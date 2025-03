Okamura (SPD): ČT dnes socialisticky sdírá všechny občany

Vážené dámy a pánové, už několik měsíců tady vládní koalice prosazuje další zdražení životů našich občanů a firem formou zvýšení povinných poplatků za Českou televizi a rozhlas a my se tady tomu snažíme zabránit. Díky našemu snažení jsme lidem a firmám ušetřili miliony korun, jelikož zákon měl platit už od 1. ledna, ale ještě neplatí. Dnes se vládní koalice rozhodla v rozporu s jednacím řádem dát hlasování na pevný čas, takže budeme hlasovat o tomto zákonu naposledy, který je... Tento zákon je samozřejmě z praktického hlediska naprosto zbytečný.

Navíc chce vládní koalice nově zavést povinné poplatky i pro držitele mobilních telefonů a počítačů, tedy zařízení s připojením k internetu. Hnutí SPD je proti zvyšování a zavádění poplatků a po letošních volbách a výměně Fialovy vlády chceme koncesionářské poplatky zrušit. SPD zároveň prosazuje sloučení České televize a Českého rozhlasu, čímž ušetříme náklady.

Poslanecký klub SPD tedy bude hlasovat proti zvyšování koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu. Ideální by bylo, aby poplatek za Českou televizi a rozhlas platil jen ten, kdo se na ni chce dívat či poslouchat. To je spravedlivé. Další variantou je, že vysílání České televize a Českého rozhlasu může být financované jednak zčásti ze státního rozpočtu a zčásti také prodejem vlastní produkce, ostatně tak se živí i státní tisková agentura ČTK. Není problém, aby třeba na internetu některé prémiové komerční pořady ČT nebo ČRo zpoplatnily tak, jako to dělají ostatní komerční média. Pokud by například Česká televize uměla točit v koprodukcích kvalitní prodejné filmy a pořady, tak dnes bychom mohli třeba hlasovat naopak o snížení poplatku.

Za starých časů to fungovalo tak, že naši producenti odjeli do západního Německa, tam nabídli scénáře a Němci zaplatili výrobu. Češi film či seriál natočili a výroba nejenže nestála ani korunu, ale naopak české filmy a seriály státu vydělávaly tehdy drahocenné devizy. Příklady jsou notoricky známé, jsou vysílané a atraktivní dodnes a mnohé z nich jsou i legendou v celé Evropě: Arabela, Popelka, Cirkus Humberto, Dobrodružství kriminalistiky, Pan Tau a desítky dalších. Co dělali ti komunisté jinak než my kapitalisté? No, komunisté v touze po markách se chovali kapitalisticky. Točili kromě propagandy také prodejné, celoevropsky nebo i celosvětově atraktivní komerční filmy a seriály, a to s těmi nejlepšími autory.

No a co dělá ČT dnes? Socialisticky sdírá všechny občany, aby pak vybraní kamarádi a jejich kamarádi vyráběli neprodejné pořady a filmy, a když má ČT trhák jako StarDance, tak je to pořad koupený, převzatý ze zahraničí. Připomeňme přitom, že velké zábavné, bulvární, atraktivní pořady jsme kdysi uměli vyrábět sami, například Televarieté. Popravdě ČT už se dnes nezmůže ani na pořádný silvestrovský pořad srovnatelný s těmi kdysi.

Ale samozřejmě Českou televizi a Český rozhlas nemáme primárně proto, aby nám točily pohádky nebo Silvestry. V první řadě tu jsou od toho, aby vysílaly objektivní a profesionální zpravodajství a publicistiku na veřejnoprávní témata. Bohužel ve srovnání s komerčními televizemi ta veřejnoprávní produkce kulhá na obě nohy, pokud je vůbec má.

Třeba ideologicky zaseklý a vyčpělý pan Moravec už měl být dávno v mediálním důchodu a jeho smlouvy s Českou televizí by měly být konečně odtajněny a zveřejněny, abychom všichni věděli, za kolik dělá on a Česká televize propagandu a za kolik hází špínu na politické oponenty. Přitom není problém, že prosazuje nějakou ideologii a preferuje jen vybrané politiky, ale problém je to, že tu propagandu prosazuje za veřejné peníze ve veřejnoprávním médiu, kde to má zakázané ze zákona. To je ovšem zcela zásadní.

Jak už jsem konstatoval dříve, tento zákon na zvýšení koncesionářských poplatků z pera Fialovy vlády nasype další miliardy České televizi bez jakéhokoli auditu efektivity a analýzy potřebnosti. Je to jen a jen prostý a sprostý úplatek před volbami. Ti, co veřejnoprávním médiím nasypou zlaťáky do žlabu, a to aniž by zkoumali proč a za co, budou ti hodní, kteří budou mít před volbami v těchto médiích body, a na nás, co jsme proti, se pak budou těšit rozezlení reportéři, kterým odmítáme sypat peníze bez otázek.

Tady bych připomněl tu velice známou nejnovější v podstatě analýzu, kterou prezentovala minulý rok i Rada České televize, že v podstatě poměr pozvání do diskusních a publicistických pořadů České televize, koalice versus opozice, je přibližně: dvě třetiny pozvání má koalice, zástupci koaličních stran, a třetinu pozvání zaujímají zástupci opozice, takže to je férovka v podání České televize. Samozřejmě přidám ten notoricky známý případ, že už jsem deset let - ano, je to deset let - nebyl pozván do Otázek Václava Moravce, přitom je to hlavní a nejsledovanější diskusní politický pořad České televize a já jsem ani jednou neodmítl pozvání, takže to jsou mediální podvodníci par excellence, kteří zneužívají koncesionářské poplatky opozičních voličů ve prospěch vládní koalice, to znamená, aby opozice nebyla vidět.

Dobrá zpráva je, že stále větší část české veřejnosti veřejnoprávním médiím nevěří ani pozdravení. Na druhé straně, veřejnoprávní vymývání mozků stále funguje a oběťmi jsou lidé z celého spektra společnosti, včetně politiků, což se zásadně odráží i na programech a cílech takto zasažených stran a škodí to následně celé zemi, republice i občanům. I proto musíme po volbách přijmout systémové změny a napravit zoufalý stav ve veřejnoprávních médiích, aby naplňovala alespoň některé zásadní principy, tedy poskytovat objektivní zpravodajství a publicistiku a účelově nedehonestovat.

Vážené dámy a pánové, vámi navrhovaný zákon je jen další politickou korupcí, páchnoucí svědek vaší zoufalé snahy zmanipulovat s pomocí veřejnoprávních médií nadcházející volby. Doufám, že za další pokus okrádat a ohlupovat občany vás bude spravedlivě soudit ne bůh - ten je daleko a vysoko - ale už na podzim voliči a vaše vláda skončí.

Já úplně na závěr zopakuji, že poslanecký klub hnutí SPD bude hlasovat proti zvyšování koncesionářských poplatků, a pakliže uspějeme ve volbách a byli bychom součástí vládní konstelace, tak budeme chtít zrušit koncesionářské poplatky, sloučit Českou televizi a Český rozhlas do jedné instituce a budeme chtít, aby to bylo převedeno na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu.

Znova říkám, že by se mi líbila i ta druhá varianta, aby si Českou televizi platil pouze ten, kdo se na ni chce dívat - a klidně za ty stejné poplatky, takže by to nepřišlo nikoho dráž - a to si myslím, že by bylo spravedlivé. Děkuju za pozornost. (Potlesk.)