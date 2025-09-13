Nozar (Stačilo!): Zahraniční politika Fialovy vlády pohoršuje

14.09.2025 10:21 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k reakci na zahraniční politiku FIalovy vlády

Foto: Archiv PL
Popisek: Skladník Lukáš Nozar, kandidující do Senátu

Na mítinku STAČILO! mne oslovil dobře oblečený pán, že by také rád dostal volební noviny. Přiznám se, že jsem ho předtím opomíjel úmyslně, protože jsem podle vzezření soudil, že je přiznivcem Fialovy vlády, který si jen přišel vyslechnout opoziční řečníky.

Pán se mi však přiznal, že ač po listopadu nikdy levici nevolil, tak nyní sympatizuje se STAČILO! mírovým programem, který žádná jiná strana tak propracovaný nemá. Zahraniční politika Fialovy vlády ho hrubě pohoršuje.

Když jsem od něj slyšel, že ve svém městě zakládal Občanské fórum, tak mne to nepřekvapilo, protože znám vícero zástupců jeho generace, kteří ve svých krajích vedli sametovou revoluci a nyní podporují STAČILO! Byl jsem moc rád, že se na naši podporu nechal vyfotit.

kampaň , volby , zahraniční politika , Nozar , SOCDEM

