Okamura (SPD): Co je pro vládní koalici dezinformace, to už přece víme

Vážené dámy a pánové, přetrvává vážný problém mnohonásobného překračování zákonných lhůt při přiznávání a vyplácení důchodů, na který dlouhodobě upozorňujeme už několik měsíců. Znovu a znovu se ukazuje, že vláda Petra Fialy neplní své sliby a selhává ve svých základních povinnostech.

Ještě před necelým měsícem čekaly na zpracování svých žádostí o důchod čtyři tisíce lidí. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL slíbil plnou nápravu do konce října. K tomu ovšem nedošlo a stále je zde mnoho případů lidí, kteří na vyřízení své žádosti o důchod čekají dlouhé měsíce, mnohem déle než 90 dní, jak předepisuje zákon. To těmto lidem působí vážné sociální problémy, kdy jsou nuceni často žít z úspor, pokud je vůbec ještě mají, anebo dokonce žádat o sociální dávky, přestože jim dávno vznikl zákonný nárok na řádný důchod nebo si musí dokonce půjčovat. Tento stav potvrzuje i Rada seniorů České republiky a Kancelář ombudsmana.

Opakovaně vyzýváme vládu Petra Fialy z ODS a ministra práce a sociálních věcí Jurečku z KDU-ČSL, aby provedli neprodleně nápravu tohoto stavu, anebo aby okamžitě podali demisi. Toto jejich opakované selhání nelze ničím omluvit. A důchodci, kteří si nemůžou sami pomoci, tak se stávají jejich rukojmími.

Dalším problémem, který tady je, tak je situace, že kvůli ministru zdravotnictví Válkovi hrozí kolaps českého zdravotnictví a jsou ohroženy životy českých občanů. Situace v resortu zdravotnictví je velmi vážná a od nového roku dokonce hrozí kolaps celého zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 není schopen situaci vyřešit. Nejenže chybí základní léky, ale výpověď z přesčasové práce podalo dosud šest tisíc ze zhruba třinácti tisíc lékařů, kteří pravidelně tuto práci vykonávají. Chystají se k nim přidat i zdravotní sestry a další zdravotníci. Vyplývá to z informací, které poskytli zástupci zdravotnických a lékařských odborů. Jedná se o reakci lékařského a zdravotnického personálu na vládní novelu zákoníku práce, která navyšuje maximální možný objem přesčasové práce ve zdravotnictví na dvojnásobek. Lékaři požadují snížení množství přesčasů a zvýšení základních výdělků bez příjmů z přesčasové práce. Podle sdělení lékařských odborů chybí v českých nemocnicích až čtyři tisíce lékařů a až pět tisíc zdravotních sester. Jde o důsledek dlouhodobě špatné koncepce zdravotnictví.

Zásadním problémem jsou masové odchody českých lékařů, kteří vystudovali medicínu na českých vysokých školách za peníze českého státu, do zahraničí. Vyzýváme premiéra Petra Fialu k okamžitému řešení aktuální kritické situace tak, aby nebyly ohroženy životy a zdraví občanů. Součástí řešení musí být i odvolání zcela neschopného ministra Válka. Zároveň je nezbytné okamžitě zahájit konkrétní kroky, které povedou ke snížení nedostatků lékařů a zdravotních sester v českém zdravotnictví a trvalého zajištění zdravotní péče.

Situace v rezortu zdravotnictví je velmi vážná. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 s plnou podporou předsedkyně Sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové dlouhodobě zlehčuje situaci s nedostatkem léků a situaci absolutně neřeší. Nyní si slibuje od předkládané novely zákona o léčivech, která se má na této schůzi ve třetím čtení projednávat, že zamezí právě rozsáhlým výpadkům léčiv.

Od samého začátku, kdy tato novela byla předložena, upozorňujeme, že novela neřeší podstatu problému jako závislost na mimoevropských producentech léčiv, potíže se zásobováním a nedostatečné evropské výrobní kapacity. Novela neřeší například ani volně prodejné léky, kterých je kritický nedostatek, anebo to, že některá léčiva skladovat prostě nelze. Novela zákona pouze umožní státu prodloužit dobu, která je nezbytná na hledání řešení, kdy dojde k přerušení dodávek konkrétního léku. Masivní výpadky léčiv ukazují, jak Fialova vláda není schopna pružně reagovat na krizové momenty a strategicky plánovat a tím těmto situacím předcházet.

SPD dlouhodobě říká, že musíme řešit podstatu problémů, a to tak, že stát musí podpořit obnovu léčiv v České republice a odstoupit od nesmyslných regulací EU, díky kterým se výroba přesunula mimo Evropu převážně do Asie, přitom donedávna byla Evropa ještě soběstačná.

A tady bych dodal výrok paní Pekarové Adamové v pořadu na Seznam Zprávy, kdy řekla, že za nedostatek léků v České republice může opozice. Já jsem bez dalšího komentáře tento její úsek toho videa zveřejnil na svých sociálních sítích a okamžitě - každý se může podívat, jsou tam doslova - tisíc reakcí je tam, ne-li více a občané si z toho jejího vyjádření, z tohoto zoufalého vyjádření, udělali samozřejmě obrázek sami.

To znamená, Fialova vláda je dva rok u vlády, opozice nemá ty pravomoci samozřejmě, protože my nejsme ve vládě, a vy už svalujete nedostatek léků na opozici. Je to zoufalé, je to samozřejmě neuvěřitelné chování a znova říkáme, že minimálně ministr zdravotnictví Válek by měl ohledně léků podat okamžitou demisi, protože nejste schopni ten problém řešit, ani ho evidentně nechcete řešit.

Samozřejmě to, co bych rád zmínil, čemu se ale naopak věnuje Fialova vláda, takže vy se nevěnujete řešení nedostatku léků, nevěnujete se ani tomu, aby pracující lidé, důchodci, aby měli důstojné životy, aby měli dostatek peněz, ale to, čemu se věnujete, tak tady Ministerstvo vnitra vedené Vítem Rakušanem z hnutí STAN, předsedou hnutí STAN, nabádá nově lidi, aby práskali své spoluobčany. Takže ještě jste tuhletu grafiku vytvořili. (Ukazuje.) A říkáte nahlas nebezpečné nebo nelegální chování na sítích. Samozřejmě to, jakým způsobem je vaše vláda zoufalá, hnutí STAN v tomto případě, zavádíte metody jako za bolševika v tom stylu - pozor, nepřítel naslouchá, anebo Velký bratr vás pozoruje, a je to samozřejmě hnus. A co je pro vládní koalici dezinformace, to už přece víme. Fialova vládní pětikoalice, kde jsou Piráti, kde jsou lidé STAN, kde je KDU-ČSL, ODS a TOP 09, vypnula v loňském roce web našeho europoslance pana doktora Ivana Davida. Jeho soukromý web informační s názvem Nová republika. Takže to jsou podle Fialovy vlády dezinformace, web europoslance, bývalého ministra zdravotnictví, šéfa bohnické psychiatrické léčebny, soudního znalce v oboru psychiatrie, pan doktor Ivan David, a aniž by byl z čehokoliv obviněn, za cokoliv, aby ve finále se rok s rokem sešel, nic z toho nebylo, tak Fialova vládní pětikoalice v čele s ministrem vnitra Vítem Rakušanem ze STAN a s premiérem Fialou, vypnuli informační web našeho europoslance Ivana Davida Nová republika. Europoslanec za SPD, které volí více než půl milionu´voličů. A samozřejmě se ukázalo, že tam nic takového nebylo.

My samozřejmě trváme na tom, že se na Ukrajinu nemají posílat zbraně, jsme jedinou stranou, která to říká, že chceme mír, nikoliv válku. My trváme na tom, abyste na Ukrajinu a Ukrajincům už neposílali ani halíř! Ani halíř Ukrajině! Říkám to na rovinu! Toto není dezinformace! Já vám tady zopakuji - peníze českým občanům, ne Ukrajincům! Také mě vypnete? Také mě vládní pětikoalice vypne za tento názor? To je neuvěřitelné, co vy předvádíte! Takže teď nabádá ministr vnitra Vít Rakušan, hnutí STAN, ale samozřejmě s posvěcením celé Fialovy vlády, k tomu, aby se práskali čeští občané vzájemně, aby se udávali. A teď jsem řekl, co je z vašeho pohledu nebezpečný obsah. V podstatě cokoliv, co říká opozice. Cokoliv, co vám je nepohodlné, protože vaší vládě plně věří pouze 3 procenta občanů podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd.

Takže samozřejmě vy místo toho, abyste se postarali o to - a místo toho, aby se ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN postaral o to, aby bylo v ulicích bezpečno a aby nepřizpůsobiví neobtěžovali slušné občany, tak věnuje aktivitu tomu, vytváření tady grafiky a na oficiálních sociálních sítích Ministerstva vnitra vyzývá k tomu, aby se lidé vzájemně práskali. (Ukazuje.) Přičemž víme, co jsou dezinformace z pohledu vlády. Ostatně tím hlavním nebezpečným chováním na sociálních sítích je právě Fialova vláda. Vy jste naslibovali lidem, že nebudete zvyšovat daně a obelhali jste celý národ, takže ten, kdo tady lže a je nebezpečný, je v prvé řadě Fialova vláda.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

A místo abyste tady řešili urgentně nedostatek léků a další problémy, tak si premiér Petr Fiala dneska odletěl do Afriky na týden, do střední Afriky. Člověk, který není schopen řešit ani problémy v České republice, tak jde řešit střední Afriku. To je neuvěřitelné selhání. Není schopen řešit ani ekonomiku, ani řízení státu a jde řešit něco do Afriky. Do střední Afriky. Prý nějaké investice českých firem. Vy nejste schopni zajistit ani investice v České republice, takže to je samozřejmě jenom zase výlet za peníze daňových poplatníků, protože neschopný člověk, ten samozřejmě nemůže cokoliv zásadního dojednat.

Takže tohleto, ta vaše výzva, aby se lidé vzájemně udávali a práskali, už jste to udělali vloni, všichni si na to pamatujeme. Už vloni jste vyzvali na sítích, to byla zase jiná vaše kampaň, to dělal přímo premiér Fiala za ODS, pak jste vybrali toho státního cenzora, státní cenzor, a ten se jmenoval pan Klíma. A po tom fiasku jste tu funkci zrušili a teď jste tam udělali tu funkci znova, státního cenzora, který bude dohlížet na to, který bude cenzurovat názory občanů a dohlížet na cenzuru, a jmenuje se Miloš Gregor, teď nově, který bude placen na Úřadu vlády. Ptal jsem se na to na petičním výboru, protože jsme tam měli teď v úterý ředitelku, říká se tomu vedoucí Úřadu vlády, paní Kotalíkovou, tak jsem se jí tam přímo zeptal přede všemi, zdali ten člověk bude placený, zdali tam bude v nějakém pracovním poměru. A bylo potvrzeno, že ano, bude tam pracovat na dohodu. Takže vy znova budete platit - z veřejných peněz jste zřídili funkci vrchního státního cenzora, nazýváte to bojovník proti dezinformacím. Přitom ten hlavní dezinformátor je Fialova vláda a premiér Fiala, který obelhal celý národ, Fialova pětikoalice obelhala celý národ slibem, že nebudete zvyšovat daně, slibovali to i Piráti i STAN v té volební kampani, mám to písemně vyjeto, co jste říkali na vašem mítinku v Ústí nad Labem, v předvolebním mítinku za přítomnosti novinářům, takže o tom jsou i články. Všechny strany, KDU-ČSL, TOP 09, ODS, STAN i Piráti, slibovaly voličům před volbami nezvyšování daní, tak vy jste se dostali k vládě podvodem, protože kdybyste to férově řekli, že to nemáte připraveno a že budete zvyšovat daně, tak samozřejmě byste vůbec nebyli ve vládě. Takže hlavní dezinformátoři, to znamená Fialova vláda, ti, co obelhali celý národ, ještě zřizují funkci vrchního cenzora, abyste cenzorovali opoziční kritické názory vůči vaší vládě. A ještě to budou lidi platit z veřejných peněz. To je opravdu neuvěřitelná situace, takže jsem tady na to chtěl poukázat.

Znovu dále zopakuji svůj požadavek, a protože jsem to tady navrhoval minulou schůzi a zamítli jste mi ten návrh, mě by skutečně zajímalo, jaké je stanovisko Fialovy vlády k tomu, že v Bruselu, v sídle Evropské unie, prosazují zničení zbytku suverenity našeho státu. Prezident Petr Pavel, jak víme, TOP 09 i Piráti to přímo podporují, jednají proti nezávislosti našeho státu. O co jde? Už jsem to říkal, už to bylo komunikováno i veřejně, je to to, že Evropská unie chce zrušit právo veta pro Českou republiku. To znamená, aby nás mohli kdykoliv přehlasovat Němci, Francouzi a ty velké západní národy. Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu odhlasoval minulý týden návrh změn zakládajících smluv Evropské unie, podle kterého by mělo být zrušeno právo veta členských států, tedy zásada jednomyslnosti při hlasování a rozhodování v orgánech Evropské unie. Pro návrh hlasovala i česká pirátská europoslankyně Gregorová. Takže Piráti samozřejmě postupují protinárodně, přímo proti zájmům České republiky, oni chtějí konec suverenity. Tento návrh předložilo Německo s Francií. (Hluk v sále.)

Můžu požádat o klid? Anebo to neslyšíte, pane místopředsedo?

Takže tento návrh na zrušení veta pro členské státy předložilo Německo s Francií. Tyto státy zároveň navrhují prosazení takzvaných sdílených pravomocí Evropské unie v oblastech daní, energetiky, zahraničních věcí, vnější bezpečnosti a obrany, politiky vnějších (?) hranic a přeshraniční infrastruktury. V listopadu budou o tomto návrhu hlasovat všichni poslanci Evropského parlamentu na jeho plenárním zasedání. To znamená, že by Česká republika přišla o suverenitu a výhradní kompetence v těchto oblastech, v Evropské radě a v Radě Evropské unie by mohla být naše nesouhlasná stanoviska přehlasována.

Výsledkem konečného schválení těchto krajně nebezpečných návrhů by byla definitivní ztráta zbytku suverenity a samostatnosti našeho státu a předání pravomocí v klíčových záležitostech, jako jsou zahraniční politika, obrana, bezpečnost, migrace či energetika, do Bruselu a Berlína. Každý, kdo tento návrh podporuje, tedy mimo jiné prezident Pavel, Piráti a TOP 09, jedná přímo proti nejzákladnějším národním zájmům České republiky.

Hnutí SPD bude proti těmto scestným návrhům bojovat ze všech sil. Jakákoli změna zakládajících smluv EU musí podléhat podle našeho názoru souhlasu občanů České republiky v celostátním závazném referendu. Vzhledem k současné situaci požadujeme vypsat i referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie, protože členství v této organizaci naší zemi přináší čím dál větší bezpečnostní rizika a ekonomické škody, ohrožení naší suverenity a svrchovanosti.

Já opakovaně vyzývám zástupce Fialovy vlády, aby se k tomuto vyjádřili, protože je potřeba, abychom zabránili tomu, aby Česká republika přišla o právo veta. Tím bychom ztratili suverenitu. Ale Fialova vláda k tomu mlčí, a naopak strany Fialovy vládní koalice to podporují. To je opravdu až vlastizrádné jednání.

A když už tady vidím paní ministryni obrany Černochovou (sedí jako jediný člen vlády ve vládní lavici), tak musím ještě okomentovat prohlášení ministryně obrany Černochové, že bychom měli vystoupit z OSN. Podle našeho názoru je to naprosté selhání. A my opakovaně požadujeme odvolání paní ministryně z funkce. Hnutí SPD považuje prohlášení ministryně obrany Jany Černochové z ODS o tom, že se stydí za OSN a požaduje vystoupení České republiky z této organizace, za její selhání jako členky vlády.

Minulý týden valné shromáždění OSN přijalo rezoluci, která byla první společnou reakcí OSN na aktuální konflikt v Izraeli. Kanada navrhovala, aby text obsahoval jednoznačné odsouzení teroristických útoků Hamásu a žádal okamžité propuštění rukojmích. Její návrh ale neuspěl. S výsledky hlasování hnutí SPD nesouhlasí. Ale taková je realita v rámci 193 států sdružených v rámci OSN.

Avšak návrh na vystoupení z OSN je potřeba jednoznačně odmítnout. Charta OSN a mezinárodní řád z ní odvozený, je doslova štítem naší státní nezávislosti a suverenity. Ministryně obrany Jana Černochová by neměla pronášet tyto a podobné neuvážené výroky, které v případě, že by je schválila vláda České republiky, by měly velký dopad na možnost aktivně vystupovat na jednáních OSN a znemožnily by naše ambice být nestálým členem Rady bezpečnosti OSN v následujících letech. Vystoupením z OSN bychom také mimo jiné přišli o status 17 chráněných památek v rámci Úmluvy o ochraně světového kulturního dědictví UNESCO, jimiž jsou například historická centra Prahy, Českého Krumlova, Kutné Hory, zámecké areály v Kroměříži, Litomyšli a tak dále. Úmluva UNESCO je jednou z nejprestižnějších mezinárodních smluv, protože jejími signatáři jsou téměř všechny státy světa a být na jejím seznamu znamená obrovskou prestiž a mimo jiné i mimořádné příjmy z turistiky.

Ministryně obrany Jana Černochová není odborníkem a premiér Fiala by měl prezidentu republiky navrhnout její odvolání z funkce. Ovšem všichni víme, že to slabý a neschopný premiér Fiala neudělá.

A úplně na závěr budu reagovat na místopředsedkyni KDU-ČSL, neúspěšnou senátorku, která prohrála senátní volby a už nebyla zvolena. Šárka Jelínková se jmenuje, místopředseda KDU-ČSL, politická trafikantka, která dostala po svém neúspěchu v senátních volbách, aby se vůbec měla čím živit, tak dostala místo politického náměstka na Ministerstvu práce a sociálních věcí, které vede právě předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Politická trafikantka. A tento z nejvýše postavených lidí z KDU-ČSL řekl minulý týden v pořadu Události, komentáře ČT24 o opozici jako celku, že opozice jsou tady pouze dvě strany - SPD a ANO - že jsme populisté a extremisté. A jak už jsem tady upozorňoval, znovu tady pojmenuji, kdo je tady ten vlastizrádný extremista. Je to KDU-ČSL, které jezdí pravidelně na akce sudetoněmeckého landsmanšaftu, což je organizace, kterou založili nacisté, fašisté a němečtí šovinisté.

Cituji ze zprávy českého Ministerstva vnitra z roku 2004, aby bylo jasno, na jaké akce jezdí KDU-ČSL. Je to odporné. Cituji z té zprávy českého Ministerstva vnitra: "Pozornost si rovněž zaslouží organizace sudetoněmeckých nacistů Witikobund, který v prostředí landsmanšaftu šíří protičeské názory. Programem organizace je odčinění údajných válečných zločinů spáchaných spojenci na německém národě a dále odstranění lží o německých zločinech včetně takzvané holocaustové kultury, jakožto projevu neněmeckého myšlení." Konec citátu ze zprávy českého Ministerstva vnitra z roku 2004.

Na tyto akce jezdí KDU-ČSL. Pravda, ti tam jezdí nejčastěji a dlouhodobě. Ale jezdí tam i zástupci jiných stran, na tyto sjezdy Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Účastnili se nejen politici KDU-ČSL, ale také exministryně ČSSD Michaela Marksová Tominová a poslanec TOP 09. Daniel Korte tam jezdí. Předseda ODS Petr Fiala zase spolupracoval s předákem Sudetoněmeckého landsmanšaftu Berndem Posseltem. Ostatně ty fotografie jsou všude na internetu.

Ale pojďme dál. Samozřejmě pro hnutí SPD je naprosto nepřijatelné, aby oficiální představitelé naší země jezdili na sraz této organizace. Jsou to lidovci, KDU-ČSL.

Podívejme se, jak byl založen Sudetoněmecký landsmanšaft. Založil ho například Franzel, za okupace policejní důstojník jednotky podílející se na popravách českých vlastenců v Kobylisích. Na takové akce jezdí lidovci, KDU-ČSL. Ale k tomu se ještě dostanu. V roce 1949 byl vyhlášen jeden ze základních a dodnes platných dokumentů Sudetoněmeckého landsmanšaftu, takzvaná Eichstättská adventní deklarace, kde se mimo jiné objevují tyto požadavky, cituji: "Naším nezadatelným požadavkem je návrat vlasti v jazykových hranicích z roku 1937. Jde o nastolení udržitelného poměru mezi Německem a jeho západoslovanskými sousedy. Předpokladem pro to by také byla připravenost Čechů a Poláků vrátit vyhnaným Němcům jejich vlast. Všechny tyto úkoly mohou být řešeny pouze v rámci federalistického uspořádání Evropy." Konec citátu.

A tady přesně vidíme, kam směřuje politika KDU-ČSL, TOP 09 a tak podobně. Zrušení veta pro Českou republiku, federální uspořádání Evropské unie, to znamená zánik suverenity České republiky pod diktátem z Bruselu.

A tuto zakládající deklaraci Sudetoněmeckého landsmanšaftu podepsal nejenom Franzel, který je zakládajícím členem a za okupace policejní důstojník jednotky podílející se na popravách českých vlastenců v Kobylisích, ale také je to Becher, člen NSDAP, Walter Brand, člen henleinovského hnutí, Brehm, SS Sturmbannführer, nositel zlatého stranického odznaku NSDAP, Hergl, SS Hauptsturmführer, funkcionář NSDAP, Hönig, člen NSDAP, nacistický novinář, Götz, bývalý spolupracovník nacistické tajné služby, člen NSDAP, Lemberg, nacista a v roce 1938 člen sudetoněmeckého freikorpsu, Turnwald, člen NSDAP, spolupracovník SD, Zawadil, vysoký funkcionář NSDAP a spolupracovník nacistické tajné služby, Schreiber, bývalý nacista, Preissler, bývalý nacista, a tak dále a tak dále.

Celostátně se Sudetoněmecký landsmanšaft ustavil 25. ledna 1950 na setkání v Detmoldu, kde bylo přijato druhé základní prohlášení Sudetoněmeckého landsmanšaftu, které opět požadovalo právní nárok na vlast a znovuzískání vlasti. Mezi 17 signatáři se to bývalými funkcionáři NSDAP opět jenom hemžilo: Lodgman, Tins, Staffen, Wollner, Leibl, Schmidt, Schneider, Benatzky, Diewock a další.

A znovu opakuji, že podle názoru SPD by oficiální představitelé našeho státu na taková setkání s nacistickou minulostí jezdit neměli. Ale KDU-ČSL... nejenom, že tam pravidelně jezdí lidovci a podporují Sudetoněmecký landsmanšaft, ale exministr kultury Daniel Herman z KDU-ČSL hovořil o této organizaci jako o milých krajanech.

Samozřejmě jezdí tam i pan Herman, pan Bělobrádek, pan Bartošek, místopředseda Sněmovny. Takže já jsem to tady chtěl zopakovat. Znova zdůrazňuji tady poslancům KDU-ČSL, že je to reakce na to vyjádření místopředsedkyně KDU-ČSL Šárky Jelínkové. Samozřejmě, jestli chcete tímto způsobem postupovat, však víte, že to mám pořád u sebe, s kým vy se stýkáte. Děkuji za pozornost.

