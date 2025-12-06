Jurečka (KDU-ČSL): Konec podvádění s dávkami a ojetinami

06.12.2025 10:21 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zavedení majetkového testu

Jurečka (KDU-ČSL): Konec podvádění s dávkami a ojetinami
Foto: ČT24
Popisek: Marian Jurečka

Roky docházelo ke krácení daní přepisováním aut např. na lidi s průkazem ZTP, kteří pobírají dávky. Tohle ale už nově nebude možné. Už nenajdete lidi, kteří na oko vlastní třeba 50 aut a zároveň dostávají dávky. Pokud chtějí dostávat pomoc, budou muset mít v pořádku svůj majetek.

Je to ochrana lidí, kteří sociální systém platí a mají právo na to, aby s jejich penězi stát nakládal hospodárně. K tomu slouží majetkový test, který je jinde v zahraničí naprosto běžný, ale u nás jsme ho zavedli až nyní. Jeho zavedení mimo jiné znamená, že kdyby někdo opravdu vlastnil zmíněných 50 aut, žádné dávky nedostane, protože je evidentně vůbec nepotřebuje.

Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • místopředseda vlády v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Jurečka (KDU-ČSL): Tak světová ekonomika opravdu nefunguje
Jurečka (KDU-ČSL): Superdávka může přinést úsporu 2 miliardy
Ministr Jurečka: Česko čeká jeden z největších úkolů příštích desetiletí
Jurečka (KDU-ČSL): Kolik nás bude stát vládnutí šestikoalice?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Jurečka , KDU-ČSL , majetek , sociální dávky

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte se zavedením majetkového testu žadatelů o sociální dávky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Problémy

Já s vámi úplně souhlasím v tom, že byste jako politici měli řešit opravdové problémy lidí, ale bohužel byli jste snad jiní, když jste byli v opozici? Jak dlouho se třeba debatovalo o pro mě nesmyslné korespondenční volbě. A k těm opravdovým problémům. Jaké jsou pro vás hlavní 3, které hodláte do ko...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jurečka (KDU-ČSL): Konec podvádění s dávkami a ojetinami

10:21 Jurečka (KDU-ČSL): Konec podvádění s dávkami a ojetinami

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zavedení majetkového testu