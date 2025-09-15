Okamura (SPD): Kvůli EU zdraží mobily, notebooky a další elektronika

Kvůli Evropské unii zdraží mobily, notebooky a další elektronika. Postavme se proti diktátu Bruselu! Češi se musí připravit na zdražení elektroniky. Důvodem jsou chystané nové daně a regulace Evropské unie. Jde zejména o novou daň z elektroodpadu a částečně také o opatření zaručující právo na opravu. SPD odmítá jakékoli nové daně vybírané Evropskou unií!
S daní z elektroodpadu počítá Evropská komise ve svém aktuálním návrhu dlouhodobého rozpočtu EU na léta 2028 až 2034, tedy takzvaného víceletého finančního rámce. Daň má činit dvě eura z každého kilogramu nesebraného elektroodpadu, takže bruselská kasa by si díky této dani celkově měla přijít na patnáct miliard eur ročně. Týká se elektronických zařízení, počítačů, mobilů, domácích spotřebičů či dalších podobných zařízení.
„Za nesebraný elektroodpad mají být zodpovědní výrobci a prodejci elektroniky, kteří se následně budou snažit přenést s tím související navýšené náklady na konečné spotřebitele. Pokud se jím to podaří, znamená to pochopitelně zdražení elektroniky,“ uvedl ekonom Lukáš Kovanda.
Kovanda upozornil, že například Švédsko roku 2021 generovalo v přepočtu na obyvatele 28,4 kilogramu elektroodpadu, což vyplývá z dat Eurostatu, ale z toho sebralo jen 12,9 kilogramu na hlavu. Tudíž 15,5 kilogramu elektroodpadu je statisticky vykázáno jako nesebraný elektroodpad, takže Švédsko by platilo daň zhruba 31 eur na každého svého obyvatele ročně. Příslušné administrativní náklady zatíží jak samotné členské státy EU, tak v nich působící výrobce a prodejce elektroniky.
