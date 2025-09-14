Prokšanová (KSČM): Nenechme sebou manipulovat

Zestátnění, převod do veřejného vlastnictví, znárodnění, opak privatizace - všechno znamená to samé - že kontrolu nad danou záležitostí bude mít stát.
V programu Stačilo! najdete konkrétně zestátnění ČEZ (o kterém už dnes mluví kdekdo) a také zestátnění veřejnoprávních médií. Není důvod se těchto pojmenování bát, jsou součástí politik i na Západě. To jen tady u nás se tím straší
Nenechme sebou manipulovat! Nenechme se zastrašovat! Pojmenovávejme věci pravým jménem! Jinak nám dál budou vládnout korupčníci, mafiáni a zloději!
Mgr. Petra Prokšanová
autor: PV