ODS: Česká republika má na to vrátit se mezi světovou špičku

Právě v té době patřilo Československo k nejrozvinutějším zemím světa. Spojení číslovek 100-10-1 odkazuje na 100. výročí vzniku republiky, na ambici patřit mezi 10 nejúspěšnějších zemí světa a vnímat Českou republiku vždy na 1. místě. Občanští demokraté na webových stránkách projektu vyzývají i občany, aby sami přidávali inspirující příklady úspěchů ze svého okolí nebo navrhovali opatření, která naši zemi posunou dopředu.

„Slavit 100. výročí založení Československé republiky je příležitostí navázat na ambice jejích zakladatelů. Proto přicházíme s projektem 100-10-1. Před 100 lety byl založen moderní stát, který patřil mezi 10 nejlepších zemí na světě. Česká republika má na to se znovu vrátit mezi světovou špičku. To se nám však může podařit pouze tehdy, pokud to pro nás bude prioritou, tedy cílem číslo 1 – a to nejen politických špiček, ale i cílem sdíleným dostatečným počtem občanů. Pokud budou stát zájmy České republiky na prvním místě a politika se nezúží na marketingovou hru a kupování voličů jednorázovými balíčky. Musíme mít vyšší ambice, nestačí jen využívat extrémně příznivé ekonomické časy. Víme, v čem jsme dobří, kde jsou naše možnosti a kde musíme přidat. V řadě oblastí Česká republika ztrácí dech. Jsme na 116. místě na světě, pokud jde o vládní regulace, 110. z hlediska daňového zatížení podnikatelů, 68. pokud jde o kvalitu silnic. To musíme změnit. Proto ODS přichází s konkrétním plánem, s návrhy zákonů, které naši zemi posunou tam, kam patří: mezi nejúspěšnější na světě,“ komentuje projekt předseda ODS Petr Fiala.

