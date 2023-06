Niedermayer (TOP 09): Zvolili jsme si dobrého prezidenta

reklama

Zvolili jsme si dobrého prezidenta.

Prezident Petr Pavel má za sebou prvních 100 dnů ve funkci. Osobně mě překvapila energie a elán s jakou se svým týmem do nových povinností nastoupil. Na rozdíl od „škarohlídů“ mě překvapila mile. Na vrcholovou politiku se skvěle připravil, má dobrý tým a očividně dobře ví, co chce a má dělat. Čím rychleji se mu podaří napravit pošramocenou mezinárodní image Pražského hradu po dvou našich minulých prezidentech, tím lépe. Jeho jasně definované postoje založené na silné podpoře spojenectví s našimi partnery v rámci NATO a EU činí naši zemi před spojenci lépe čitelnou a důvěryhodnou. Nikdo už se českých diplomatů (ani mě v Bruselu) nemusí ptát, „Jak to ten váš prezident s tím Ruskem/Čínou vlastně myslel?”, a jestli je při smyslech. To je velká úleva a pocit jistoty!

Být prezidentem všech zůstalo v případě Miloše Zemana prázdnou proklamací. Současný prezident se očividně snaží naši společnost skutečně spojovat, ať už častými výjezdy do krajů nebo setkáními s menšinami. Mám také velkou radost, že jsou na Pražském hradě po delší době kompetentní lidé s transparentní minulostí a jasně definovanými hodnotami. Skutečnost, že se do služby kvůli panu prezidentovi vrátil i Karel Schwarzenberg, kterého si moc vážím a vlastně i kvůli němu šel do politiky, mluví za vše. Po prvních 100 dnech můžeme s klidem říct, že jsme si zvolili dobrého prezidenta!

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



