Novák (ANO): Vláda, která nadřadila svoje zájmy nad zájmy občanů

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, vládo, děkuji. Po čtyřech měsících jsme byli opět nuceni svolat za hnutí ANO, ale hlavně za naše občany, další jednání o vyslovení nedůvěry vládě pětikoalice Petra Fialy. Ano, opozice to déle nevydržela a dnes vyjadřujeme nedůvěru vládě, která se nestará o občany našeho státu a věnuje téměř veškerý čas pouze sama sobě. Vládě, která nadřadila svoje zájmy nad zájmy občanů. Vládě, která nechává lidi chudnout, bere jim úspory a fakticky je jí naprosto lhostejné, jestli mají lidé, na čem vařit, čím topit a z čeho žít. A seniorům, kteří musí na úřad pro dávky, ještě pořádně škrábne slevu na jízdném.

Připomeňme si, co dělala tato partička v minulém půlroce. Chlubili se tím, že předsedají Evropské unii. Dostali také pochvalu. Pochvalu za práci pro Evropskou unii, nikoliv pro naši zem. Reálně pro naše občany v Evropě neudělali nic!

Ceny plynu a energií se díky mírné zimě a obrovskému vzepětí obyvatel tak nějak vyřešily samy. Někde se začalo opět topit uhlím a někde kdečím. Ceny záloh prostě stouply, přes ujišťování této vlády a jejího ministra přes katastrofy pana Síkely. A lidi sáhli do úspor a zatím se snaží platit. Otázka je, jak dlouho to ještě potrvá a jak dlouho to naši občané vydrží. Dopady inflace se podle vlády také asi tak nějak vyřeší samy. Podle toho, jak lidem docházejí peníze, tak méně nakupují. Takže tato vláda kromě vypouštění signálů a hraběcích rad neudělala nic. Dnes vlastně uvažuje o zvýšení daní. Přesně na to jsem tady na tom místě nedávno upozorňoval, když jsem vám říkal, že lidem dojdou peníze, přestanou nakupovat a státu budou chybět peníze z výběru daní. Vše nakonec odnese na svých bedrech občan a jeho úspory. Možná je to ona strategická komunikace, na kterou má pan premiér Fiala zbytečného ministra. Neuděláme nic. Ono se to nějak vyřeší samo a my se pak pochlubíme, jak to dobře dopadlo podle metody, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Jen musím podotknout, že zbídačená a ožebračená Česká republika a její občané to v současné situaci rozhodně neocení.

Kolegyně, kolegové, pojďme se ale podívat na nové lumpárny této vlády, které stihla nadělat za posledního půl roku. Začnu tématem poslední schůze, prací Ministerstva práce a sociálních věcí. Byla provedena systemizace, která způsobila ohrožení výplaty téměř všech dotací sekce rodinné politiky a sociálních služeb. Systemizace je tak průhledná a účelová, až zůstává rozum stát, že něco takového mohlo projít až na vládu. Tato systemizace způsobila kolaps financování nadregionálních sociálních služeb, kolaps financování dětských skupin, kolaps financování výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí, výkonu sociální práce atd. Všechny záležitosti, které se týkají nejzranitelnější části občanů České republiky. To vám gratuluji!

V prosinci minulého roku sociální výbor Poslanecké sněmovny, který byl upozorněn odborovými organizacemi na veškerá rizika a nekalé jednání, přijal usnesení navržené mojí kolegyní Janou Hanzlíkovou, ve kterém požaduje tuto systemizaci pozastavit do 30. 6. 2023 a ukládá ministerstvu předložit k prozkoumání analýzy, studie a rozbory, na základě kterých byla tato systemizace navržena a ze kterých jednoznačně plyne onen údajný přínos, tedy zvýšení efektivity, optimalizace procesů a podobně. Předloženo nebylo nic, systemizace byla zahájena a ministerstvo je aktuálně totálně paralyzované. No jo, rozhodnutí příslušného sněmovního výboru je pro pana ministra práce nejspíš pouze nějakým štěkem. Prostě se jím neřídí a také v tomto případě náš pan asociální ministr sociálních věcí Jurečka opojen stoosmičlennou většinou tady ve Sněmovně naprosto systematicky zlikviduje rezort a finanční systém. Přesně ten systém, který tady zůstává jako jeden z posledních, které mohou potřebným občanům pomoci. Jenže koalici to asi nezajímá. Tři poslanci se chtěli tímto bodem na minulé schůzi zabývat. A co na to koaliční poslanci? Ti to zamázli. A co pro ně bylo důležité? Pro ně byla důležitá Česká televize, ne český občan v nouzi. Takhle se chováte!

Dalším případem neschopnosti ministra práce je totální vyčerpání pracovníků úřadu práce. Ti už skutečně nemají síly na zpracování žádostí o sociální dávky. Právě o ten systém sociálních dávek, kterým se tady pan ministr chlubil. Nezpůsobili to pracovníci úřadu práce, způsobila to vláda, která čím dál více občanů žene do bídy, a lidem nezbývá nic jiného než přežívat z dávek. To znamená, jít na úřad práce a zažádat si o ně.

Jediným řešením by podle mě bylo okamžité odvolání ministra. Ale protože tohle pan premiér neudělá, musí se dle mého poroučet celá vláda.

Dalším důvodem pro vyslovení nedůvěry je zákonodárná aktivita této vládní koalice. V tomto volebním období zažíváme brutální chování koalice k opozici, nulovou komunikaci a despekt k návrhům, které jako opozice přinášíme. Přitom právě ty můžou také přispět a prospět celé zemi a třeba jako jeden z nich ochránit naše děti. Příkladem za všechny je právě nedávno schválená novela zákona o návykových látkách. Ta brání prodeji nikotinových sáčků mladistvým. V polovině loňského roku jsme se skupinou poslanců a mých kolegů z hnutí ANO připravili původní návrh, který tuto problematiku řešil. Ten tehdy odmítl ministr Válek s tím, že rezort zdravotnictví připraví návrh lepší.

Tehdy vláda k celému tomu tisku vyjádřila neutrální stanovisko. A co se od té doby stalo, vážení přátelé? Třikrát během půl roku jsem vás tady z toho místa prosil, doslova prosil, abychom ochránili děti a tento návrh projednali. Vy jste našim dětem třikrát plivli do tváře. Nakonec si pětikoaliční poslanci náš původní návrh osvojili, změnili hlavičku a nějaké drobnosti a najednou projednání tohoto návrhu a dokonce ve zrychleném projednání nic nebránilo. Takhle pracuje naše vláda, takhle pracuje koalice? Místo věcné diskuse a hledání společných řešení se tady začalo vykrádat. Škoda, že se na to nevztahuje autorský zákon. To by bylo řízení jedno za druhým. Proto si říkám, k čemu je vlastně tato vláda, když jenom opisuje? Podle mého k ničemu.

Vaše kroky k opětovnému pokřivení trhu, a to v oblasti gastronomie a ubytovacích služeb a dobrovolného vzdání se části příjmů do státní pokladny, jen podtrhly to, jak to s republikou myslíte. Ano, mluvím o EET. Pod heslem - chceme zpátky český Klondike - jste zamázli elektronickou evidenci tržeb. Přitom EET bylo jednoznačně také nástrojem, který pomáhal státu udržovat vědomí o finanční a daňové kondici. Jeho likvidací jste vlastně střelili stát do kolena. Ale jak pozoruji vaše vládnutí, tak je to zřejmě cíl. Chaos, nekompetence, skrývání se za prázdné proklamace, arogance a pohrdání vším a hlavně občany.

Další hvězdná chvilka tohoto kabinetu se jmenuje digitalizace. Tohle heslo tady slyšíme velmi často, slyšíme, jak se obrovsky daří. Ještě pořád ale máme v živé paměti čurbes s datovými schránkami. Měli je mít všichni původně. Nakonec ne všichni, jenom ti, co chtějí. Vlastně ne, jenom podnikatelé nebo nakonec ne, jenom firmy... Prostě hokej, za který by se nemusel stydět jakýkoli klub NHL, kdyby se tedy hrálo na ledě, a ne v české exekutivě.

V těchto dnech procházel připomínkovým řízením ve vládě návrh na uvolnění peněžních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa - a pozor - položka Vládní rozpočtová rezerva ve prospěch kapitoly 364 - teď takové překvapení - Digitální a informační agentura. To je ta vládní hračka pro Piráty za 151,5 milionu korun pro letošní rok. Digitální a informační agentura byla zřízena k 1. 1. 2023, takže už 18 dní pracuje, ale peníze na její fungování se teprve hledají, teď teprve se hledají, ještě je nemám. Přitom se vznik agentury na sílu - a musím zdůraznit, že i na hodně velký truc Pirátů - schválil v polovině listopadu. A ještě v pohodě se daly tyto výdaje doplnit do připravovaného rozpočtu, kdyby je tam ovšem někdo doplnil, že? O té částce se vědělo. A kdo by je tam měl doplnit? No tak třeba ministerstvo dluhů. Nebo se toto zvýšení nákladů na chod státu prostě koalici nehodilo, a tak to chtělo takhle ubastlit, aby si toho nikdo nevšiml? To už není o práci vlády jako řádného hospodáře, ale doslova o punkovém večírku ve velkém stylu.

O zdravotnictví a aktuálním nedostatku lékařů už mluvit nebudu, ale pana ministra Válka na jednu věc upozornit musím. Pokud dále tato vláda povede naši zem, velmi brzy bude akutní nedostatek také antidepresiv.

Kolegyně, kolegové, uvedl jsem skutečně jen pár příkladů neschopnosti, ale mohl bych jich uvést daleko větší množství. Nebyla by to obstrukce, byl by to prostý seznam nedodělků, ignorací skutečného stavu a lajdáctví ministrů, kteří vstoupili do vlády s jediným tématem a cílem. Téma vlády je jednoduché - vše, co tady zavedly vlády před námi, je špatně. A cíl této vlády? No cíl, ten je taky - pořádně si to užít, ať to skončí, jak to skončí.

Na začátku tohoto roku koloval médii úvod z prvního novoročního projevu prezidenta Havla, který začíná oním - naše země nevzkvétá. Musím podotknout - ano, i dnes je to tak, právě díky vám. Ale vzkvétat naše země může. Kdyby tuto zemi řídili lidé se zkušenostmi s hospodařením ve vlastních firmách, úspěšní manažeři, lidé s vizí a hlavně lidé, kteří vidí dál než na špičku svého vlastního nosu. Takové lidi tato vláda odložených teoretiků a politiků nemá, a proto dle mého názoru musí skončit. Anebo se, vážená vládo, konečně projděte po ulicích českých a moravských měst, brzo pochopíte, že bez ochranky by to byla asi velmi trudná procházka. A za tento stav, za naštvání lidí, můžete vy svým amatérismem a neschopností. Proto prosím, doslova vás prosím, nepřekážejte těm schopným, co to po vás budou dávat hodně dlouho do pořádku. A vy, kolegyně, kolegové poslanci, myslete na ty, kteří vás volili a kterým jste se zavázali pracovat ve prospěch českých občanů a naší země. Pojďme, prosím, agónii této vlády ukončit a vyslovme jí dnes konečně nedůvěru. Děkuji. (Potlesk opozičních poslanců.)

