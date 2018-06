ODS: Plníme, co jsme slíbili. Ve Sněmovně navrhneme snížení daní

Vláda projedná daňový balíček, který dalece neodpovídá předvolebním slibům hnutí ANO a přichází s další komplikací daňového systému. ODS naproti tomu drží slovo a Sněmovně předloží návrh na snížení daní a zvýšení čistých příjmů všech zaměstnanců, který vychází z předvolebního programu občanských demokratů. Na tiskové konferenci to dnes oznámil předseda ODS Petr Fiala a předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura.

„Mnohokrát jsme od Andreje Babiše slyšeli velká slova o snižování daní zaměstnancům či rušení superhrubé mzdy. Byť to nebyly plány promyšlené a dostatečné, nyní z nich ve vládním návrhu zbylo už pouze velké nic. Dopadlo to tedy jako s ostatními sliby představitelů této vlády. ODS je nejen politickou alternativou hnutí ANO, ale nabízí i alternativní přístup - co slíbíme, to dodržíme. Před volbami jsme přišli s návrhem na snížení daní, které by díky zavedení 15% sazby u hrubé mzdy znamenalo zvýšení čisté mzdy všem zaměstnancům o zhruba sedm procent. V následujících dnech tento návrh předložíme v Poslanecké sněmovně,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

„Náš předvolební daňový balíček vycházel z principu jednoduchých a nízkých daní. Navrhujeme zrušení superhrubé mzdy, která již splnila svůj účel a zároveň snížíme daně z příjmu na 15 % z hrubé mzdy. Na účet každého občana tak přijde každý měsíc asi o 7 % vyšší mzda. Zaměstnanec s průměrnou mzdou 30 000 Kč tím získá měsíčně navíc 1 530 Kč, ročně to znamená více než 18 000 Kč. Na našem daňovém pravítku a webové kalkulačce může každý zjistit, jak by na této změně vydělal právě on a porovnat si, zda je pro něj lepší naše řešení nebo sliby hnutí ANO,“ doplnil předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Daňová kalkulačka je k dispozici na webu ODS.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Fiala (ODS): Andrej Babiš manažersky selhal Moravec ukázal Stanjurovi, jak ODS v posledním průzkumu poskočila. Voliči oceňují naši zásadovostost, pochvaloval si Udženija (ODS): Svoboda není nikdy dál od zániku než právě jednu generaci Fiala (ODS): Babiš rád mluví, ale skutek utek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV