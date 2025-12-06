Prokšanová (KSČM): Příště třeba zakážou vás

06.12.2025 6:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novele trestního zákoníku

Prokšanová (KSČM): Příště třeba zakážou vás
Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

Nemusíte být komunisté, abyste viděli, že tohle je krok špatným směrem. Dnes se zakazují symboly a myšlenky, zítra to budou knihy, filmy, umělci – a příště třeba zakážou vás. Novela trestního zákona, která zakazuje „propagaci komunistického hnutí“, nemá nic společného s demokracií. Je to krok k cenzuře a politické šikaně.

Zákon je napsán tak nejasně, že ani jeho předkladatelé neví, co vlastně bude zakázáno. Bude se trestat sdílení citátu Julia Fučíka? Promítání filmu o odbojářích? Nebo snad rudá hvězda na hrobech padlých vojáků, kteří osvobodili naši zemi?

Tento zákon je nebezpečný právě svou neurčitostí. Otevírá prostor pro svévoli a udavačství. Místo svobody slova přináší strach z vyjádření vlastního názoru. Místo podpory dialogu zakazuje a trestá. Namísto pochopení souvislostí přináší chaos a absurditu. A to není cesta správným směrem!

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
autor: PV

