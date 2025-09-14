„Nebojím se, vyměníme Fialovu vládu.“ Okamurovi vyhrožují vraždou

Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Předseda opozičního parlamentního hnutí SPD Tomio Okamura na síti X upozornil, že se stal terčem výhrůžek. „Názoroví oponenti mi otevřeně vyhrožují vraždou,“ napsal. Součástí jeho příspěvku byl i komentář jednoho uživatele platformy X, který vyzýval: „Střelte ho jako Charlieho Kirka, budu rád.“
Okamura k tomu dodal, že se podobných výhrůžek nebojí: „Nebojím se jich, ani jim nebudu nadávat.“ Zároveň uvedl, že jeho odpověď bude demokratická, a vyzval voliče k účasti u nadcházejících voleb. „Pojďme za tři týdny všichni k volbám vyměnit Fialovu vládu, Rakušana a Piráty,“ dodal předseda SPD.
Názoroví oponenti mi otevřeně vyhrožují vraždou. Nebojím se jich, ani jim nebudu nadávat. Naše odpověď bude demokratická - pojďme za tři týdny všichni k volbám vyměnit Fialovu vládu, Rakušana a Piráty???? pic.twitter.com/QzpxtxeDos— Tomio Okamura (@tomio_cz) September 13, 2025
Charlie Kirk, zakladatel hnutí Turning Point USA, byl střelen do krku během veřejné akce na univerzitě v Utah Valley a útok nepřežil. Po jeho smrti přišly silné reakce včetně varování expertů, že politický diskurs v USA je stále více polarizovaný a násilné projevy proti svobodě slova jsou stále častější.
Diskuse pod Okamurovým příspěvkem ukázala, že část veřejnosti vidí šíření nenávisti právě u představitelů vládních stran. Jeden z diskutéru například poznamenal, že se nediví, když političtí oponenti své příznivce přiživují proti lídrům opozice. Tím jeden z uživatelů sítě X narážel na příspěvek ministra vnitra a předsedy hnutí STAN Víta Rakušana, v němž obhajoval migrační pakt jako nástroj k řešení nelegální migrace a označil Okamuru za „zlo bez přívlastku“.
Politická nenávist se projevuje nejen v USA na případu Charlieho Kirka. Připomeňme, že už v červenci 2024 došlo k útoku střelbou na prezidenta USA Donalda Trumpa, který byl na předvolebním mítinku v Pensylvánii postřelen do ucha a jen o vlásek unikl smrti.
Evropou v loňském roce otřásl útok na slovenského premiéra Roberta Fica. Ten byl v květnu 2024 postřelen v Handlové během setkání s veřejností. Útočník po něm vystřelil několikrát z krátké vzdálenosti, premiér byl těžce zraněn, ale útok přežil.
Tyto extrémní incidenty ukazují, že vlna násilí namířená proti politikům, která se zvedla v USA, má svůj neblahý odraz i v Evropě.
