ODS: Europoslanci Vrecionová a Vondra na cestě po Plzeňském kraji

V závěru výjezdu občanští demokraté v centru Plzně otevřeně diskutovali s veřejností i členskou základnou, během které rezonovala témata tuzemské a zahraniční politiky, primárně k nutnosti konsolidace veřejných financí nebo dalších krocích proti normě EURO 7.

„Během výjezdu po Plzeňském kraji jsme se po celý den potkávali s inspirativními osobnostmi místního regionu. Ať už na akademické půdě při návštěvě mezinárodního výzkumného centra, na lokální farmě v Líšťanech s místními zemědělci nebo v zahradnickém centru ve Všerubech, které se specializuje na pěstování okrasných růží, kam se díky místnímu živnostníkovi do malé obce sjíždí lidé i přes celou republiku,“ řekla Veronika Vrecionová, předsedkyně europoslaneckého klubu ODS a Spolku pro obnovu venkova ČR.

„V sadu Nebílovy hospodaří na více než 3000 hektarech půdy s jablečnými sady. Měli jsme příležitost k setkání s vedoucí sadu, se kterou jsme diskutovali aktuální dopady Evropské unie na oblast zemědělství a venkova, i konkurenceschopnost malých zemědělců na českém trhu,” dodala Vrecionová.

Témata EURO 7 i greendealu

„V závěru našeho výjezdu jsme se setkali s veřejností i místními občanskými demokraty. Rád jsem hovořil například o krocích vůči normě EURO 7, kde Česká republika spolu s dalšími sedmi zeměmi chystanou normu v současné podobě zásadně odmítá,“ řekl europoslanec Alexandr Vondra.

Při této příležitosti v podpůrných krocích ocenil ministra Martina Kupku a navázal: „Normy Euro 7, ačkoli mají dobré úmysly, budou mít ve své současné podobě negativní dopad na evropské spotřebitele a výrobce automobilů, což by se nemělo v diskusi přehlížet, neboť jsou neúměrné pozitivním dopadům na životní prostředí. Euro 7 jistě zvýší náklady v celém dodavatelském řetězci, což se v konečném důsledku projeví ve vyšších maloobchodních cenách pro spotřebitele. To by vyřadilo z trhu soukromých vozidel mnoho spotřebitelů s nízkými příjmy a negativně by to ovlivnilo zejména venkovské a méně rozvinuté regiony v Unii.“

