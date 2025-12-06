Jurečka (KDU-ČSL): Konec podvádění s dávkami a ojetinami

Roky docházelo ke krácení daní přepisováním aut např. na lidi s průkazem ZTP, kteří pobírají dávky. Tohle ale už nově nebude možné. Už nenajdete lidi, kteří na oko vlastní třeba 50 aut a zároveň dostávají dávky. Pokud chtějí dostávat pomoc, budou muset mít v pořádku svůj majetek.
Je to ochrana lidí, kteří sociální systém platí a mají právo na to, aby s jejich penězi stát nakládal hospodárně. K tomu slouží majetkový test, který je jinde v zahraničí naprosto běžný, ale u nás jsme ho zavedli až nyní. Jeho zavedení mimo jiné znamená, že kdyby někdo opravdu vlastnil zmíněných 50 aut, žádné dávky nedostane, protože je evidentně vůbec nepotřebuje.
Ing. Marian Jurečka
autor: PV