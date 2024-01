Okamura (SPD): Běžné už pryč! Ukončete tuhletu vládu! Podejte demisi! Vy jste proti demokracii

reklama

Tak já bych to chtěl jenom, vážené dámy a pánové, shrnout. Vládní pětikoalice tady porušuje zákon o jednacím řádu, protože faktické poznámky jsou tam jasně zmíněny. A to se ani neptám, a já se tady perzekvovat od vládní koalice nenechám, zdali to omezení těch faktických poznámek na dvě náhodou neplatí i pro nás s přednostním právem. To tedy opravdu budeme muset zasáhnout, protože to už jsme tady řešili jednou, kvůli tomu se musela přerušit schůze a byla z toho pro vládní koalici velká blamáž. To znamená, to je jedna věc, že já se tady umlčovat nenechám, když vy ohýbáte ústavu a budu si říkat, budu vystupovat, kdy budu chtít v souladu s jednacím řádem a ne jak si myslí paní Pekarová Adamová. Samozřejmě problematický moment je ten, že když nás tady budete napadat a lhát, což je vaše obvyklá metoda, jak paní Pekarové Adamové, tak některých - některých poslanců vládní pětikoalice, tak my nemůžeme reagovat. Naši poslanci budou napadeni opakovaně a oni nemůžou reagovat, protože chcete omezit faktické poznámky. To, co si o vás myslí reálně občané, zažil přesně včera ministr vnitra Vít Rakušan, předseda STAN. Lidé volali fašisto!, demisi!, ano, přesně dneska to zase předvádíte. Novodobí fašisti, kteří nejste schopni akceptovat vůbec... (Bušení do lavic z řad koalice, hlasité projevy nesouhlasu.)

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová Vaše slova, pane předsedo....

Poslanec Tomio Okamura: Jasně že ano, to samé totiž tenhleten Rakušan říká opozici, to samé říká premiér Fiala, říká extremisté, populisté. Vy jste rozdělili společnost, vy jste to tady vyhrotili a teď vidíte, jaká je reálná atmosféra. Běžné už pryč! Ukončete tuhletu vládu! Podejte demisi! Vy jste proti demokracii! Znovu říkám, tady paní Pekarová Adamová, mějte sebereflexi, jste nejméně důvěryhodnou političkou v České republice! Drtivá většina občanů vám nevěří! Ukončete to! Běžte pryč! Nemáte žádnou legitimitu navrhovat takové změny, co tady předvádíte dneska! (Potlesk z řad opozice.)

