. Samozřejmě, i ve volném a férovém obchodě existují nejrůznější poruchy (které se země snažily v minulosti řešit prostřednictvím WTO). Třeba neférové nastavení cen (což neplatí ve vztahu EU - USA, kde jsou průměrná cla velmi podobná), neférové dotace, neopodstatněné necenové překážky atd. Ale i v těchto oblastech, které se EU snaží řešit například obchodními dohodami, obvykle existuje určitá forma rovnováhy, byť ne vždy ideální.

Takže degradace symbolu Bílého domu, který nyní figuruje nad tak absurdními daty, jaká prezident před pár dny prezentoval, je značná – a nepochopitelná. Příznivcům prezidenta, kteří čerpají informace výhradně ze „spřátelených médií“, to zjevně vadit nebude. Ale pro stav světa je takové počínání prezidenta země, která je v mnoha ohledech nejsilnější, velmi špatnou zprávou.

