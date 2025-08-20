Nováková (KDU-ČSL): Kvalitní vzdělání pro všechny děti – bez ohledu na adresu

ŠKOLA PRO ŽIVOT aneb Kvalitní vzdělání pro všechny děti – bez ohledu na adresu!
Každé dítě má právo na kvalitní vzdělání – ať už vyrůstá kdekoli.
Ve školách musí být prostor pro technologie i pro přírodu, znalosti i praxi.
Učitelé potřebují profesní růst a spravedlivé ohodnocení, žáci důvěru, že překážky zvládnou.
Společné vzdělávání ano – ale s revizí inkluze a důrazem na zdraví i pohyb.
A nezapomínejme na integraci dětí s odlišným mateřským jazykem, aby společnost držela pohromadě.
Naše motto: Učit se celý život je to nejlepší, co mohu pro sebe i pro druhé udělat.
autor: PV