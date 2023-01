Ochodnická (TOP 09): Samy děti jsou překvapeny, že je to běžně prodejné

reklama

Pane premiére, vážená vládo, kolegyně, kolegové.

Já se vám omlouvám, že jsme vám zkrátili pauzu, ale dovoluji si před vás předstoupit. Vyzkoušela jsem si poprvé, jaké to je čekat na normu a na to, abych se dostala až sem. Tak jsem vděčná, že předsedové našich klubů umožnili, že tento bod budeme moci doprojednat.

Je to tři čtvrtě roku, vážení kolegové, vážené kolegyně, kdy jsem poprvé s panem ministrem projednávala to, že nikotinové sáčky nejsou využívány pouze v adiktologii, ale také našimi dětmi a mladými lidmi. Je to tři čtvrtě roku, co jsme začali řešit, že nikotinové sáčky budeme muset nějakým způsobem - jejich prodej - omezit a že naše normy a zákony tomu neodpovídají. Po tom tři čtvrtě roce, když jsme se o tom bavili s panem ministrem, jsem přijela domů, kde mám dvě děti, jedenáctileté a dvanáctileté, a byla jsem v šoku z toho, že jejich spolužáci - možná i oni - už mají dávno zkušenost s nikotinovými sáčky. Buď je užívají anebo minimálně v jejich třídách jsou. To se bavíme o druhém stupni základní školy. To, co následovalo, bylo to, že jsme si s kolegou z hnutí STAN Josefem Flekem řekli, že to vyzkoušíme jako nekuřáci. Musím vám říci, že to, co následovalo, byl opravdu velký šok. Jako nekuřák jsem to vydržela tři minuty, a poté jsem měla pocit, jako kdybych vypila tři velké panáky, dejme tomu, slivovice.

Proto jsme se rozhodli, že navážeme na legislativu, která již byla připravena opozičním hnutím, doplníme ji a opravíme to, co bylo ve stanoviscích vlády poté, co byly tyto normy předloženy. Proto před vás dnes předstupuji ještě poté, co jsme společně s paní profesorkou Adámkovou a právě Josefem Flekem uspořádali kulatý stůl, který spojoval tři témata, ale nikotinové sáčky byly tím hlavním, kde jsme chtěli slyšet názory jak odborníků, tak dalších osob. Přihlásila se i hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, která nám sdělila, že zřizovatelé i starostové ve Středočeském kraji to považují za obrovský problém. Nacházejí děti, které zvrací na toaletách, které ztrácí vědomí a podobně a ten problém se vytkl, vymkl kontrole, pardon.

Mgr. Martina Ochodnická TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Výsledkem je tedy to, že před vás dnes s pokorou a zároveň ohromnou nadějí předstupuji s novelou zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Tento návrh zákona mění zákon č. 65/2017 Sb. Jedná se o sněmovní tisk 321. Tento návrh zákona reaguje na stále se zvyšující zájem dětí a mladistvých o tak zvané nikotinové sáčky. Na základě sledování a zjišťování situace v praxi bylo vyhodnoceno, že existuje vysoké riziko - a pozor, tady to je to nejdůležitější - vzniku závislosti na nikotinu.

Výsledky toxikologických studií ukazují, že obsah škodlivých a potenciálně škodlivých látek je výrazně nižší než u orálního tabáku, a to je potřeba zdůraznit. Stále jsou nikotinové sáčky - v uvozovkách - zdravější než běžná cigareta, pro naše děti obzvlášť. Ale my chceme dosáhnout toho, aby samozřejmě neužívaly ani to ani to.

Anketa Koho nejvíc chcete ve 2. kole volby prezidenta? Pavel Fischer 0% Jaroslav Bašta 28% Petr Pavel 2% Tomáš Zima 0% Danuše Nerudová 0% Andrej Babiš 65% Karel Diviš 0% Marek Hilšer 5% hlasovalo: 32800 lidí

Dle odhadu obchodníků současné prodeje představují přibližně 200 milionů sáčků za rok, ze kterých přibližně 70 % dnes už připadá právě na nikotinové sáčky. Počet uživatelů je odhadován na dvě stě tisíc a sto padesát tisíc tvoří uživatelé nikotinových sáčků, padesát tisíc žvýkacího tabáku. Jedenáct procent třinácti až šestnáctiletých studentů uvádí pravidelné nebo denní kouření tabáku. Z toho odpadly dnes už nikotinové sáčky.

Konkrétně se proto v této novele navrhuje zavedení zákazu prodeje nikotinových sáčků osobám mladším 18 let, včetně úpravy prodeje tohoto výrobku způsobem obdobným, jakým jsou řešeny právě tabákové výrobky, elektronické cigarety a bylinné výrobky určené ke kouření, a to s využitím stávajících kontrolních orgánů a zaužívané praxe. Předkladateli této novely, jak už řekl pan místopředseda, jsem já, pan poslanec Josef Flek, pan poslanec Tom Philipp, pan předseda výboru pro zdravotnictví Bohuslav Svoboda a paní poslankyně Klára Kocmanová, za což jim patří obrovský dík. A zároveň bych ale na tomto místě velmi důrazně chtěla poděkovat všem vám šedesáti dvěma dalším poslancům, jak koaličním, tak poslancům opozičního hnutí ANO, kteří připojili své podpisy právě k této novele.

Jaké to je dnes? Obaly nikotinových sáčků už dnes obsahují a včera jsem tomu dotazu čelila, obsahují většinou přeškrtnutou osmnáctku, nicméně není vymahatelná jakákoliv kontrola a jsou prodávány i dětem mladším 18 let. Zároveň i obaly vypadají v mnohých případech tak, že rodič nebo třeba učitel nepoznají, že nejde o žvýkačky, ale že jde právě o nikotinové sáčky.

Poslanecký návrh prošel dotčenými orgány, které vydaly různá stanoviska. Myslím, že se k nim vyjádří určitě ještě paní zpravodajka. A v Poslanecké sněmovně - a je nutné to tu říct a považuji to za fér, leží další dva související návrhy poslanců Marka Nováka, Tomáše Helebranta, Petra Sadovského, Michala Ratiborského a dalších, ale také poslanců Jaroslava Bašty a paní poslankyně Věry Adámkové, sněmovní tisky 246 a 247.

Je nutné také říci, že Ministerstvo zdravotnictví připravilo související vyhlášku, která řeší to další, co neřeší tahle novela, která pouze zakazuje prodej do 18 let, a to je složení, vzhled, jakost, vlastnosti, způsob označování a povinnosti výrobců a dovozců. Tato vyhláška již byla schválena a vejde v platnost od 1. července tak, aby se výrobci stihli připravit. Maximální množství nikotinu potom v tom jednom sáčku je 12 miligramů.

A teď už úplně nakonec, ať vás nezdržuji víc, než je to nezbytně nutné, protože jsem vděčná, že jste nám tuhle možnost dali. Děkuji Ministerstvu zdravotnictví, koaličním poslancům v čele s Josefem Flekem, kterého nevidím, paní profesorce Věře Adámkové, kterou taky nevidím, všem, kteří se zúčastnili kulatého stolu, paní hejtmance Petře Peckové a všem ředitelům, učitelům a prodejcům.

A na závěr bych chtěla jenom poprosit vás všechny, co tu jste, anebo co mě vidíte a vnímáte. Zákon a zákaz vlastně neřeší vůbec nic, pokud nebudeme pracovat na prevenci. Takže pokud každý z vás jmenovitě se k tomuto bude mít chuť přihlásit a na své sítě, anebo kamkoliv jinam umístit to, že nikotinové sáčky škodí našim dětem, že existují, že jsou nebezpečné a že mohou vyvolat závislost, bude to možná víc než celé to schválení tohoto zákona pro naše děti, pro naše učitele, zřizovatele a především pro rodiče, protože se stále ještě setkávám s tím, že mnozí rodiče vůbec nevědí, že něco podobného existuje, natož že to mají možnost nakoupit i děti.

A ještě poslední bod. Samy ty děti jsou překvapeny, ty děti jsou překvapeny, že je to běžně prodejné, že se k tomu dostanou. Proto si zde dovoluji navrhnout poslední věc, a to už předeslal právě pan místopředseda, abyste z tohoto důvodu a z důvodu toho, že jsme se snad shodli na tom, jak má právě tahleta novela vypadat, umožnili schválení již v prvém čtení podle § 90. Byla bych vám velmi vděčná. A jak řekl národní protidrogový koordinátor, nehledáme společnost bez závislostí. Náš úkol je minimalizovat rizika a dopady, obzvlášť, když se to týká našich dětí.

Kolegyně, kolegové, já vám moc děkuju za pozornost a ještě jednou se moc omlouvám.

Psali jsme: Svoboda (ODS): Děti a nikotinové sáčky. To musíme zastavit Ochodnická (TOP 09): Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina Ministerstvo zdravotnictví představilo vyhlášku, regulující nikotinové sáčky Novák (ANO): Jde o stopku pro nikotinové sáčky pro děti a mladistvé

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama