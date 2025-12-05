Rédová (Stačilo!): Že by záchvat realistického myšlení?

06.12.2025 8:05 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na odmítnutí poskytnout záruku za další půjčku Ukrajině

Rédová (Stačilo!): Že by záchvat realistického myšlení?
Tak to je šok. Evropská centrální banka, ta instituce, která poslední roky rozhazuje stovky miliard jako konfety na karnevalu, najednou odmítla poskytnout záruku za další půjčku Ukrajině. Kdo by to byl řekl, že se jim z ničeho nic zasekla ruka v peněžence?

Možná si v ECB všimli, že záruka není to samé jako „magická tiskárna peněz“ a že za půjčky se někdy taky musí odpovídat. Anebo je prostě jen přepadl záchvat realistického myšlení, i když to je u evropských institucí podezřelé skoro jako zjevení.

Každopádně gratulace, po letech ekonomického kouzelnictví se jim poprvé podařilo říct „ne“. Sice jen u jedné půjčky, ale člověk má skoro chuť jim zatleskat.

Další články z rubriky

