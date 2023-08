Nytra (ODS): Zákon o silničním provozu přináší spoustu dobrých věcí

reklama

„Na 15. schůzi Senátu byl na programu nejprve zákon o sdružování v politických stranách. Zaznamenali jsme, že by bylo dobré rozšířit blokaci, aby politici nemohli vlastnit ani internetová média. Zde se však obávám samotné definice internetového média. Na klubu jsme nakonec domluvili, že podpoříme znění, které k nám doputovalo z Poslanecké sněmovny. Totéž platí o zákonu o soudních exekutorech. Na klubu se rozběhla debata o tom, zda by měla být upřednostněna práva dlužníka či věřitele. Je však nutné si říci, že tato novela pouze navazuje na proces, který zde v Senátu proběhl už před nějakou dobou, a sice zastavování marných exekucí. Právě od 1. července již dochází ze zákona k jejich zastavování. Týká se to případů, kdy v průběhu šesti minulých let nebyla vymožena žádná částka na povinných osobách a exekutoři s tím měli nějaké náklady a nemohli počítat s tím, že budou nuceni exekuce zastavit. Zde tedy podpoříme sněmovní verzi,“ uvedl předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.

Anketa Věříte, že existují mimozemšťané? Věřím 67% Nevěřím 19% Nevím / Je mi to jedno 14% hlasovalo: 1946 lidí

„Zákon o silničním provozu přináší spoustu dobrých věcí. Jednak zjednodušuje a zpřehledňuje bodový systém, jsou tam další prvky, které zatím v ČR nejsou, jako je například řidičský průkaz na zkoušku, možnost řídit pod dohledem mentora od sedmnácti let, což určitě podpoříme. Osobně jsem byl v kontaktu se zástupci ať už zemědělských podniků, nebo majitelů lesů, se kterými jsem komunikoval předjíždění cyklistů na polních a lesních cestách, při kterém je nutné dodržovat zákonem stanovený odstup 1,5 metru, což není vždy jednoduché. Nakonec jsme se dohodli, že nebudeme předkládat pozměňovací návrh této novely, ale pokusíme se připravit po konzultacích s ministerstvem dopravy vlastní návrh novely zákona. Totéž platí i o iniciativě pana senátora Wagenknechta, kdy i já považuji za velice potřebné, aby se zintenzivnilo a zpřísnilo vážení kamionů na našich dálnicích. Opět si ale nemyslím, že je tato problematika natolik jednoduchá, aby se dala vyřešit pozměňovacím návrhem v Senátu,“ říká Zdeněk Nytra.

„U zákona o státním podniku bohužel v ústavně-právním výboru byl přijat pozměňovací návrh, který se snaží vrátit něco, co bylo zavedeno zákonem o financování obrany České republiky. Já opravdu nejsem přesvědčen, že by státní podniky měly mít povinně účty u České národní banky, protože ČNB funguje úplně jinak než běžné komerční banky, a tam si myslím, že bude dobré podpořit pozměňovací návrh, který k nám přišel z Poslanecké sněmovny,“ dodává na závěr Zdeněk Nytra.

plk. Ing. Zdeněk Nytra ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Nytra: Ostrava bude moci vydávat svoje vlastní stavební předpisy Senátor Nytra: Zaznívají argumenty, že schováme další část veřejných zakázek do šedé zóny Nytra (ODS): Novela stavebního zákona je předpokladem pro důležitý rozvoj výstavby v naší zemi Senátor Nytra: Všechno do budoucna je věštění z křišťálové koule

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.