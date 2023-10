ODS: Do Evropy jdeme SPOLU

reklama

Koalice SPOLU se rozhodla spojit své síly i do Evropského parlamentu. Její představitelé jsou přesvědčeni, že se společně stanou nejsilnějším hlasem za Česko. V pátek 27. října v Praze oznámením o společné kandidátce do Evropského parlamentu navázali u příležitosti třech let od podpisu původního memoranda na úspěšnou dosavadní spolupráci v obou komorách parlamentu, ale i v regionech. Podle předsedů stran i europoslanců je důležité se nyní soustředit na agendy, jež je spojují – například hájit otevřený trh, vnitřní bezpečnost a obranu před vnějšími hrozbami, konkurenceschopnost, energetickou nezávislost. Anketa Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu? Židé 64% Arabové 9% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 11280 lidí

„Příští evropské volby se odehrají jako souboj mezi těmi, kteří vidí Evropu jako příležitost pro spolupráci na straně jedné, a mezi těmi, kteří ji pouze používají jako laciný terč pro svoje politické útoky, případně jako jednoduchý zdroj peněz, na straně druhé. Koalice SPOLU chce být a bude reprezentantem těch prvních a pevně věřím tomu, že v konkurenci s populisty a extremisty v evropských volbách uspěje,” řekl předseda ODS Petr Fiala.

„Přestože ještě nejsou primární volby zcela uzavřeny, již dnes je zřejmé, že na kandidátce SPOLU bude široké spektrum výrazných českých osobností, osvědčených politiků i expertů. Troufám si říct, že žádná kandidátka nebude mít takovou personální sílu a žádná kandidátka nebude mít v čele tak silnou osobnost, jakou je Alexandr Vondra. Naším společným ideovým základem je volební desatero. Myslíme v něm na všechny důležité oblasti, ať už jde o vnitřní bezpečnost, obranu před vnějšími hrozbami, konkurenceschopnost, energetickou nezávislost, potřebu propojit Evropu dopravní a informační infrastrukturou či snahu zajistit prosperující zemědělství a živý venkov a také sociální a kulturní rozmanitost Evropy,” dodal Fiala.

„Když jsme se s Petrem a Marianem před třemi lety sešli den před 28. říjnem na Hradčanském náměstí, abychom představili společné memorandum pro volby do Sněmovny, čelili jsme obdobným pochybnostem jako dnes. Budou mít po volbách společný klub? Najdou liberálové a konzervativci společnou řeč? Nepovstanou na povrch dávné spory? A dokáží vůbec sestavit společnou kandidátku? Nejlepší odpovědi na tyto otázky nám dal čas. Za tři roky, co existuje koalice SPOLU, jsme dokázali vyhrát volby do Sněmovny, získat většinu v Senátu a úspěšně fungujeme nejen v Parlamentu, ale také na úrovních regionálních i krajských. A to ani nemluvím o tom, že naše společná vláda je v dnešní nelehké době zárukou stability. To jsou nejlepší důkazy smyslu koalice SPOLU i její budoucnosti. Nemá proto valného smyslu pitvat se v názorech, ve kterých se snad naše pohledy mohou lišit. Naopak nadále stavme na tom, co nás spojuje. Lepší příležitost, než jsou volby do Evropského parlamentu, bychom hledali jen stěží. Mottem společné Evropy a Unie je totiž ‚jednota v rozmanitosti ‘ a takoví jsou i koaliční partneři: TOP 09, ODS i KDU-ČSL,” řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Občanská demokratická strana ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Schopnost domluvit se a spolupracovat je na naší politické scéně výjimečná. Koalice SPOLU se místo vzájemných rozporů zaměřuje na praktická řešení pro dobrou budoucnost naší země. To občané chtějí především, proto nám dali důvěru. Nejenže jsme zvládli překonat řadu krizí, ale nebojíme se dělat velké reformy, které naše země potřebuje. Důchodová reforma je toho důkazem. Třicet let se o ní mluví, ale jsme první vláda, která ji skutečně připravila. Chystáme také reformu, která výrazně zjednoduší a zpřehlední systém sociálních dávek. Dokázali jsme se shodnout na zodpovědném hospodaření. Zároveň ale myslíme na ty, kteří třeba neměli v životě takové štěstí. Zdravotně znevýhodněné jsme podpořili zvýšením příspěvku na mobilitu, zvláštní pomůcky či nákladné diety. Snížili jsme DPH na potraviny. Novým rodičům jsme pomohli zvýšením rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun. To vše jsme SPOLU prosadili a prosadíme,“ říká předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Jsem připraven ujmout se role superlídra a udělám v příštích měsících vše, co je v mých silách, aby se tato vidina stala realitou. Samozřejmě, nebude to jednoduché. Evropské volby se podle mého hlubokého přesvědčení už nebudou odehrávat jen podle jednoduchého schématu ‚Babiš – Antibabiš‘. Budou také a možná především o tom, jaké dopady mají a budou mít evropské politiky na život lidí u nás doma a co všechno můžeme a máme udělat pro to, aby život našich spoluobčanů byl co nejlepší a naše země co nejvíc prosperovala. Výhodou proti našim konkurentům je a bude, že na naší kandidátce budou osobnosti, které mají v evropské politice nemalé zkušenosti, znalosti i vliv. To je síla, která se může a má zúročit,“ říká europoslanec a superlídr kandidátky do Evropského parlamentu Alexandr Vondra (ODS).

Psali jsme: ODS: Zrušení veta a odebrání kompetencí evropským státům je nepřijatelné SPOLU do europarlamentu, už je to dohodnuté. Ale ozval se senátor… Radost z kandidátky SPOLU. Ale tam, kde to Fiala nechce Eurovolby: Ivan Langer tvrdě proti koalici SPOLU

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE