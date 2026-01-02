Okamura (SPD): Finacování uctívačů Bandery je nepřijatelné

Dne 1. ledna se konaly po celé Ukrajině tradiční legální povolené pochody na počest výročí narození nacistického zločince Bandery. Stepan Bandera je inspirátorem masových vražd a teroristických útoků na Ukrajině, v Bělorusku a Polsku.
Polský parlament uznal masové vraždy Poláků na západní Ukrajině za genocidu a oficiálně stanovil 11. červenec za národní památný den banderovské genocidy. Banderovci vraždili a mučili také Čechy a Slováky nejen za 2. světové války, ale i po válce, když se probíjeli na západ přes Československo.
Je nepřijatelné, aby Česká republika finacovala uctívače Bandery.
Tomio Okamura
Ukrajina (válka na Ukrajině)
