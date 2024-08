ODS: Šestnáct občanských demokratů zabojuje o důvěru voličů zkušenostmi a jasnou vizí

První kolo senátních voleb se v sedmadvaceti senátních obvodech uskuteční společně s volbami do krajských zastupitelstev v pátek 20. a sobotu 21. září, druhé kolo pak samostatně o týden později.

„Před námi jsou senátní volby, jejichž vítězové budou ovlivňovat českou politiku až do roku 2030. Do voleb vysíláme celkem šestnáct kandidátů, mezi kterými najdete velmi zkušené politiky, kteří v Senátu zasedají již několikáté období, ale i řadu nových tváří, které mohou do Senátu přinést svěží vítr a novou energii. Jsem pevně přesvědčen o tom, že všichni námi nominovaní kandidáti do Senátu jsou nejen slušní a pracovití, ale jsou i bytostnými demokraty, kteří jsou si vědomi významu a role Senátu. Jejich volbou volíte demokracii, svobodu, kapitalismus. Děkuji vám za jejich podporu. Jen společně zvítězíme,” řekl Petr Fiala, předseda ODS a premiér.

„Pro Senát, stejně jako pro každý tým, platí, že je jen stejně kvalitní jako jeho členové. Lidé, kteří mají hájit demokratické principy, by měli mít životní zkušenost, být odolní, mít za sebou i další bitvy, spory a diskuse. Měli by umět argumentovat, být schopni si stát za svým názorem a mít jasné hodnotové ukotvení. A právě takové kandidáty nabízíme. Tyto volby nejsou o tom, co je dobré pro občanské demokraty. Jsou o tom, co je dobré pro nás pro všechny. To znamená, abychom měli dobré rádce, dobré strážce a dobré ochránce. Jsem přesvědčen, že ODS navrhuje do týmu zvaný Senát právě takové kandidáty,“ řekl předseda českého Senátu Miloš Vystrčil.

„Senát v uplynulých letech jasně prokázal svou důležitost v celém ústavním systému, kdy nezpochybnitelně funguje jako pojistka demokracie a svobody. V letošních volbách čelíme výzvě obhajoby nejsilnějšího senátorského klubu. I letos je naším cílem získat silný mandát k obraně České republiky před vlivy populistů a extremistů. Za Občanskou demokratickou stranu se o důvěru občanů ucházejí slušní a pracovití kandidáti. Díky jejich zkušenostem už teď vím, že jejich přítomnost v Senátu bude přínosná,“ řekl předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 a šéf volebního štábu do senátních voleb Zdeněk Nytra.

Občanská demokratická strana ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jiří Kulhánek (SPOLU), SEO: 5, Ústecký kraj – Chomutov

Původně pracoval jako pedagog na základní škole v Kadani. Už v prvních svobodných komunálních volbách v roce 1990 byl zvolen radním města. Do funkce starosty byl zvolen postupně pětkrát v řadě. Zkušenosti má z komunální i krajské politiky. Úzce spolupracuje s MPSV ČR na úpravách zákonů vztahujících se k sociálním dávkám, kde využívá své dlouholeté zkušenosti pro uplatnění zdravého rozumu v připravované legislativě. Klade důraz na zefektivnění systému sociálních dávek a na boj proti obchodu s chudobou, zároveň by se v Senátu rád věnoval ochraně a rozvoji historických památek.

Pavel Karpíšek (ODS), SEO: 8, Plzeňský kraj – Rokycany

Svou pracovní kariéru startoval jako pedagog na základní škole, ale již po půl roce, v pouhých 23 letech, byl zvolen starostou obce Vejprnice, které se od té doby jako místostarosta nebo starosta věnuje více než třicet let. Aktivně se podílí na legislativních iniciativách, které podporují rozvoj venkovských regionů – jeho práce vedla k přijetí opatření, která zlepšují životní podmínky na venkově, například v oblasti dopravní obslužnosti a dostupnosti základních služeb.

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 5% Nechci 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 9293 lidí

Vladislav Vilímec (ODS), SEO: 11, Plzeňský kraj – Domažlice

Už jako mladý se rozhodl aktivně podpořit listopadovou revoluci a posléze vstoupil do komunální politiky, ve které pro město Kdyně pracoval téměř třicet let. Podílí se na diskusích o daňové politice – jedním z jeho úspěchů je prosazování zjednodušení daňového systému. Dlouhodobě prosazuje cestu odpovědného hospodaření státu, věnuje se rozpočtové politice.

Zbyněk Sýkora (ODS), SEO: 14, Jihočeský kraj – České Budějovice

Je příkladem aktivního člověka, který se nezalekl upoutání na invalidní vozík po úrazu, kdy z nešťastných momentů učinil výzvu v dalším směřování a smyslu života. Od roku 2005 pracuje pro rozvoj parasportu, kdy stál u zrodu mnoha prospěšných projektů. Je předsedou Českého paralympijského výboru, reprezentantem Česka v parabadmintonu. Jednou z jeho priorit v Senátu bude snížení administrativní zátěže pro občany i podnikatele – rád by usiloval o reformy, které by vedly k větší efektivitě státní správy a snížení zbytečné byrokracie.

Vladimíra Ludková (ODS), SEO: 23, Praha – Praha 8

Původní profesí je sociální pracovnice. Dlouhodobě prosazuje myšlenku, že péče o seniory, rodinu a životní prostředí jsou důležité pravicové a konzervativní hodnoty. V Senátu by se chtěla zaměřit na zlepšení dostupnosti zdravotní péče, zvláště v oblasti duševního zdraví, a na podporu zdravotnických zařízení – jako místostarostka s tím má konkrétní zkušenosti.

Eva Zažímalová, BEZPP (ODS), SEO: 26, Praha – Praha 2

Pracuje jako vědkyně, druhým funkčním obdobím byla zvolena a jmenována předsedkyní Akademie věd ČR. Za svou výjimečnost získala Řád čestné legie, nejvyšší francouzské státní vyznamenání. Chce posílit odolnost společnosti, zejména v oblastech jako je boj proti dezinformacím, potravinová bezpečnost a rovněž prosazuje udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Ladislav Chlupáč (SPOLU), SEO: 29, Ústecký kraj – Litoměřice

Původní profesí je pedagog, do komunální politiky vstoupil z pozice ředitele základní školy. Ladislav Chlupáč je dlouholetým politikem města Litoměřice. Dlouhodobě se věnuje agendě rozvoje venkova, a to vzhledem k přímé zkušenosti – vysokému počtu obcí nacházejících se v jeho senátním obvodu. V horní komoře se zaměřil na rozvoj regionální infrastruktury a zlepšení podmínek pro podnikání v regionu – jeho úsilí vedlo k podpoře projektů zaměřených na obnovu a rozvoj městských oblastí, například včetně zlepšení dopravního propojení, kladl důraz na rozvoj venkova a podporu komunitní energetiky, což zahrnovalo legislativní úpravy na zlepšení podmínek v menších obcích a ochranu před přírodními katastrofami, jako jsou záplavy.

Hynek Hanza (ODS), SEO: 32, Ústecký kraj – Teplice

Původní profesí je ekonom. Má bohaté zkušenosti v komunální politice, zasloužil se o významný rozvoj Teplic, kde se mj. podílí na aktivitách v boji proti korupci a klade důraz na transparentnost vedení radnice. Jeho krédem v politice je: „Cílem mé práce je vnést do politiky nadhled, jednoduchost, srozumitelnost a hlavně zdravý rozum.“ V Senátu dlouhodobě prosazuje konzervativně-pravicové názory, které dlouhodobě vnáší do diskusí o snaze větší podpory regionů, které zaostávají za ostatními, aktuálně například změnou dávkového systému, sociálního systému a bojem proti obchodu s chudobou.

Vít Němeček (SPOLU), SEO: 35, Liberecký kraj – Jablonec nad Nisou

Profesí se věnuje zdravotnictví: je chirurgem a ředitelem Nemocnice Jablonec nad Nisou. Zkušenosti má z komunální, krajské i celostátní politiky. Za nejvyšší hodnoty považuje svobodu, řád a zodpovědnost každého jedince za život svůj i životy svých nejbližších. Věnuje se prevenci nádorových onemocnění. Plánuje prosazovat legislativní změny, které pomohou zefektivnit systém zdravotní péče a zlepší pracovní podmínky ve zdravotnickém sektoru, zaměřil by se na prosazování změn ve vzdělávání a kompetencích zdravotníků.

Raduan Nwelati (SPOLU), SEO: 38, Středočeský kraj – Mladá Boleslav

Původním povoláním je lékař ortoped, zkušenosti v řízení získal v pozici ředitele nemocnice. Má zkušenosti z komunální i krajské politiky. Nwelati prosazuje odpovědnou politiku: „Dělání pouze líbivých kroků sice může zajistit popularitu, ale odkládání řešení problémů vás stejně jednou dožene.“ Nwelati zároveň zapojuje mladé lidi do veřejného života, což se odráží v jeho iniciativě s názvem „Tým 30minus“, kde pracuje s mladými lidmi do 30 let a zohledňuje jejich názory při rozhodování v Senátu. V Senátu se zaměřil na zlepšení podmínek ve zdravotnictví, zejména v oblasti podpory regionálních nemocnic a zdravotnických zařízení ve Středočeském kraji, kde se podílel na iniciativách zaměřených na zlepšení financování zdravotnictví a podporu zdravotnického personálu.

Zdeněk Hraba, BEZPP (ODS), SEO: 41, Středočeský kraj – Benešov

Před vstupem do politiky se věnoval právní praxi a akademické činnosti, což mu dodalo hluboké znalosti právního systému, které dnes využívá ve své politické kariéře. Je jedním z hlavních obhájců ústavních práv a svobod. Přispěl k revizi a zlepšení několika zákonů, zejména v oblasti justice a veřejné správy, kde se zaměřil na ochranu práv občanů a transparentnost procesů.

Jan Tecl (ODS), SEO: 44, Pardubický kraj – Chrudim

Dlouhodobě působil v roli starosty Havlíčkova Brodu, kde se významně věnoval modernizaci dopravní infrastruktury, což považuje za klíčové pro hospodářský rozvoj regionu. Zároveň je příkladný pro svou podporu komunitních projektů a kulturního dědictví, zasazuje se o ochranu a obnovu historických památek a podporu místních kulturních akcí, které přispívají k posílení místní identity a rozvoji cestovního ruchu. Jako dlouholetý úspěšný starosta dokáže propojovat často na první pohled rozdílné názory v kompromisní řešení. Působení Jana Tecla v českém Senátu je celých 6 let spojeno s prací ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, do jehož činnosti významnou měrou spadá i školství. Za úspěch považuje včasné legislativní úpravy školského zákona, díky nimž mohly být spuštěny elektronické přihlášky na střední školy. Za důležitou považuje odvedenou práci na legislativních změnách a na přípravě nových vzdělávacích programů s důrazem na zúžení obsahu vzdělávání, využití zkušeností a sdílení inspirativních příkladů různých škol. Probíhá komunikace VVVK s odborníky i procesními organizacemi, na jaře 2023 se uskutečnila i veřejná diskuse, nyní jsou zpracovávány výstupy.

Martin Červíček (ODS), SEO: 47, Královéhradecký kraj – Náchod

Svou kariéru zahájil u policejních složek. Ve své poslední vysoké funkci se zaměřil na důležité reformy uvnitř policie, zlepšení její efektivity a zvýšení důvěry veřejnosti v bezpečnostní složky státu. Je zkušeným krajským i celostátním politikem. Jeho kariérní zkušenosti jsou dnes příkladem úspěšného propojení zkušeností z bezpečnostních složek a veřejné správy – to mu umožňuje efektivně řešit spektrum problémů a přispívat k rozvoji regionu i celé země. Jeho mottem je: „Kde je vůle, tam je i cesta“. V Senátu se aktivně podílel na legislativě zaměřené na zvýšení bezpečnosti, včetně podpory opatření proti organizovanému zločinu a terorismu.

Michal Kortyš (ODS), SEO: 50, Pardubický kraj – Svitavy

V komunální politice začínal už po revoluci, byl starostou Litomyšle a výrazně se podepsal na rozvoji jednoho z nekrásnějších českých měst. Dlouhodobě usiloval o zapsání zámku v Litomyšli na seznam světového dědictví UNESCO, to se mu v roce 1999 povedlo. Na tamní radnici působil jako radní až do roku 2022. Během své funkce senátora aktivně prosazoval legislativu na podporu venkovských oblastí, včetně zlepšení financování pro malé obce, rovněž se zasloužil o zajištění lepší dostupnosti zdravotní péče v méně osídlených oblastech v jeho regionu.

Rostislav Koštial (SPOLU), SEO: 56, Jihomoravský kraj – Břeclav

Je vinařem a zemědělcem, narodil se na jižní Moravě. Má za sebou čtyři období v roli starosty Mikulova. Zasadil se o zařazení Mikulova jakožto jednoho z nejvýznamnějších turistických cílů na jižní Moravě, známým především díky svým vinařským tradicím. Podporuje iniciativy zaměřené na ochranu krajiny a udržitelné hospodaření. Drží se kréda: „Neslibuji modré z nebe, ale přináším konkrétní kroky a řešení problémů, které nás na jižní Moravě pálí nejvíce.“ Prosazoval ochranu krajiny a udržitelné hospodaření, přičemž se soustředil na projekty, které měly za cíl chránit přírodní dědictví a zlepšit kvalitu života v regionu – podílel se na iniciativách zaměřených na ochranu vodních zdrojů a zlepšení kvality ovzduší.

Milada Sokolová (ODS), SEO: 62, Olomoucký kraj – Prostějov

Má zkušenosti s živnostenským podnikáním, ale také s manažerskou pozicí ve Vojenském opravárenském podniku. Do komunální politiky vstoupila jako aktivní občanka. Od roku 2010 zasedá nepřetržitě v Zastupitelstvu města Prostějova. Má velmi blízko ke kultuře: nejen jako vášnivá zpěvačka, ale stála u zrodu mnoha kulturních akcí, jednou z nich je obnovení tradice módních přehlídek na náměstí, které Prostějovu vrací lesk „města módy“. Chce být senátorkou, která je v každodenním kontaktu s občany, se kterými chce rozvíjet regionální oblasti, vedoucí k podpoře venkova a zlepšení podmínek pro malé obce, kdy vytvořením nových turistických cílů úměrně přispěje k nárůstů pracovních míst.

Volby do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu se uskuteční 20. a 21. září, druhé kolo voleb je v plánu 27. a 28. září. Více se o našich kandidátech dozvíte na webu ZDE.

Psali jsme: ODS: V Senátu potřebujeme zkušené osobnosti Ivo Strejček: Debakl ODS v evropských volbách. A tahle strana ještě existuje? Skopeček (ODS): Ostrá otáčka doprava v Evropě Zahradil (ODS): Kdo nevolil podle šablony, byl proruský kolaborant