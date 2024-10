Okamura (SPD): Lhali ráno, lhali v poledne, lhali večer a lhát budou

Vážené dámy a pánové,

vláda premiéra Petra Fialy z ODS se před volbami a po svém nástupu před třemi lety zaklínala důrazem na rozpočtovou odpovědnost. Při pohledu na návrh státního rozpočtu na příští rok s deficitem 241 miliard korun, který ministři schválili, si můžeme jen zopakovat, že lhali ráno, lhali v poledne, lhali večer a lhát budou, dokud je voliči nevymažou z politické mapy. Hnutí SPD vládní návrh státního rozpočtu na rok 2025 nepodpoří a ve svém vystoupení konkrétně rozeberu důvody. Zároveň hned na úvod navrhuji jménem SPD usnesení v následujícím znění a o našem návrhu se tedy bude hlasovat.

"Poslanecká sněmovna neschvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2025 a ukládá vládě České republiky změnit je tak, aby odpovídaly skutečnosti a platné rozpočtové legislativě. Termín předložení nového návrhu stanovuje Poslanecká sněmovna za 21 dní, tedy na 12. listopad 2024." A doufám, že ti rozumnější z vás toto naše usnesení podpoří, protože ten váš rozpočet prostě nelze podpořit tak, jak jste ho vy vytvořili.

A teď k důvodům tohoto našeho postoje. Výdaje našeho státu jsou dlouhodobě vyšší než jeho příjmy. Naše země žije kvůli Fialově vládě stále více na dluh. V roce 1993, tedy v době vzniku samostatné České republiky, činil dluh České republiky 158,8 miliard korun. Loni se ale vyšplhal už na 3 110,9 miliardy, tedy přes 3 biliony korun. Výdaje za obsluhu státního dluhu letos dosahují 95 miliard korun ročně, což již představuje 4,6 % HDP. Přitom ještě vloni byly ty výdaje na obsluhu státního dluhu 68,3 miliardy korun. Celkový státní dluh České republiky dosáhl dle informace Ministerstva financí v minulém týdnu ke konci letošního třetího čtvrtletí rekordní hodnoty 3,3 bilionu korun. Na každého českého občana tak připadá rekordní poměrný dluh ve výši 306 460 korun.

Fialova vláda bude historicky první vládou v dějinách našeho státu, za jejíhož působení vzroste státní dluh o více než 1 bilion korun. Krátce řečeno, dluh vzroste jenom za vašich pár let vaší vlády o třetinu, český dluh České republiky o třetinu od vzniku samostatné České republiky, což je úplně neuvěřitelný, co předvádíte. Vládní koalice tvrdila všem občanům a hlavně svým voličům, že chce s prohlubováním rozpočtového schodku skoncovat. Ekonomka Ilona Švihlíková to shrnula v jedné větě, cituji: "Vláda nezvládá náročné ekonomické úkoly a nezvládá dokonce ani priority, které si sama stanovila."

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je to tristní pohled, zatímco schodky za vlády Andreje Babiše činily také astronomických 813 miliard korun, za Fialovy vlády to bude nejméně 1,1 bilionu korun, a to bez pandemie. Jak už jsem dříve konstatoval, vláda při sestavování rozpočtu přeceňuje příjmy a podceňuje výdaje, tedy správnými slovy falšuje státní rozpočet.

Vláda tak obelhává všechny naše občany. Fialova vládní koalice ve svých prognózách nadhodnocuje očekávaný ekonomický růst i pro příští rok, velice optimisticky počítá se silným oživením ekonomiky cca 2,7 %, přičemž není jasné, kde se to oživení má vzít, protože letos vidíme růst pouze pod 1 % a vidíme situaci v Německu.

Vládní rozpočet potěší například zahraniční zbrojaře. Předražené stíhačky F35 od amerického výrobce Lockheed Martin nás budou stát 150 miliard korun. Jak víme, Rumunsko je kupuje daleko levněji. Vládním poslancům a ministrům musím zopakovat to, co ostatně slyšíte ze všech stran, a je jedno, zda to je SPD, ekonomové, nebo dokonce vaši příznivci, rozpočet, který předkládáte, je katastrofa, tak jako celá vaše vláda a žádný rozumný člověk pro ni ruku zvednout nemůže, je nerealistický, pokud jde o příjmy, je nemravný, pokud jde o strukturu výdajů, a je katastrofálním zadlužením, které přináší.

Anketa Je pro vás důležité, zda Andrej Babiš byl, či nebyl spolupracovníkem StB? Je to pro mě důležité 4% Je mi to jedno 96% hlasovalo: 1569 lidí

Máte nadsazené příjmy, chápu proč, chcete víc utrácet. Ve vašem případě víc rozdávat do zahraničí. Například rozpočet Ministerstva obrany se na dluh za poslední tři roky zvýšil o 100 procent. V roce 2021 inkasovalo Ministerstvo obrany 75 miliard, letos v roce 2024 to je 151 miliard. A teď ani nevíte, za co ty peníze utratit. A znovu zdůrazňuji, že to je na dluh. A takové ty laciné argumenty, co slyšíme od zastánců války a samozřejmě ve vládní koalici, a kteří prosazují, aby se na dluh dělaly nákupy neustále drahé, předražené nákupy v zahraničí, tak zdůrazním, že hnutí SPD dlouhodobě a od počátku prosazuje modernizaci naší armády, ale prioritou armády by neměly být zahraniční mise a americké zájmy, ale obrana našeho území a našich občanů, a k tomu je potřeba přizpůsobit výzbroj. A to vy neděláte, vy děláte pravý opak, a ještě na to dáváte peníze, na které ani Česká republika nemá.

Přitom na naše lidi peníze nedáte. Není na důchody, na zdravotnictví, na rodiny s dětmi, jen zvyšujete lidem daně a povinné odvody. Příští rok totiž nemusí být tak růžový, jak nám váš rozpočet maluje. Úspory jsou třeba například na zbytných výdajích do zahraničí, na byrokracii, ale vy je neděláte. Naše ekonomika je svázaná s ekonomikou Německa. Počítat s růstem ekonomiky v čase, kdy má německá ekonomika velké problémy, může opravdu jen politik, který se pokouší lidem nalhat, že jeho deficit bude menší o vylhané budoucí příjmy. A všichni víme, že vaše vláda příští rok končí a váš rozpočet v prvé řadě zkomplikuje život další vládě. Minimálně ti z vás, co si brousí zuby na vládu s hnutím ANO, by se měli zamyslet, na co se budete vymlouvat, až budeme za rok, za dva řešit vytunelované zdravotnictví, sociální systém, školství, kulturu. Popravdě vše.

I ta obrana si samozřejmě zaslouží investice, ale potřebuje koncepci a následnou investici do skutečně funkční obrany naší země. A vy dobře víte, že nám skutečně hrozí recese, která oseká příští rozpočty. Loni zaznamenala německá ekonomika pokles o 0,3 %, a její výkon byl nejslabší ze všech zemí eurozóny. Podle odborných odhadů v příštím roce německá ekonomika vzroste o 0,8 %. Německá ekonomika je největší v Evropě a je daní závislá i velká část českých firem a samozřejmě ovlivňuje významně i naši ekonomiku.

I když zvolňuje inflace, spotřeba v Německu je slabá, vysoké náklady na energie, slabé globální zakázky, vysoké úrokové sazby i geopolitická nejistota stále ničí německou, ale samozřejmě i českou ekonomiku. Podle zprávy německých hospodářských institutů je v obtížné situaci především zpracovatelský průmysl, logicky hlavně v energeticky náročných oborech. Na světových trzích čelí rostoucí konkurenci průmyslových výrobků z Číny a je iluze, že tomu napomohou evropská cla. Naopak reciproční čínská opatření hrozí tvrdě zasáhnout například německé automobilky, tedy i nás.

Německá vláda na rozdíl od té české chystá opatření na podporu ekonomiky. Podle hospodářských svazů ale plánovaná opatření nejsou dostatečná. Svazy požadují hlubší reformy a stejně jako naše firmy a podnikatelé si stěžují mimo jiné na to, že v mezinárodním srovnání jsou v Německu vysoké ceny energií, velká byrokratická zátěž a stále větší nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Co to znamená? Pokud nezrušíme nesmyslné sankce a kroky, které zvyšují ceny surovin a energií, není šance z krize vybřednout. Žádný solár ocelový ingot neroztaví. Potřebuje levný plyn, ropu a uhlí. Kdo to nepochopil, ať si dá mokrý ručník na hlavu. A vzhledem k tomu, že to vaše ideologická skupina nepochopila ani v Bruselu, ani u nás, není zatím šance vybřednout z ekonomické stagnace. A to znamená, rozlučte se s nějakým významnějším růstem příjmů.

Kde je problém? Podívejme se, jak to dělají jinde. Fialova vláda kupí dluhy, stejně velké Irsko řeší, co s přebytečnými penězi. V čem je rozdíl? Jak je to možné? Za letošek očekává irská vláda přebytek ve výši 6,8 miliardy eur, v přepočtu zhruba 170 miliard korun. Podobné výsledky hospodaření měla země i v předchozích dvou letech, přesto je její vedení s výdaji opatrné. Zdrojem nadbytečných vládních peněz jsou především rychle rostoucí příjmy z daní od nadnárodních firem působících v celé Evropské unii se sídlem v Irsku, které do země lákají daňové výhody. Evropskou pobočku má v Irsku například farmaceutická firma Pfizer, kterou naše vlády živí miliardami za nevyužité či sporné vakcíny. Daní tam giganti jako Apple, Google nebo Facebook. Celkové příjmy z korporátní daně loni v Irsku dosáhly téměř 24 miliard eur, což je rekordní úroveň, ve srovnání s přibližně 4,5 miliardami eur před 10 lety.

Možná si vzpomenete, že nedávno Evropská komise řešila údajně nestandardní daňové zvýhodnění a podporu firmy Apple v Irsku, ovšem kupodivu ani na tom Irsko neprodělá. Naopak v následujících měsících dostane Irsko 13 miliard eur od Applu jako doplatek na daních za dřívější roky. Když si uvědomíme, že Fialova vláda zvyšuje daně a odvody fakticky všude, kde se dá, tak je jasné, která země bohaté firmy láká a která je musí logicky odpuzovat. Proč? To je otázka na pana premiéra Fialu a jeho ministry. Chovají se jako ekonomicky naprosto nevzdělaní amatéři a faktem je, že jimi skutečně jsou. Otázkou je co, nezkušení a v jimi řízených oblastech nevzdělaní lidé, nepostižení ani potřebnou praxí dělají ve vládě. Tedy odpověď se nabízí. Dělají škodu. Jen a jen škodu naší zemi, našim občanům, našim i zahraničním firmám. Výsledek je jasný a vidíme ho všichni. Větší dluhy a pak znovu jen dluhy.

Váš rozpočet je ukázkou vašich politických ideologických priorit. Na Green Deal, na to zelené šílenství, na likvidaci české energetiky, průmyslu a občanů, na to peníze ve Fialově vládě jsou. Na podporu nesmyslné prohrané války na Ukrajině, na to peníze jsou. Na podporu vašich ideologických neziskovek nebo pro vašeho odporného ideologa Foltýna, na to peníze jsou. Přidáváte si také na rozpočtu Úřadu vlády. Přidáváte paní Pekarové na rozpočet Sněmovny, aby měla na zahraniční cesty. Přidáváte prezidentovi Pavlovi. Máte také peníze na vaše zvýšení platů. To všechno jsou položky ve vašem návrhu státního rozpočtu, kde je nárůst. To znamená, na občany není, ale na vaše papalášské manýry peníze máte, a ještě je dokonce navyšujete.

Mimochodem, teď jsem se zase aktuálně zeptal, kolik je plat toho nového vládního cenzora - cenzora na Úřadu vlády. To je ten - Gregor se jmenuje. Gregor na Úřadu vlády, tak má, 30 tisíc měsíčně ho platíte na nějakou dohodu. Takže to je jedno, jestli si někdo myslí, že je to velká, nebo malá částka, ale na co dáváte peníze. Na to, aby v souladu s vaší vládní linií, přičemž vaší vládě už plně věří podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd pouze 2 % lidí, tak vy platíte z veřejných peněz cenzora, který říká, že protivládní názory jsou špatně a provládní názory jsou správně.

Mimochodem jsem se i na Úřadu vlády písemně zeptal, jak je to s platem pro toho Otakara Foltýna, a bylo mi odpovězeno, že není v pracovním poměru na Úřadu vlády. Tu odpověď jsem dostal minulý týden. To znamená, voják ve služebním poměru tady říká o jiných občanech, že jsou svině a tak podobně. Voják ve služebním poměru placený armádou, který byl realokován jenom z armády, byl v uvozovkách přesazen na Úřad vlády. Co to má znamenat?

Takže tohle jsou věci.... Nic proti vojákům nemám. Naopak. Ale jací lidé tady říkají, ve jménu Fialovy vlády takovýmto způsobem mluví o občanech a říkají, co je správně a co ne? Jinak znovu říkám, proti vojákům samozřejmě vůbec nic nemám. Naopak. Naopak, mezi vojáky máme řadu voličů.

Přidáváte si také na rozpočtu Úřadu vládu, přidáváte paní Pekarové na rozpočet Sněmovny, jak už jsem říkal, a to je také velká otázka. My jsme se opakovaně ptali, proč paní Pekarová tady takovýmto neuvěřitelným způsobem navyšuje rozpočet Sněmovny, protože před třemi roky říkala, že bude šetřit, ale zapomněla dodat, že nebude šetřit sama na sobě. Takže ona tady na ty svoje nesmyslné zahraniční cesty, které jsou ostudou a bez výsledku, tak se tady navyšují peníze na komfort vládní pětikoalice, ale na občany peníze nemáte.

A pak tu máme důchodce, seniory, invalidy, zdravotníky, školníky, lékaře, sestřičky, rodiny s dětmi. A samozřejmě na ty už vašem rozpočtu také nezbývá. Váš rozpočet říká jediné: co slovo, to lež, co čin, to krádež. Když se na rozpočet podívám, říkám si, kdo vás platí? Pravda je, že vás platí zcela nepochybně čeští občané a naše firmy. Výsledek ovšem napovídá, že vám zřejmě víc voní peníze směrem do ciziny a na cizí zájmy. Pro ně jste sestavili váš rozpočet, ovšem za peníze našich občanů, a tento rozpočet je nechutnou vizitkou vaší vlády; vlády, která je protičeská, vlády, která okrádá svůj vlastní národ, aby peníze sypala cizincům a do ciziny, na úkor našich potřebných občanů, kterým jste ještě zvýšili daně. Nikdo rozumný, žádný slušný člověk nemůže a neměl by pro váš rozpočet zvednout ruku.

Takže když to shrnu: Fialova vláda rekordně zadlužuje naši zemi, aniž by šetřila na zbytných výdajích, proto SPD nepodpoří vládní návrh státního rozpočtu na rok 2025. Mimochodem, ve vašem vládním prohlášení, ale z toho jste udělali úplný cár papíru, tak slibujete, že uděláte audit duplicitních agend ve státní správě, abyste našli právě ty úspory. Neudělali jste nic. Vy jste se na to vykašlali. Vykašlali jste na to, ještě jste způsobili škody tou digitalizací, škody v řádu miliard, takže jediné, co vám při vaší neschopnosti a prolhaných slibech voličům zbylo, když jste obelhali všechny, tak je zvýšit daně, teď tady chcete zvyšovat věk odchodu do důchodu, důchody už jste snížili dvakrát - valorizace důchodů, takže to je výsledek té vaší vlády.

My v SPD odmítáme neustálé zvyšování zadlužení státu a budoucích generací i opakované rozpočtové schodky předkládané Fialovou vládou, aniž by vláda šetřila na zbytných výdajích, jako jsou desítky miliard na Ukrajince. Mimochodem, celkem tam dáte, už jste dali a dáte ještě 122 miliard korun, to je úplně neuvěřitelné, na úkor našich občanů samozřejmě, předražené vyzbrojování, dáváte peníze neziskovým organizacím s ideologickým programem - gender, migrace, LGBT a tak dále, dávky nepřizpůsobivým vyplácíte a tak dále. Jenom připomenu, že jste tady před dvěma roky odmítli, tady se už jednalo a hlasovalo se tady o návrhu SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, dva roky jsme na tom pracovali, 70 změn jsme navrhli v tom zákoně , a vy jste to hlasováním odmítli. Slíbili jste, že to připravíte, že něco připravíte sami, a není tady na stole vůbec nic. A zase zbytečné miliardy navíc už se vyčerpaly.

Vládní návrh státního rozpočtu je navíc nerealistický a nepravdivý, jak dokládá i Národní rozpočtová rada vlády, podle které jsou vládou předpokládané příjmy rozpočtu výrazně nadhodnocené a současně zde nejsou rozpočtovány některé nezbytné výdaje. Podle Národní rozpočtové rady vlády, což je paradox, že je to orgán řízený samotnou vládou, ale vy ty odborníky prostě neposloucháte, tak podle Národní rozpočtové rady vlády by měl být tudíž navrhovaný rozpočtový deficit, aby byl pravdivý, o 45 miliard korun vyšší, než uvádí Fialova vláda, to znamená schodek téměř 300 miliard korun úplně neuvěřitelný!

Odmítáme opakované Fialovy a Stanjurovy astronomické rozpočtové schodky, jejich falšování odhadů rozpočtových příjmů a výdajů.

Jak jsem již řekl v úvodu, hnutí SPD z výše uvedených důvodů tento váš státní rozpočet na rok 2025 nepodpoří a bude se hlasovat o námi navrženém usnesení, které ještě v obecné rozpravě načte poslanec SPD Hrnčíř.

Děkuji za pozornost.