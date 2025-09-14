Prokšanová (KSČM): Nenechme sebou manipulovat

14.09.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zestátnění

Prokšanová (KSČM): Nenechme sebou manipulovat
Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

Zestátnění, převod do veřejného vlastnictví, znárodnění, opak privatizace - všechno znamená to samé - že kontrolu nad danou záležitostí bude mít stát.

V programu Stačilo! najdete konkrétně zestátnění ČEZ (o kterém už dnes mluví kdekdo) a také zestátnění veřejnoprávních médií. Není důvod se těchto pojmenování bát, jsou součástí politik i na Západě. To jen tady u nás se tím straší 

Nenechme sebou manipulovat! Nenechme se zastrašovat! Pojmenovávejme věci pravým jménem! Jinak nám dál budou vládnout korupčníci, mafiáni a zloději!

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
Psali jsme:

Prokšanová (KSČM): Julius Fučík zůstal nebezpečným i restaurovanému kapitalismu po roce 1989
Prokšanová (KSČM): Tak se nová doba staví ke svým hrdinům
Prokšanová (KSČM): Nechutná zbrojařská lobby ovládla myšlení Fialovy vlády
Prokšanová (KSČM): Mě rozhodně nebude nikdo vylučovat z veřejné debaty!

