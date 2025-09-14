„Nebojím se, vyměníme Fialovu vládu.“ Okamurovi vyhrožují vraždou

14.09.2025 9:14 | Monitoring

Předseda SPD Tomio Okamura zdokumentoval na síti X výhrůžku, v níž uživatel webu vyzývá k jeho zastřelení. Okamura sdělil, že se podobných hrozeb nebojí, a vyzval občany, aby přišli k volbám vyměnit Fialovu vládu.

„Nebojím se, vyměníme Fialovu vládu.“ Okamurovi vyhrožují vraždou
Foto: Hans Štembera
Popisek: Tomio Okamura

Anketa

Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?

1%
97%
2%
hlasovalo: 5316 lidí
 Když byl ve Spojených státech smrtelně postřelen známý konzervativní aktivista Charlie Kirk, opět se ukázalo, jak politická nenávist může eskalovat až k extrémnímu násilí. To se však týká nejen USA – podobné výzvy a vyhrožování už prosakují i do českého politického prostředí. Objevují se veřejné výzvy k útokům na politiky.

Předseda opozičního parlamentního hnutí SPD Tomio Okamura na síti X upozornil, že se stal terčem výhrůžek. „Názoroví oponenti mi otevřeně vyhrožují vraždou,“ napsal. Součástí jeho příspěvku byl i komentář jednoho uživatele platformy X, který vyzýval: „Střelte ho jako Charlieho Kirka, budu rád.“

Okamura k tomu dodal, že se podobných výhrůžek nebojí: „Nebojím se jich, ani jim nebudu nadávat.“ Zároveň uvedl, že jeho odpověď bude demokratická, a vyzval voliče k účasti u nadcházejících voleb. „Pojďme za tři týdny všichni k volbám vyměnit Fialovu vládu, Rakušana a Piráty,“ dodal předseda SPD.

 

 

Charlie Kirk, zakladatel hnutí Turning Point USA, byl střelen do krku během veřejné akce na univerzitě v Utah Valley a útok nepřežil. Po jeho smrti přišly silné reakce včetně varování expertů, že politický diskurs v USA je stále více polarizovaný a násilné projevy proti svobodě slova jsou stále častější.

Diskuse pod Okamurovým příspěvkem ukázala, že část veřejnosti vidí šíření nenávisti právě u představitelů vládních stran. Jeden z diskutéru například poznamenal, že se nediví, když političtí oponenti své příznivce přiživují proti lídrům opozice. Tím jeden z uživatelů sítě X narážel na příspěvek ministra vnitra a předsedy hnutí STAN Víta Rakušana, v němž obhajoval migrační pakt jako nástroj k řešení nelegální migrace a označil Okamuru za „zlo bez přívlastku“.

Psali jsme:

Politická nenávist se projevuje nejen v USA na případu Charlieho Kirka. Připomeňme, že už v červenci 2024 došlo k útoku střelbou na prezidenta USA Donalda Trumpa, který byl na předvolebním mítinku v Pensylvánii postřelen do ucha a jen o vlásek unikl smrti.

Evropou v loňském roce otřásl útok na slovenského premiéra Roberta Fica. Ten byl v květnu 2024 postřelen v Handlové během setkání s veřejností. Útočník po něm vystřelil několikrát z krátké vzdálenosti, premiér byl těžce zraněn, ale útok přežil.

Tyto extrémní incidenty ukazují, že vlna násilí namířená proti politikům, která se zvedla v USA, má svůj neblahý odraz i v Evropě. 

Psali jsme:

Slavili i postřelení Fica. Rajchl po vraždě Kirka odhaluje liberály. A plánuje zakročit
Macinka píše do USA kvůli vraždě Kirka: Odkaz inspiroval celý svět
Zwyrtek Hamplová: Atentát místo argumentů
Trest smrti. Odměna přes 2 miliony korun. Vyšetřování Kirkovy vraždy se rozjelo

 

Zdroje:

https://t.co/QzpxtxeDos

https://twitter.com/tomio_cz/status/1966876551657779701?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/kate_alex_ax/status/1966882472848732350

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

násilí , Okamura , střelba , vláda , volby , výhrůžky , SPD , x , Petr Fiala , Kirk

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Souhlasíte s názorem, že nenávist v české společnosti podněcuje právě vláda?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek byl položen dotaz

Zajímalo by mě, s kým byste případně šli do koalice?

Protože teď všechny vaše koaliční partnery dost ostře kritizujte. Hlavně STAN a ODS. Zajímá mě, zda jsou pro vás přijatelní jako koaliční partneři? Protože jestli ne, tak s kým jiným byste do koalice šli? Nebo jste usoudili, že bude jen opoziční stranou, jako třeba SPD, které to evidentně vyhovuje?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 25 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Odpoví NATO Rusku? „Záleží, co Poláci najdou.“ Zaorálek a Votápek ve při

10:30 Odpoví NATO Rusku? „Záleží, co Poláci najdou.“ Zaorálek a Votápek ve při

Ruských dronů, které se ve středu zřítily na polské území, se mohli zmocnit Ukrajinci a ovládat je. …