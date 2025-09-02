Nový (TOP 09): Nálada české společnosti se mění ve prospěch eura

Nálada české společnosti se postupně mění ve prospěch eura a stejně tak i u kolegů z ostatních stran. Aby taky ne, poslední roky ovlivněné pádivou inflací jasně ukázaly, že euro je výhodnější volba.
Díky odpovědné politice této vlády dnes krok za krokem plníme potřebná kritéria. Už příští vláda tak bude moci stanovit termín přijetí eura. A TOP 09 bude rozhodně PRO!
Euro má nesporné výhody – ekonomické i politické. Krátce připomenu jen ty klíčové:
- pro exportéry a importéry zmizí kurzová rizika a náklady s nimi spojené
- v mezinárodním srovnávání jsou domácí ceny a mzdy transparentní
- stabilnější veřejné finance a výhodnější úroky
- větší důvěryhodnost pro zahraniční investory
- konec čekání za dveřmi, zatímco eurozóna rozhoduje
Je nejvyšší čas přestat věřit roky živeným mýtům a lžím o euru, o zdražování a placení dluhů za ostatní členy eurozóny, které jsou už 100x vyvrácené. Euro je šance posunout Česko ekonomicky a politicky dopředu.
autor: PV