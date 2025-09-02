Nový (TOP 09): Nálada české společnosti se mění ve prospěch eura

02.09.2025 17:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k euru?

Nový (TOP 09): Nálada české společnosti se mění ve prospěch eura
Foto: TOP 09 / Ivan Štefko
Popisek: Miloš Nový

Nálada české společnosti se postupně mění ve prospěch eura a stejně tak i u kolegů z ostatních stran. Aby taky ne, poslední roky ovlivněné pádivou inflací jasně ukázaly, že euro je výhodnější volba.

Díky odpovědné politice této vlády dnes krok za krokem plníme potřebná kritéria. Už příští vláda tak bude moci stanovit termín přijetí eura. A TOP 09 bude rozhodně PRO!

Euro má nesporné výhody – ekonomické i politické. Krátce připomenu jen ty klíčové:

  • pro exportéry a importéry zmizí kurzová rizika a náklady s nimi spojené
  • v mezinárodním srovnávání jsou domácí ceny a mzdy transparentní
  • stabilnější veřejné finance a výhodnější úroky
  • větší důvěryhodnost pro zahraniční investory
  • konec čekání za dveřmi, zatímco eurozóna rozhoduje

Je nejvyšší čas přestat věřit roky živeným mýtům a lžím o euru, o zdražování a placení dluhů za ostatní členy eurozóny, které jsou už 100x vyvrácené. Euro je šance posunout Česko ekonomicky a politicky dopředu.

Ing. et Ing. Miloš Nový

  • TOP 09
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Po útoku na Babiše: Gang, napojený na ODS, připomněl Vidlák. Lidovec se divil
Babiš dostal holí do hlavy, z mítinku skončil v nemocnici
Místo války raději byznys, píše Vitásková. A radí, který by se hodil pro Ukrajinu
Alena Vitásková: Vojna a mír

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TOP 09 , nový

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Chcete místo české koruny euro?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Tomáš Czernin byl položen dotaz

Komunisté

Dokážete sobě a vlastně i mně odpovědět na otázku, proč je pravděpodobný návrat komunistů do Sněmovny? Nemyslíte, že je to i vina této vlády, že je to její selhání? Hlavně v sociální politice? Nebo proč myslíte, že je lidé volí?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kouzelné věty pro šťastné a sebevědomé dětiKouzelné věty pro šťastné a sebevědomé děti Reálná čísla o četnosti sexu v manželstvíReálná čísla o četnosti sexu v manželství

Diskuse obsahuje 18 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mašek (ANO): To, co se kolem Dozimetru děje, není normální

18:05 Mašek (ANO): To, co se kolem Dozimetru děje, není normální

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kauze Dozimetr.