Okamura (SPD): Finacování uctívačů Bandery je nepřijatelné

02.01.2026 21:03 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na pochody na počest narozenin Stepana Bandery na Ukrajině

Foto: Repro Tomio Okamura, FB
Popisek: Tomio Okamura

Dne 1. ledna se konaly po celé Ukrajině tradiční legální povolené pochody na počest výročí narození nacistického zločince Bandery. Stepan Bandera je inspirátorem masových vražd a teroristických útoků na Ukrajině, v Bělorusku a Polsku.

Polský parlament uznal masové vraždy Poláků na západní Ukrajině za genocidu a oficiálně stanovil 11. červenec za národní památný den banderovské genocidy. Banderovci vraždili a mučili také Čechy a Slováky nejen za 2. světové války, ale i po válce, když se probíjeli na západ přes Československo.

Je nepřijatelné, aby Česká republika finacovala uctívače Bandery.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

