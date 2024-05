Okamura (SPD): Budou lidi zavíráni do vězení za pravdu? Co myslíte?

reklama

Evropská unie nadále energeticky dusí Českou republiku a povede to k dalšímu zdražování!

Podoba, v jaké Evropská komise schválila podobu české státní finanční podpory výstavby případného pátého bloku v jaderné elektrárně Dukovany, je pro ČR zcela nevýhodná a povede k dalšímu růstu cen elektrické energie pro české spotřebitele.

Dle rozhodnutí Evropské komise tento náš nový jaderný zdroj nesmí vytlačovat z elektrizační soustavy výrobu z tzv. obnovitelných zdrojů energie.

Jde jednoznačně o požadavek dokládající upřednostňování dodávek elektřiny z dotovaných německých větrných a fotovoltaických elektráren na úkor České republiky, jejích občanů a firem.

Pokyny Evropské komise rovněž naprosto vylučují jakoukoli návratnost vložené investice do tohoto jaderného bloku. Evropská komise také zkrátila dobu trvání přímé státní finanční podpory tohoto zdroje z 60 na 40 let, což přinese vyšší výrobní náklady a vyšší koncové prodejní ceny elektrické energie.

Evropská komise nám dále nařizuje prodávat 70 % elektřiny vyrobené z tohoto nového zdroje přes evropskou lipskou komoditní burzu, a to po celou dobu jeho životnosti - až do roku 2096. Přičemž ČR původně žádala o to, aby elektřinu vyrobenou z tohoto z nového zdroje vykupoval státní obchodník, který by ji pak levně prodával českým zákazníkům, což byl původně návrh hnutí SPD.

Tento příklad jasně ukazuje, jak členství v EU v její současné podobě zásadním způsobem ekonomicky poškozuje ČR a její občany, a to i na několik generací dopředu. Je nepřijatelné, aby o podobě financování výstavby českých jadernách zdrojů rozhodovala Evropská komise!?!?

Kvůli energetické politice EU, včetně tzv. Green Dealu, máme již delší dobu i nejvyšší ceny elektřiny dle přepočtu na paritu kupní síly pro konečné spotřebitele v celé EU, přestože naše výrobní náklady na elektřinu jsou jedny z nejnižších a ČR je exportérem levné elektřiny.

Rozhodnutí Evropské komise zásadním způsobem ohrožuje ekonomickou smysluplnost rozvoje sektoru jaderné energeticky v ČR.

Za této situace se jasně ukazuje, že požadavek hnutí SPD na vypsání referenda o dalším členství ČR v EU je plně legitimní a velice aktuální.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

