Okamura (SPD): Chceme lidem pomoct v době, kdy vláda neřeší zdražování

Vážené dámy a pánové,

náš poslanecký klub SPD podpoří návrh, který přiznává plné a nezkrácené předčasné starobní důchody po dosažení 60 let věku zaměstnancům, kteří odpracovali minimálně 20 let ve složkách Integrovaného záchranného systému, jako jsou například zdravotníci a záchranáři či pracovníci Horské služby, protože si jejich práce velmi vážíme.

Dále chci říci, že my v SPD si nesmírně vážíme také záslužné práce pěstounů, kteří doslova drží nad vodou náš systém péče o opuštěné a ohrožené děti, včetně dětí zdravotně postižených. Dlouhodobě podporujeme posílení právního postavení pěstounů a zvýšení jejich odměn. Samozřejmě podporujeme i pomoc nezprostředkovaným pěstounům tím způsobem, že jejich péče o svěřené děti bude zahrnuta do tak zvané náhradní doby důchodového pojištění, jejíž délka jim bude započítávána do odpracované doby pro vznik nároku na starobní důchod.

Ale zároveň naše poslankyně Lucie Šafránková za hnutí SPD podala pozměňovací návrh, který by odstranil nespravedlnost vládní předlohy tak, aby se zahrnutí do náhradní doby důchodového pojištění týkalo skutečně všech nezprostředkovaných pěstounů, nikoliv pouze těch, kteří převzali děti do péče před 1. lednem 2022, jak navrhuje vláda. To považujeme za naprosto neodůvodněné a diskriminační.

Také bych chtěl připomenout, že za SPD jsme podali novelu zákona o důchodovém pojištění, kde navrhujeme zvýšit základní výměru všech důchodů, tedy starobních, invalidních a pozůstalostních z 10 % průměrné mzdy na 13 %. V praxi by to znamenalo zvýšení všech důchodů všem jejich příjemcům o stejnou částku všem ve výši zhruba 1 800 korun měsíčně. Dále jsme také podali návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 60 000 Kč, abychom rodinám s nejmenšími dětmi do čtyř let věku pomohli zvládnout enormní růst cen všech základních životních potřeb.

SPD podporuje slušné a pracující lidi a chceme jim pomoct v této současné době, kdy vláda neřeší zdražování. Děkuji za pozornost.

