Novák (ANO): Pokud tento přílepek projde, nemůžeme souhlasit ani se zákonem jako celkem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jenom v rychlosti shrnu, co se vlastně událo kolem tohoto zákona, kterému se tady věnujeme už déle než dva roky. Ten zákon původně vznikl primárně jako zákon, který se věnuje ochraně spotřebitele, řeší soudní spory a podobně, které přecházejí vlastně ze soudů na Český telekomunikační úřad. Následně jsme se zaměřili také na to, že když se ten zákon otevřel, tak je na místě se věnovat výstavbě. A po dlouhých diskusích jsme také nalezli cestu k tomu, abychom zjednodušili výstavbu sítí v elektronických komunikacích. Bylo super, že až do tohoto bodu panovala shoda napříč a všechno bylo, dá se říct, růžové.

Následně přišel přílepek. Já jsem vám tady četl nález Ústavního soudu z roku 2007, který jasně definuje, co je to přílepek. A tohle, co se tam objevilo, naprosto splňuje veškeré definice přílepku. Musím říct, že je mi líto, že zákon o elektronických komunikacích se takto zneužil díky neschopnosti.

Bohužel my se k tomu musíme postavit tak, že pokud tento přílepek projde, tak nemůžeme souhlasit ani se zákonem jako celkem. A to mě moc mrzí na základě toho, kolik se tady odpracovalo.

Vedle toho diskuse o zákonu o elektronických komunikacích v rámci celé diskuse o tomto předloženém tisku byla 3 procenta ze všech debat. 97 procent času se tady mluvilo o úplně jiném zákonu. Doufám, že i tohle na základě stížnosti, kterou předpokládám, podáme, Ústavní soud zohlední.

Dále musím konstatovat, že byl předložený návrh na legislativně technickou úpravu, který budeme hlasovat. Výbor zaujal stanoviska, která tady budu následně při hlasování přednášet.

A tímto vám děkuji za pozornost.

